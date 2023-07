Cursuri de Oboi: Tescani 2023

Pentru câteva zile, Tescaniul a fost capital internațională a muzicii instrumentale, găzduind ediția 2023 a Cursurilor de Oboi. La acest eveniment au participat peste 25 de instrumentiști din toate colțurile țării, Cluj, București, Târgu Mureș, Iași, Bacău, dar și din Austria, Franța și Republica Moldova.

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 7-13 iulie și în preambul Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău l-a acompaniat pe instrumentistul Pedro Diaz Cosme – un artist de talie mondială. Calitatea și anvergura artistică a participanților a fost factorul determinant care a făcut din acest eveniment o adevărată sărbătoare a muzicii.

Invitatul special a fost Pedro Diaz Cosme, un profesor și un instrumentist de excepție, solo corn-englez la Metropolitan Orchestra-New York și profesor de oboi la Juilliard School of Music, din același oraș. Oaspetele de peste ocean a fost impresionat de calitatea artistică și umană cu care a fost înconjurat.

„Este timpul să mă întorc acasă, dar sunt incredibil de recunoscător lui Stancu Emil, Cursurilor de Vară Oboi-Tescani 2023 și Filarmonicii ,,Mihail Jora” din Bacău, pentru experiența trăită. Iubesc România și oamenii săi. Acest popor păstrează o spiritualitate umană aparte, pe care alții par să o piardă. Sper să mă reîntorc într-o zi, împreună cu familia mea. Fiind oaspete în Bacău și în Tescani am realizat cât de multe îmi lipsesc din rutina mea zilnică de acasă. România este țara umanismului, a unui popor care este mândru de muzica și de tradiția sa. Am întâlnit aici oameni foarte calzi și muzicieni minunați”, a declarat Pedro Diaz Cosme la finalul evenimentului.

La fel ca în ediția precedent, a fost prezent și sufletistului și neobositului Dorin Gliga, un instrumentist de renume internațional, un exemplu demn de urmat pentru generația actuală și cele viitoare.

„Universul cunoașterii este infinit. Am avut plăcerea și revelația întâlnirii mele cu un muzician de excepție de pe mapamond și spre fericirea mea el este corn-englezistul Operei Metropolitane din New York. Un OM modest, de o infinită cultură, de o bunătate extraordinară, dispus să arate tot ceea ce cunoaște, ne-a încântat cu modul de a oferi secretele oboiului și cornului englez. Prezența lui Pedro Diaz la acest curs a ridicat atât nivelul profesional ,cât și cel estetic și uman. Nu pot fi decât fericit și onorat că am colaborat împreună într-o atmosferă frumoasă, plină de bucurie, iubire și libertate. Din punctul meu de vedere cea mai mare realizare a acestei ediții a întâlnirii oboistilor de le Tescani este faptul că vocea oboaielor se apropie de unison, ca și timbru, expresie și concepție. Mult succes edițiilor viitoare, care sunt deja creionate, având profesori și muzicieni de excepție”, a spus Dorin Gliga.

La această sărbătoare muzicală dedicată oboiului au fost invitați pe lângă elevi și studenți din toată țara, instrumentiști români consacrați precum: Doris Iorga- șef partidă oboi la Filarmonica „George Enescu” din București, profesor de oboi Moldovan Lircă-Ioan din Târgu-Mureș și Negurici Ștefan-student în anul I oboi la Stella Vorarlberg Hochschule fur Musik din Austria.

Cursuri s-au desfășurat în incinta Muzeului Național „George Enescu” – Secția „Dumitru și Alice Rosetti Tescanu-„George Enescu”, fiind deschise publicului și tuturor celor interesați de arta muzicală oboistică.

Aprecierea și plenitudinea artistică a evenimentului, dau satisfacție și totodată obligă organizatorii ca această întâlnire să fie dezvoltată de la an la an. Invitații care vor urma în anii viitori sunt personalități marcante ale instrumentului muzical oboi, instrumentiști și profesori de o incontestabilă valoare: Diego Dini Ciacci-prim oboist al Orchestrei Scala din Milano, dirijor și profesor de oboi la Conservatorul din Milano și David Walter-profesor la Conservatorul Superior de Muzică din Paris. Nu în ultimul rând merită amintit și Stancu Emil-Nicolae, solist oboi al Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, care s-a ocupat de organizarea și buna desfășurare a cursurilor.

„Ne dorim ca aceste cursuri să fie un punct de resetare și dezvoltare a educației și culturii românești. Viața culturală a județului suferă din lipsa finanțării și a lipsei de proiecte artistice de valoare. Totodată cred cu tărie că educația și cultura sunt factorii care pot modela și dezvolta societatea actuală. Vom încerca să facem din Bacău și Tescani, un important pol de cultură și educație muzicală oboistică”, a precizat Stancu Emil-Nicolae, oeganizator.

Toate acestea nu ar fi fost posibile fără susținerea sponsorilor, cărora organizatorii le aduc mulțumiri: SC Cat-Ion SRL, SC Barleta SRL, SC Concordia Laboratory SRL din Bacău și SC Music Kiosk SRL, SC Jap Mood SRL, SC Pizza Box SRL din Sibiu și Filarmonicii ,,Mihail Jora” din Bacău pentru realizarea concertului de pe data de 06.07.2023.

„Vă așteptăm să ne fiți alături în edițiile viitoare,cu promisiunea că vom încerca să așezăm Bacăul și Tescaniul pe harta celor mai importante evenimente cultural-educaționale”, au mai spus organizatorii.