Ca urmare a sesizarilor primite de ANCOM, Autoritatea aduce in atentia utilizatorilor faptul ca anularea portarii numarului de telefon se face doar de catre solicitant, la furnizorul la care a intentionat sa se porteze, cel tarziu cu 24 de ore inainte de momentul initial stabilit pentru realizarea portarii.

Anularea portarii

Anularea portarii se face printr-o cerere, care trebuie depusa la reprezentanta operatorului unde a fost solicitata initial portarea sau in cel mai apropiat centru al acestuia. Formularul tip care trebuie completat pentru a initia anularea portarii poate fi obtinut de la furnizorul acceptor (noul furnizor) sau de pe www.portabilitate.ro.

Atunci cand ia decizia de a solicita anularea procesului de portare, este important ca utilizatorul sa tina cont de faptul ca are la dispozitie o perioada foarte scurta. Cererea trebuie depusa cel tarziu cu 24 de ore inaintea momentului initial convenit pentru realizarea portarii.

In cazul in care cererea de anulare este inregistrata cu mai putin de 24 de ore inainte de momentul initial convenit pentru realizarea portarii, portarea numarului va fi finalizata.

Trebuie precizat ca intreaga perioada de portare este, de regula, de 3 zile lucratoare, iar daca momentul initial convenit pentru portare este intr-o zi de luni, cererea de anulare trebuie depusa in vinerea anterioara.

Numarul provizoriu

Pe parcursul procesului de portare, furnizorul in reteaua caruia se doreste portarea poate asigna utilizatorului un numar de telefon provizoriu, pentru ca acesta sa foloseasca deja noile servicii. Furnizorul acceptor trebuie, insa, sa asigure si posibilitatea abonatului de a-si porta numarul si fara un numar provizoriu de telefon.

Daca accepta numarul provizoriu, utilizatorul are doua optiuni in cazul in care portarea nu se finalizeaza: sa continue relatia contractuala cu furnizorul acceptor pe baza numarului provizoriu (adica sa aiba un contract si cu acest furnizor) sau sa renunte la numarul provizoriu si implicit la contractul aferent acestuia. La depunerea cererii de portare, furnizorul acceptor are obligatia sa informeze utilizatorii (de regula, prin contract) despre aceste optiuni.

Obligatiile furnizorilor implicati in portare

Operatorii de telefonie trebuie sa ofere utilizatorilor, gratuit, toate informatiile legate de procesul de portare prin intermediul serviciului de clienti, pe pagina proprie de internet. In acelasi timp, operatorii sunt obligati sa puna la dispozitia utilizatorilor, in cadrul oficiilor comerciale, formularele necesare portarii, precum si procedura de depunere, de validare si de anulare a cererii de portare.

Sesizarile utilizatorilor

In primele cinci luni ale acestui an, ANCOM a primit 40 de petitii care au vizat probleme legate de anularea procesului de portare, precum si asignarea unui numar provizoriu.

Pe parcursul anului trecut, ANCOM a primit 568 de sesizari cu privire la procesul de portare, principalele probleme fiind legate de netransmiterea unor mesaje intre bazele de date ale furnizorilor, refuzul portarii si asignarea numerelor provizorii.

O mare parte dintre utilizatorii care s-au adresat ANCOM au solicitat anularea procesului de portare. Trebuie subliniat ca ANCOM nu este in masura sa anuleze un proces de portare, demersurile in acest sens revenind exclusiv in responsabilitatea partilor implicate in acest proces.

In concluzie, ANCOM recomanda utilizatorilor sa studieze amanuntit contractele pe care le semneaza cu furnizorii de servicii de telefonie, acordand o atentie sporita documentelor destinate procesului de portare a numerelor de telefon si nu in ultimul rand, sa ceara de la furnizorul acceptor exemplarele documentelor semnate (cereri de portare, de anulare, contracte etc.) si sa le pastreze.

Ce, cum si unde reclami?

In cazul in care intampina dificultati pe parcursul procesului de portare, utilizatorul poate face o sesizare la operatorul acceptor (care este responsabil de realizarea portarii), dar se poate adresa si la ANCOM, parcurgand pasii detaliati aici.

Informatii suplimentare cu privire la derularea procesului de portare sunt disponibile pe site-ul www.portabilitate.ro.