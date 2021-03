Răbdare, îndemânare, meticulozitate, imaginație, profesionalism. Și multă pregătire. „Concept Natalya”. Și trainer acreditat. Premii, multe premii, inclusiv internaționale. Sunt doar câteva repere pentru a defini o tânără băcăuancă ambițioasă, frumoasă, inteligentă, muncitoare, ce aduce tehnica aplicării extensiilor de gene și a laminării la nivel de artă. Mentor și pentru cei care vor să învețe din tainele acestei meserii, profesionistă în ceea ce face. Cu ajutorul ei pătrundem discret într-o altă lume, o lume, recunosc, necunoscută mie, dar care m-a fascinat. Natalia Sîrbu. A studiat această tehnică, ani de zile, în detaliu, a descoperit-o, a aprofundat-o și așa a realizat că este ceea ce vrea să facă. Surprindem și noi frânturi din toată această lume. O lume în care… simplitatea este sofisticarea supremă! Și o să vedem de ce.

Când și-a descoperit pasiunea era „un vlăstar de peste Prut, care abia se dezvolta și își croia înălțarea în viitor, un viitor care acum e plin de dor. Dor de bunici, de rădăcinile familiei, și un strop de regret că ei nu au putut să vadă «vița de vie» care a fost «altoită» și a devenit în timp, prin muncă și datorită educației lor, omul care este astăzi”, ne spune Natalia. E sigură pe ea, sigură pe ceea ce face, pe ce a învățat, și mândră că ceea ce a ajuns să fie acum li se datorează lor, bunicilor. Ei sunt cei care au avut un impact major în devenirea ei, în alegerea drumului pe care și l-a ales în viață.

„Am avut timp să te educ așa cum am vrut!”

„Bunica, profesoară de istorie, este cea care a ales cel mai potrivit joc psihologic pentru a-mi trezi, de mică, dragostea pentru lectură. Îmi zicea: «Hai, te duci să mături ograda sau te duci să citești?» Bineînțeles, am ales lectura! Aveam doar 6 ani și…. în plus, nu prea îmi plăcea măturatul (râde, n.r.). De când aveam 3-4 ani, tot ea mă învăța poezii. De Eminescu, Alecsandri sau Arghezi. Îmi spunea: «Cum un copil poate învăța Cățeluș cu părul creț, la fel de bine poate să-l învețe și pe Alecsandri». Ea mi-a extras din poezia Concertul în luncă toate strofele cu flori și m-a pus să o învăț: «Dacă vrei să te duci să te joci cu caprele – eu fiind o mare iubitoare de animale – trebuie să înveți poezia!». Și o știu și acum… Dediței și garofițe, pârguite-n foc de soare/ Toporași ce se închină, gingașelor lăcrămioare…“. Amintiri. Frumoase amintiri, care îi readuc copilăria pe chipul frumos. Și bucuria când, tot bunica, i-a mai spus într-o zi, mult mai târziu, când deja era mare, nu fetița de 5 anișori: „Natalia, nu am avut timp să îmi educ copiii, fiind profesoară tânără în ascensiunea carierei, dar pe tine am avut timp să te educ exact așa cum am vrut!” Iar această bucurie o motivează în continuare să meargă mai departe pentru ei. Pentru bunica și bunicul. Pentru că și bunicul a fost cel care și-a pus amprenta în tot ce este ea astăzi.

„Un cap bun nu doare niciodată”

„Fiind specialist în soiurile de viță de vie, bunicul, expert superior în științe agronomice, a inventat o tehnică specială de altoire a viței de vie. Era și un foarte bun jucător de șah. Un bărbat cu o obsesie pentru acest joc, dar și pentru cărți, avea podul casei plin de cărți. Bineînțeles că m-a învățat să joc și eu șah, de la vârsta de 4 ani. Era atât de pasionat de șah încât mamei mele i-a pus numele Nona, în cinstea jucătoarei Nona Gaprindashvili, care în anul 1964, anul în care s-a născut mama mea, a devenit campioana la șah feminin a Uniunii Sovietice”, mai povestește. Și tot bunicul, un mare iubitor al limbii române, o punea mereu să traducă toate cuvintele rusești pe care le auzea pe stradă, oriunde mergeau undeva împreună. „«Un om trebuie să își cunoască la perfecție propria limbă înainte să învețe o altă limbă străină», așa îmi spunea. Iar dacă încercam să mă eschivez prin replica feminină «Mă doare capul, bunicule, nu mai vreau să citesc» mi se răspundea: «Un cap bun nu doare niciodată»”, continuă, zâmbind ușor și trăind cu ochii deschiși anii copilăriei alături de cele două icoane din viața sa, bunica și bunicul.

Profesionalismul care a dus spre perfecțiunea de a „modela” priviri

Natalia Sîrbu a absolvit Liceul cu profil teatral „Elena Alistar” din Chișinău, iar apoi a fost licențiată în Științe politice și Relații internaționale la Universitatea de Stat, tot din Chișinău. Înclinația ei spre frumos, spre artă, spre versurile pline de flori și toporași, gingășie și delicatețe, a adus-o, pas cu pas, în această industrie a extensiilor de gene. Iar ceea ce a ajuns să facă atinge perfecțiunea.

„La început nu cred că a fost pasiune. A fost pur și simplu dorința de a face ceva, de a munci. La început era atât de greu, încât seara începeam să plâng că nu reușeam (deci, cu siguranță nu a fost pasiune), după aceea însă am dezvoltat o adevărată pasiune pentru această meserie. Mi-am dat seama că pot «modela» priviri și cât de importanți sunt ochii și aspectul lor pentru o femeie. Am ajuns până aici prin ambiție și multă muncă, prin dorința de evoluție permanentă și printr-un simț autocritic foarte dezvoltat. De altfel, autocritica m-a ajutat să mă dezvolt, să-mi autodepășesc mereu limitele, niciodată nu m-am considerat destul de bună, nici acum nu mă consider, drept dovadă… mereu mă perfecționez și caut tot felul de cursuri noi în domeniu.”

Trainer, premii și un concept: „Natalya Lashes”

În timp, a ajuns din elevul de altădată și profesor, fiind și trainer acreditat în domeniu. A predat deja peste 35 de cursuri internaționale, are 8 ani experiență și pe această nișă, are 400 de cursante inițiate, care și ele, la rândul lor, au ajuns câștigătoare la concursuri și traineri în domeniu. „Trainer am devenit din dorința de a împărtăși cunoștințele mele. În urmă cu 7-8 ani erau atât de puține informații despre extensiile fir cu fir pe piața românească, încât simțeam nevoia să le împărtășesc pe cele acumulate de mine. Am cursuri de perfecționare în toate țările Europei, preponderent cu rusoaice… sunt cele mai bune în domeniu (zâmbește, n.r.). Sunt ani în care munceam și 12-14 ore pe zi, sunt ani de sacrificii și compromisuri, dar întotdeauna a fost pentru mine doar dorința de a evolua.

Am avut norocul să pătrund în această industrie cu 8 ani în urmă, când meseria asta nici nu exista. Purtam deja extensii când m-am mutat în Bacău și toată lumea mă întreba ce am la ochi…? Atunci m-am gândit că aș putea să fac și eu asta, chiar dacă nu știam ce implică de fapt acest lucru. Și am reușit!”

Așa a ajuns în vârf. Mereu interesată să-și îmbunătățească tehnica, să vină cu tot ce e nou pe piață, să se autodepășească, lăsând deoparte stereotipul „Sunt bună, e de-ajuns”. De la Natalia am aflat că tehnica extensiilor de gene, fir cu fir, tip 2 D sau 3 D, este una revoluționară, implementată de specialiștii japonezi, la începutul anilor 2000. Se aplică gene cu fir cât mai subțire, care greu pot fi deosebite de genele naturale. Bineînțeles, foarte mult contează și calitatea genelor, atât a celor folosite în această tehnică, dar și a celor naturale pe care lucrează. Iar pentru asta însă îți trebuie multă, foarte multă răbdare și mult exercițiu. „Și pe cursante le sfătuiesc să aibă răbdare și ambiție. Și să exerseze mereu. Este o meserie frumoasă, dar foarte grea la început! Nu cred există un tipar de persoane cărora li s-ar potrivi această meserie, omul are capacitatea de a se adapta. Deci, toți pot reuși prin ambiție și exercițiu. Acesta este sfatul meu! Iar pentru a evolua, să nu se oprească din învățat.”

Recunoaște că simte cea mai mare fericire atunci când, după ce a aplicat genele, fir cu fir, clienta deschide ochii și îi vede acea licărire de mulțumire în ochi. „Asta mă motivează foarte mult, mă face să vin mereu cu tot ce e mai bun și să mă implic total în această meserie!”. Această ambiție și perseverență i-a adus, în timp, și un nume pe piață, unde și-a pus propria amprentă și a inițiat chiar și conceptul… „Natalya Lashes.” Unic în această industrie, acest concept l-a folosit și în competiții de profil, unde a câștigat premii importante. Ajutată fiind și de modelele sale.

„E foarte important și pe ce gene lucrezi! Iar băcăuancele sunt și ele foarte frumoase, cu gene care mă ajută să îmi perfecționez conceptul «Natalya Lashes».”

PREMII

● Câștigătoarea concursului internațional „Lash & Brow” Republica Moldova 2014

● Locul I la categoria expert (clasică)

● Locul I la categoria expert Russian Volume

● „Games for Throne of Beauty (Vienna 2019), Categoria expert, unde a câștigat 3 premii I, respectiv – I loc 2D, I loc 3D și I loc Art Lashes & Volume, dar și două premii la „Best Work Vienna 2019”.

De asemenea, a fost membru al juriului la campionatul online „Austria Royal DV Elite”, membru în juriul Bratislava 2019, speaker Bratislava 2019, speaker și membru juriu în Dubai 2020 „Beauty of the east” 2020, dar și Best judge Lashes section Dubai 2020, membru în juriu Lash Competition România 2021 și membru în juriu Dubai 2021 (online). Bineînțeles, diferite competiții organizate în acest domeniu, unde a obținut alte premii pentru „cel mai bun jurat”.

„În meseria aceasta, munca bate talentul. Fără muncă nu faci nimic. Absolut nimic. Iar singurul mod prin care poți să faci un lucru foarte bun este să iubești ceea ce faci.”

1 of 5

Motto-ul ei în viață este Simplicity is the ultimate sophistication (Simplitatea este sofisticarea extremă!), citat din marele artist Leonardo Da Vinci. „Sunt adepta diferitelor artificii ce mențin sau îmbunătățesc aspectul fizic, dar consider însă că ce e prea mult strică și că peste tot trebuie să existe un echilibru și o naturalețe a tuturor artificiilor, inclusiv și în extensiile fir cu fir! Frumusețea pornește din interior, restul sunt mici bucurii pe care noi, femeile, ni le facem pentru a ne crea o stare de bine.” De ce s-a regăsit în aceste cuvinte? Nu o spune ea, dar o spunem noi: pentru că ceea ce Natalia face se ridică la nivel de artă! Cu o simplitate… sofisticată!

Facebook.com: Nathalie Natalia ; Instagram: Nathalie.srb