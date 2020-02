Rețeaua școlară din municipiul Bacău pentru anul școlar viitor, 2020 – 2021, nu a fost încă aprobată de consilierii locali, în ultima ședință ordinară, iar viceprimarul Dragoș Ștefan vine cu noi propuneri de reorganizare a unor unități de învățământ pe care le consideră necesare pentru „a asigura performanța copiilor băcăuani.” Ce propune concret edilul Ștefan?

O reformă necesară, spune viceprimarul

„La fiecare început de an, Consiliul Local Bacău aprobă rețeaua școlară a municipiului. Dacă până acum nu s-au făcut modificări semnificative, consider că este momentul să punem punctul pe «i» în câteva situații. Astfel, voi propune, după ce am analizat cifre și am discutat cu factorii implicați, mai multe modificări pe care le consider necesare”, a declarat viceprimarul Dragoș Ștefan.

• Concret, acesta consideră că Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (aflat în centrul orașului, pe strada Vasile Alecsandri, lângă Colegiul Alecsandri și Colegiul de Artă) nu își mai justifică existența. „O confirmă procentul mic de promovabilitate la bacalaureat. Așadar, propun ca elevii acestei unități să fie redistribuiți la alte licee cu profil tehnologic. Spațiile liceului ar fi mai bine utilizate de către Colegiul Național «Vasile Alecsandri», unde elevii învață în condiții cel puțin precare, la demisol și în internat, fără a respecta normele privind cubajul de aer. O altă parte a acestor imobile ar putea fi folosite mai bine de elevii Colegiului Național de Artă «George Apostu», care are un potențial mare de dezvoltare, dar căruia îi lipsesc acut spațiile”, explică, apăsat și asumat, viceprimarul Dragoș Ștefan.

• O altă propunere de modificare a rețelei școlare din Bacău se îndreaptă spre Școala Gimnazială 9 din Gherăiești, care ar trebui să treacă în administrarea Școlii „Mihail Sadoveanu” pentru o eficientizare a activității (în prezent aceasta aparține de Școala „Mihai Drăgan”, care mai are în structură și Școala Cancicov, dar și două grădinițe – Rază de Soare și nr.9). „Pe de altă parte, Școala «Sadoveanu» mai are arondate doar 2 grădinițe, Crai Nou și nr. 29, iar Școala 9 din Gherăiești ar fi și mai aproape ca distanță de ea”, mai arată viceprimarul Ștefan.

• O altă propunere merge spre Școala „Nicu Enea” și Grădinița 25, ambele din cartierul Șerbănești, care ar trebui să devină structuri ale Liceului Tehnologic „Petru Rareș”, din același cartier. „Asta cu atât mai mult, mai susține viceprimarul, cu cât preșcolarii de la Grădinița 25 își desfășoară activitatea într-o clădire prea veche, cu toaletă în curte. Mai mult, Școala «Nicu Enea» nu îndeplinește condițiile pentru a avea personalitate juridică , având un număr prea mic de elevi.”

„Sunt schimbări pe care le-am discutat cu directorii unităților despre care vorbesc. Cu asumare trebuie să gândim pentru viitor o rețea școlară care să asigure performanța copiilor băcăuani.”

Dragoș Ștefan, viceprimarul municipiului Bacău

Ce spun însă și directorii școlilor/liceelor vizate de aceste propuneri?

„Noi construim, nu dărâmăm!”

„Domnul viceprimar nu a discutat cu noi și nici nu a solicitat date care să-i ofere o perspectivă corectă, completă și actualizată a evoluției școlii noastre. Liceul Tehnologic «Anghel Saligny» a avut o dezvoltare exponențială în ultimii 4 ani, suntem școala cu cel mai semnificativ progres prin adaptare la piața muncii din oraș, declarație bazată pe date certe și verificabile:

– 980 elevi și 87 profesori;

-12 meserii noi autorizate, la învățământ profesional, liceal și postliceal, 70% dintre ele unice în Bacău (operator mașini comandă numerică, mecanic aeronave, tehnician aviație, structurist aeronave, tâmplărie aluminiu și mase plastice, tipăritor offset etc);

– cei mai mulți elevi școlarizați în învățământul dual din județ: 60 elevi anul acesta, 135 elevi anul viitor;

– parteneriate cu Aerostar, Electric Plus, Elmet Internațional, Delgaz Grid și alți 50 de agenți economici.

• 50.000 de euro sponsorizări atrase pentru:

* înființarea singurului Laborator pentru Operatori la mașini cu comandă numerică din județ (Aerostar);

* reamenajarea Atelierului de lăcătușărie (Dedeman);

* utilarea laboratorului de gastronomie cu aparatură de ultimă generație;

* înființarea cluburilor DRON-AS și ROBO-AS;

• 215.000 de euro atrași prin proiecte Erasmus, prin care 93 elevi au efectuat stagii de practică în străinătate;

– 37% mai mulți elevi înscriși în clasa a IX-a în 2019 față de 2016, iar procentul de promovare la bacalaureat a fost anul trecut de 43,75%;

– cel mai mare furnizor de educație profesională pe piața băcăuană!

Așa ne argumentăm existența!

Liceul Tehnologic «Anghel Saligny» se reinventează permanent pentru a redeveni unul dintre cele mai puternice licee tehnologice din oraș și asta pare să deranjeze. Dacă vrem să ne păstrăm copiii în țară și să sprijinim industria locală, trebuie să susținem și să dezvoltăm liceele tehnologice, nu să le desființăm pentru că spațiile lor sunt atractive pentru alte activități. Viziunea pe termen lung a dezvoltării orașului ar trebui să includă consolidarea și extinderea, cu prioritate, a învățământului profesional și tehnic, susținând și amplificând eforturile deja depuse de către agenții economici locali.”

Prof. Crisalinda Nona Irimia,

directorul Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău

„Colegiul Național «Vasile Alecsandri» Bacău este din ce în ce mai solicitat datorită învățământului de calitate oferit de instituția noastră de învățământ. Astfel, deși populația școlară este în descreștere, la toate specializările media de admitere a crescut. Găsirea unor alternative pentru spațiul destinat sălilor de clasă poate fi luată în considerare, mai ales că din ce în ce mai mulți elevi ai municipiului și județului doresc să fie elevi la «Alecsandri».”

Prof. Călin Boambă,

directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău

„Colegiul Național de Artă «G. Apostu», fiind o instituție școlară publică și unică pe raza județului Bacău, școlarizează elevi din toate zonele județului și nu numai. Performanțele la învățătură a generațiilor anterioare au făcut ca notorietatea acestei școli, în rândul părinților și a elevilor, să fie din ce în ce mai mare, fapt ce a atras din ce în ce mai mulți elevi, chiar dacă suntem în plină criză demografică.

La nivelul Consiliului Local și nu numai este un fapt știut că această unitate școlară se confruntă cu o nevoie tot mai acută de spațiu. An de an se fac demersuri și se încearcă găsirea unor soluții pentru a putea oferi condiții civilizate de studiu pentru elevii și profesorii colegiului.

În ultimii doi ani, prin sprijinul Consiliului Local și al conducerii ISJ Bacău, am primit o suplimentare a spațiului utilizat de școală cu 9 săli de studiu care au fost alocate specialităților de muzică și arte plastice, în clădirea căminului Liceului Tehnologic «Anghel Saligny», denumită și „Tăbăcaru”. Spațiile respective aveau nevoie evidentă de îmbunătățire și au fost renovate nu doar igienizate, s-a refăcut instalația termică pe respectivul etaj, instalația electrică etc. Au fost foarte bine venite.

Un aspect nefavorizant pentru extinderea prin construcția unei clădiri noi, pentru Colegiul de Artă, este că în jurul școlii nu există teren suficient pentru asta. Singura soluție fiind strămutarea unor cursuri, spre exemplu a celor de specialitate, în alte locații, de preferat cât mai aproape de adresa actuală.

Desigur, pentru Colegiul Național de Artă «George Apostu» este în continuare o nevoie acută să primim spațiu pentru desfășurarea orelor de specialitate și nu numai, chiar dacă am rămâne cu elevii existenți. Sperăm ca la nivelul administrației locale și al ISJ Bacău să se găsească o soluție în apropierea școlii, tocmai pentru a favoriza accesul elevilor în funcție de orele pe care le au în orar și de disciplinele de studiu.

Școala noastră mai utilizează încă 6 săli din clădirea respectivă de mai mult de 10 ani, dar și așa, nu sunt condiții suficiente pentru desfășurarea orelor.

Elevii de la coregrafie își desfășoară orele în spațiul din Căminul Liceului Saligny, cel din «Tăbăcaru». Din punctul de vedere al specificului disciplinei coregrafie, spațiul este inadecvat neavând dimensiunile nici de lărgime, nici de înălțime minime pentru evoluția și performanța acestor elevi, fapt ce îi face pe unii dintre elevii de liceu, în special băieți, să se adreseze altor unități școlare din țară sau străinătate care au aceste condiții.

Elevii de la specialitatea muzică studiază disciplinele orchestră și cor în singura noastră sală disponibilă, «Sala de festivități», cu o suprafață de doar 50 de mp din care 10 mp sunt deja ocupați de două piane de concert. În acea sală, și în aceste condiții restrânse de spațiu, în medie 50-90 de elevi, cu tot cu instrumente, se pregătesc pentru concertele organizate de colegiu sau de alte instituții.

Deoarece spațiile existente sunt utilizate peste 100%, într-un program de orar de la 8.00-19.00 ne este foarte greu să oferim acces elevilor în sălile de studiu pentru instrument, să poată studia suplimentar la disciplinele de specialitate atât pentru a-și fixa deprinderile cât și pentru performanță. Sunt nevoiți să plece cu instrumentele mari acasă (violoncel, contrabas) sau să nu studieze după orele de curs cum ar fi cei care studiază percuție, peste 30 de elevi. Studiul teoriei muzicale se face pe grupe de câte 12-16 elevi în săli de 20 mp.

Deci, să ne simțim încorsetați de lipsa spațiului este o stare de fapt în școala noastră, o școală în care se face performanță pe toate planurile atât la curriculum, clasându-se în primele 5 unități școlare ale orașului,la Bacalaureat și la olimpiadele naționale de specialitate.”

Prof. Adriana Busuioc,

directorul Colegiului Național de Artă „George Apostu” Bacău

„Dl Ștefan NU a avut o discuție cu mine așa cum v-a precizat! Dl Ștefan are o problemă cu păstrarea personalității juridice a Școlii «Nicu Enea», pentru că are un număr mai mic de copii, DAR nu are o problemă cu depășirile bugetare, cu o execuție bugetară ce depășește bugetul aprobat pentru alte școli. Școala noastră, cu un număr de elevi sub efective, NU a avut depășiri de buget, atât pe cheltuieli materiale, cât și la cheltuieli salariale până anul trecut când a avut o execuție de 112% pe cheltuieli salariale.

Eu susțin dezvoltarea echilibrată a infrastructurii educaționale în orașul acesta. Statistica și istoricul ne dovedesc că de-a lungul timpului, încet, încet, școlile de periferie au fost desființate ca entități cu personalitate juridică. Câți elevi mai au astăzi aceste școli, Școala Nr.9, Școala Nr.6? Unii cred că este oportun, benefic să creezi megastructuri școlare, școli supraaglomerate, clase cu efective mult peste cele permise de lege și să desființeze școlile mai mici! Nu a existat un interes de dezvoltare, de susținere a acestor școli pentru a nu se aglomera zona centrală a orașului!

Mutarea copiilor de la Grădinița 25 la Liceul «Petru Rareș» mi se pare NEPOTRIVITĂ. Această instituție nu are ca nivel educațional nivelul preșcolar, nu este oportun ca într-o școală ce are profesională, gimnaziu și primar să mai ai și preșcolari!

Spune dl Ștefan că «trebuie gândită o rețea școlară care să asigure performanță copiilor băcăuani». Am o întrebare în această privință pentru dl Ștefan: Ce performante deosebite a avut Liceul «Petru Rareș» ca să asigure creșterea performanței celor de la «Nicu Enea»?”

Prof. Mariana Ifrim,

directorul Școlii Gimnaziale „Nicu Enea” Bacău

Ce spune și ISJ. Până când trebuiau transmise propunerile de reorganizare

Într-un răspuns primit la solicitarea noastră, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău ne-a transmis că organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 se realizează în baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 cu completările și modificările ulterioare, respectiv a Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 5090/30.08.2019. Reorganizarea unităților de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile art.221-224 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, iar lista unităților de învățământ propuse pentru reorganizare pentru anul școlar 2020-2021 trebuia transmisă la ARACIP (Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar) și spre informare la Ministerul Educației Naționale până la 31 august 2019.

Pe de altă parte, proiectul de hotărâre a Consiliului Local Bacău privind proiectul rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 împreună cu raportul argumentativ au fost transmise la Inspectoratul Școlar, conform calendarului din Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5090/2019, până pe 11 decembrie 2019. Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bacău în ședința din 16 decembrie 2019, analizând propunerile transmise de către autoritățile publice locale, a emis avizul conform pentru rețeaua școlară și l-a înaintat Consiliului Local Bacău în vederea emiterii hotărârii de aprobare a rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021. Până la 30 aprilie 2020, Inspectoratul Școlar Județean Bacău trebuie să transmită Ministerului Educației și Cercetării situațiile în care nu au fost emise hotărârile consiliului local pentru aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar viitor, în vederea emiterii Ordinului ministrului Educației și Cercetării pentru aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2020–2021 din localităţile în care nu s-a realizat în totalitate procesul de organizare a reţelei şcolare de către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul conform emis de către inspectoratele şcolare.

În raza de competență a municipiului Bacău în rețeaua școlară în anul școlar curent sunt 32 unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică care au arondate 25 de structuri. Se alătură Palatul Copiilor Bacău, Clubul Sportiv Școlar Bacău și Centrul Județean de Excelență Bacău, respectiv încă 14 unități de învățământ preuniversitar particulare cu personalitate juridică.

Am mai întrebat la ISJ Bacău 1. Cât de utilă ar fi o astfel de relocare (grupare) a liceelor tehnologice spre periferia orașului (unde sunt majoritatea, de altfel, liceele „Grigore Antipa”, „Dumitru Mangeron”, „Petru Rareș”)? și 2. Ce ar însemna o reorganizare și a acestor licee tehnologice (și nu numai, inclusiv colegii, cum sunt Economic, „N.V.Karpen”, care au și învățământ tehnologic) pe mono-profil sau mono-specialități, de exemplu la „Karpen”, tot ce ține de electric și electronică, la Economic – turism și alimentație, la „Saligny” – construcții, „Mangeron” – mecanică auto, „Antipa” – industrie alimentară, „Petru Rareș” – mecanică? Ne-a răspuns prof. Mihaela Ciuchi, inspector școlar pe învățământ tehnic:

1. Conform legislaţiei fiecare unitate de învăţământ profesional şi tehnic are o ofertă educaţională stabilită prin consultarea părţilor interesate, inclusiv agenții economici parteneri, precum şi prin consultarea şi aprobarea de către CLDPS Bacău (Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului pentru Învăţănântul Profesional şi Tehnic). Mai mult decât atât, o parte din aceste unităţi de învăţământ, prin existenţa claselor de învăţământ dual şi învăţământ professional, au primit finanţări şi/sau dotări pentru laboratoarele şi atelierele şcoală care sunt modernizate sau în curs de modernizare. În aceste condiţii, cel puţin la acest moment, relocarea acestor şcoli, cu tot ce înseamnă laboratoare, ateliere, săli de clasă, este greu de realizat şi cu impact economic negativ. Pe de altă parte, fiecare unitate de învăţământ, prin managementul său, are elaborat un PAS (Plan de Acţiune al Şcolii), pe baza orientărilor din PLAI (Plan Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic şi PRAI – Plan Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic), pe o perioada de 4 – 5 ani, pe care trebuie să îl aplice şi să îşi atingă obiectivele, cu o ofertă educaţională proiectată şi avizată de către CLDPS, ce include şi contracte cadru cu agenţii economici, pentru perioada de 4 ani, contracte ce nu pot fi anulate.

2. Reorganizarea pe mono-profil sau mono-specialități implică schimbarea ofertei educaţionale a şcolilor, ceea ce implică o nouă autorizare provizorie sau acreditare din partea ARACIP, generând costuri suplimentare, renunţarea la parteneriatele/contractele cadru şi cele de pregătire practică încheiate şi aflate în derulare cu agenţii economici. Nu în ultimul rând, 4 dintre liceele tehnologice din Bacău au învăţământ dual, finanţat şi de către firme, pentru anumite calificări solicitate în mod expres, pentru care schimbarea profilelor, calificărilor, prin reorganizare conduce la disfuncţionalităţi contractuale şi legale.