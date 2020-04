Antrenorul Aerostarului este un mare pasionat de cursele de motociclism, deși nu a urcat niciodată pe un motor! Dacă ar fi însă să eșueze pe o insulă pustie, tehnicianul în vârstă de 41 de ani ar lua cu el o minge, două porți și o întreagă echipă de fotbal.

Întrebare: „E bine acasă?”. Răspuns: „Sincer, nu. Mai ales în autoizolare”. Și, adăugăm noi, mai ales când vine vorba de o persoană super-activă precum antrenorul Aerostarului, Daniel Munteanu. În cazul său, până și vacanța perfectă nu trebuie să dureze mai mult de cinci zile. „De-abia aștept ziua în care vom putea relua antrenamentele cu Aerostar”, spune tehnicianul liderei din Seria I a Ligii a III-a.

Data și locul nașterii: 6 iunie 1978, Onești.

Stare civilă: căsătorit cu Nicoleta.

Principala realizare profesională: „Ca jucător, cea mai frumoasă perioadă este legată de perioada petrecută la Oțelul Galați, între 2003 și 2006. Meciul de referință rămâne însă unul jucat pentru Foresta. Este vorba de celebra victorie cu 5-4 contra lui Dinamo reușită în toamna lui 2000, în Ștefan cel Mare, când noi am revenit de la scorul de 0-4. Se stabilise ca anul acesta, la două decenii distanță, să aibă loc rejucarea, însă pandemia creată de COVID-19 a dat peste cap lucurile. Este posibil ca evenimentul să aibă loc totuși la toamnă”.

Principalul regret profesional: „Că nu am rămas în China, la Qingdao. Chinezii începuseră să investească atunci masiv în fotbal, însă eu am decis să mă întorc în țară, mai ales că fusesem convocat și de Iordănescu la națională. Acum, dacă aș fi jucător și aș avea din nou această oportunitate, n-aș mai repeta greșeala. Mai mult, m-aș duce pe jos în China”.

Sportivul preferat: „Din România, Dan Petrescu. Mi-a plăcut mult ca jucător, îmi place și ca antrenor. Din fotbalul de afară, Leo Messi. E din altă lume. Așa cum este și Marc Marquez, pilotul moto preferat de mine”.

Hobby: „Principalul hobby îl reprezintă cursele moto. De când m-am lăsat de fotbal, îmi satisfac acest hobby mergând măcar o dată pe an la o etapă de Moto GP. Am fost în Italia, la Mugello, în Olanda, la Assen, în Anglia, la Silverstone. Vara trecută aveam luate bilete, dar am renunțat pentru că tocmai semnasem cu Aerostar. Mă atrage viteza de pe circuit și măiestria piloților. Asta deși eu, personal, nu am urcat niciodată pe un motor! Sincer, nici nu știu cum se bagă în viteză. Conduc în schimb cu mare plăcere mașina, șofatul fiind o altă mare pasiune de-a mea”.

Mâncarea preferată: „Pastele. Cu o condiție: să fie al dente. Și dacă am amintit de paste al dente, țin să precizez că Italia este țara care-mi place cel mai mult”.

Muzica preferată: „Muzica bună, lounge cafe, Buddha Bar”.

Actori favoriți: „Filmele figurează și ele printre hobby-urile mele. Actorul preferat? Fără niciun dubiu, Anthony Hopkins”.

Nu poate trăi fără…: „Fotbal”.

Vacanța perfectă: „Undeva în Italia, aproape de Mugello sau Rimini, pentru a combina excursiile turistice și plimbările cu o etapă de Moto GP, dar vacanța să nu dureze mai mult de cinci zile”.

Oraș de suflet: „Galațiul mi-a intrat în suflet încă de când jucam acolo. Eram tinerel, eram căpitan de echipă, iar jocul îmi mergea foarte bine. Bun, banii erau puțini, dar asta nu avea o importanță prea mare, dovadă că, la distanță de aproape 15 ani, continui să privesc Galațiul ca pe un oraș foarte drag. Un alt oraș aproape de inima mea este în China: Qingdao. De o parte marea, de cealaltă muntele, orașul vechi, orașul nou, totul e o minunăție”.

Trei lucruri de luat pe o insulă pustie: „Dacă aș zice că o minge ar fi penibil, dar dacă aș zice o minge, două porți și o echipă de fotbal pe care să o pot antrena ar avea sens”

Trei dorințe pe care i le-ar putea îndeplini peștișorul de aur: „Prima: sănătate. A doua: sănătate. Iar a treia: tot sănătate. Și nu o spun doar în contextul actual, cu acest virus care ne-a dat întreaga viață peste cap. Dacă ești sănătos, le poți face pe toate. Și dacă nu le poți face, măcar știi sigur că poți încerca să le faci. Ce rost are să-l rog pe peștișor să mă ajute să promovez cu Aerostar? Dacă suntem buni, promovăm singuri. Iar satisfacția e cu atât mai mare”.

Personalitatea cu care ar ieși la o cafea: „Cu avocatul și profesorul de drept comercial Gheorghe Piperea”.

O nebunie pe care a făcut-o sau pe care ar fi dispus să o facă: „Până pe la 16-17 ani, am făcut tot felul de nebunii. Eram un adevărat copil-problemă. După, m-am liniștit. Țin minte că atunci când eram mic, frate-miu a tăiat firele de curent din casă, iar eu am luat bătaie în locul lui. N-am spus însă că el făcuse pozna și nu eu; iată o nebunie”.

Cum își petrece timpul în perioada noului Coronavirus: „Locuind la curte, mă ocup de gazon: îl tund, îl ud…Totodată, revăd meciuri, urmăresc filme pe Netflix. Aș minți dacă aș spune că bag abdomene și bicicletă”.

Sfaturi pe timp de Coronavirus: „Consider că spălatul mâinilor trebuie să fie o bună obișnuință în orice perioadă, nu doar pe durata acestei pandemii. Prin urmare, asta cu spălatul mâinilor, nu reprezintă un sfat. Ar fi ca și cum ai spune cuiva că trebuie să respire. Un sfat? Fiți responsabili, echilibrați, nu vă panicați”.

Ascultă sau spune bancuri? „Îmi plac teribil bancurile. Le și ascult, le și spun. Ultimul banc bun auzit: cică doi olteni dormeau pe o bancă într-un parc din București. Un polițist îi vede și-l trezește pe unul dintre ei: «Ce faci aici, pe bancă?». Olteanul răspunde: «Păi, n-am casă, n-am serviciu, așa că dorm aici». Polițistul se întoarce către celălalt oltean: «Și cu tine ce-i?». Răspunsul: «Sunt în vizită la el» ”.

Cum se vede la 70 de ani: „Dacă mă ajută Dumnezeu să-i prind, îmi doresc să fiu sănătos, activ și, mai presus de toate, lucid”.