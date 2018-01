Fiecare țară cuprinsă de frământări în ceea ce Occidentul avea să numească „Primăvară arabă” a avut măcar câte un simbol, câte un adolescent victimă a brutalității regimului, care a fost transformat în erou de rețelele sociale. Israelul tocmai a creat eroul palestinian, simbol al luptei împotriva ocupației: Ahed Tamimi, o fată de 16 ani, arestată de militari într-un raid de noapte, după ce a pălmuit un soldat. Incidentul s-a petrecut la 20 decembrie anul trecut, când adolescenta a lovit un soldat israelian după ce vărul ei fusese grav rănit de un glonte de cauciuc în timpul unor așa-numite «demonstrații neautorizate», în cadrul cărora au fost aruncate pietre spre trupele israeliene de ocupație. „De ocupație”, deoarece incidentul s-a petrecut în West Bank (Cisiordania), zonă ocupată de statul Israel de la Iordania după Războiul de șase zile din 1967. Înregistrarea video a momentului în care Ahed Tamimi a pălmuit soldatul israelian a ajuns pe rețelele sociale iar arestarea tinerei a transformat-o peste noapte într-o eroină, comparată de cotidianul Haaretz cu Ioana d’Arc din perspectivă simbolică. După cum știm, englezii au prins-o pe Ioana d’Arc și au ars-o pe rug. „Dacă britanicii credeau că au scăpat astfel de tânără enervantă, au făcut o greșeală istorică. Ioana d’ Arc a fost declarată sfântă de Biserica Catolică și a devenit un simbol național francez și un arhetip care a animat generații de războinici. Sub stindardul ei, Franța a devenit o putere mondială. Cei mai mari scriitori și artiști au creat capodopere despre ea. Fecioara din Orléans este considerată una dintre cele mai grave greșeli din istoria britanică”, scrie Uri Avneri, ziarist și politician israelian. Rețelele sociale au explodat; tinerii palestinieni văd în Ahed Tamimi un exemplu de urmat. „O ocupație inteligentă ar fi tratat incidentul cu umor și, astfel, afacerea ar fi putut fi încheiată. Dar regimul de ocupație nu este capabil de așa ceva, mai ales că membrii familiei fetei au filmat incidentul. Ocupația nu are nici un simț al umorului”, mai scrie Uri Avneri în Haaretz. Nu toată lumea este, însă, de acord, jurnalistul Ben Caspit a atras atenția când a scris că în cazul fetelor de acest gen lucrurile ar trebui rezolvate «în întuneric, fără martori și camere». Ulterior a dat vina pe traducere și a spus că nu a vrut să spună că adolescenta ar trebui violată și ucisă, însă Jonathan Ofir, blogger și muzician israelian din Danemarca, susține că nu este nici o greșeală de interpretare. „Abuzarea ei în închisoare va spori doar capacitatea ei de a impresiona pe alții de vârsta ei și care trăiesc sub ocupație. Sunt sigur că, atât în rândul civililor, cât și al ofițerilor care gestionează ocuparea teritoriilor palestiniene, există o mulțime de oameni inteligenți. Dar nu pot fi ajutați. Ocupația te face prost. În cele din urmă, această prostie ne va doborî”, concluzionează Uri Avneri. Haaretz revine asupra subiectului în ediția sa de vineri și remarcă malițios că, în cazul lui Yifat Alkobi, care a pălmuit, la rândul ei, un soldat israelian, aceasta a fost judecată în libertate de o instanță civilă și condamnată la o lună de muncă în folosul comunității. Dar, spune cotidianul, Yifat Alkobi este o colonistă israeliană, în vreme ce Ahed Tamimi este palestiniană. 0 SHARES Share Tweet

