N-ați găsit altă soluție decât să va împrumutați la banca. Banca v-a zis că va dă banii cu dobânda X% plus ROBOR la trei luni. ROBOR este, după cum se știe, dobânda cu care se împrumută băncile între ele. Nu toate, ci numai zece, alese de BNR. Într-o lume ideală, cu economie de piață ca-n manualele în care Adam Smith este zeitatea supremă, n-ar fi o problema. În lumea noastră, da. Pentru că, în ultimele zile s-a aflat că ROBOR-ul era stabilit într-un mod care nu reflectă nici pe departe realitatea economică, ba, mai mult, ni se spune că ar există documente care ar dovedi o înțelegere între bănci pentru manipularea acestuia.

Ce s-a aflat oficial este că, la stabilirea acestui indicator se folosea o metodă cel puțin suspectă. ROBOR fiinde media dobânzilor cu care se împrumută între ele cele zece bănci, ar fi fost normal să fie calculat folosind o medie ponderată cu valoarea împrumuturilor. Adică să depindă și de sumele de bani cu care se împrumută băncile, nu doar de valoarea dobânzii.

Exemplu simplificat: dacă într-o zi două bănci acceptă dobânzi de 1,5 și, respectiv, 3 la sută iar a treia se arată dispusă să plătească 7%, media simplă va fi (1,5+3+7)/3, adică 3,83%. Corect? Ar fi corect dacă fiecare banca s-ar împrumută cu aceeași suma. Dar dacă prima banca tranzacționează 10 milioane de lei, a doua, 20 iar a treia, cea cu dobânda cea mai mare, doar 100.000? Ar mai fi corect ca o tranzacție infimă față de nivelul general să afecteze dobânda medie atât de mult? Poate o fi fost o scăpare. Poate bancherii nu stau prea bine cu matematica și nu și-au dat seama că metoda de calcul este incorectă și că afectează milioane de cetățeni care au luat credite și care plătesc dobânzi stabilite după metode șmecherești.

Pentru că eu, dacă aș fi bancher și aș vrea să mai câștig niște bani de la fraieri, mă fac într-o zi că am nevoie de bani, cer un împrumut interbancar de 50.000 de lei pentru care plătesc o dobânda de 10% și obțin o creștere cu câteva puncte a ROBOR. Pe mine mă costă 5.000 de lei pe an, dar dacă am dat credite de 100 de milioane de lei la care am reușit să cresc dobânda cu 2% deja am câștigat 2 milioane. Cifrele sunt, evident, doar exemple, realitatea ar putea fi mult mai dura.

Dar dacă această metodă nu a fost aleasă întâmplător, ci, așa cum susțin unii, a existat un cartel al bancherilor care, împreună cu BNR, au manipulat dobânzile ani de zile? Credeți că ar fi exagerat? Abia s-a anunțat că opt bănci europene au primit amenzi între 70 și 725 de milioane de euro pentru că au manipulat EURIBOR și LIBOR. Între acestea, nume sonore că Deutsche Bank, Societe Generale, Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase, Citigroup, RP Martin, Barclays.

Uite-așa cad miturile și mă întreb ce o să mai iasă la suprafață. Parcă văd că mâine-poimainie o să aflăm că și cursul leului a fost stabilit artificial ani de zile…