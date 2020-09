Cel puțin așa afirmă majoritatea părinților pe care i-am întâlnit și cu care am discutat pe tema începerii noului an școlar. Dacă până acum emoțiile noului început erau cu totul altele, cu primul clopoțel, cu bucuria revederii colegilor ș.a., anul acesta emoțiile se încadrează în cu totul altă direcție. În ce condiții începe școala? Toată lumea despre asta vorbește, și, cu toate că s-au stabilit niște scenarii, nimeni nu știe cu certitudine cum va fi. Unii părinți s-au pregătit, așa cum o făceau și în anii din urmă, cu ghiozdane, ținute și rechizite, iar alții încă sunt în așteptare. Toată această nesiguranță se observă și în piață, acolo unde magazinele specializate în vânzarea „back to school” nu mai sunt luate cu asalt cum era cu ani în urmă. Din păcate, nesiguranța apasă greu pe umerii tuturor iar teama că normalitatea se va schimba va lăsa urme grele în sufletele tuturor.

Cristina Gugleș din Bacău este o tânără mămică tristă din cauza a tot ceea ce se întâmplă. Ea are doi copii care erau nerăbdători să meargă la școală. Miruna trece în clasa I și era dornică să-și revadă colegii. Pentru Ștefan, provocările sunt mult mai mari pentru că intră la „pregătitoare”. Numai că socoteala din târg nu se potrivește cu cea de acasă iar siuația actuală face ca totul să fie incert.

„Sunt oarecum tristă…, povestește Cristina. Am pregătit copiii moral. Ascult știrile să vedem ce se mai anunță ca să știu dacă totuși se începe școala. Încă nu am achiziționat rechizite noi pentru că mai am de anul trecut. Dar am pregătit ținutele iar lecțiile de vacanță sunt gata. Ne-am aprovizionat cu măști și am făcut cât de cât instructajul. Cu toate că avem tehnologia necesară, școala online mi se pare o prostie. Cum să atragi atenția copiilor? Cum aș putea să îl pun pe Ștefan pe online când nu își cunoaște colegii sau nu știe cine e doamna? De cine ascultă? Credeți că stă? Aș prefera să se mai stea o lună acasă și apoi să înceapă când totul va fi în regulă. Din cauza unor indivizi inconștienți, ne ducem în zona roșie. Și aici mă refer la cei care au dus virusul în căminele de bătrâni sau la cei care nu cred și nu respectă deloc condițiile impuse și petrec în aglomerații sau cazuri asemănătoare. Din păcate, cred că nimic nu va mai fi la fel ca înainte. Normalitatea se va schimba.”

Pentru Cristina Frigură, din Buhuși, începutul anului școlar are dublă însemnătate. Ea este profesor pentru învățământul primar, dar și mamă. Copiii ei însă sunt mari. Fiica Ilinca trece în clasa a V-a iar pe Costin îl așteaptă un an greu fiind în clasa a XII-a la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău. Problema cea mai mare va apărea la școala unde predă la Buhuși, acolo unde va prelua din acest copiii de la clasa pregătitoare.

„Încep școala cu emoții, așa cum se întâmplă de fiecare dată când preiau o promoție nouă, povestește Cristina Frigură. Numai că anul acesta sunt emoții mai mult ca niciodată, pentru că odată cu pandemia trebuie să am mai multe griji. Trebuie să am grijă să creez un mediu plăcut copiilor, ca să vină cu drag la școală, iar pe de altă parte trebuie să am grijă să păstrăm normele de protecție împotriva COVID 19. Copiii să nu-și împrumute lucrurile, să-și pună măscuța… Știu că toată lumea spune că va fi greu. Dar, starea asta e de mai bine de șase luni iar eu am încredere în copii că sunt educați și până la urmă o să înțeleagă.” Cristina Frigură crede că va fi un început bun și va avea în noua clasă 23 de copii, majoritatea din Buhuși, dar și din localitățile învecinate. Deocamdată nu a ținut o ședință cu părinții, dar a creat un grup al părinților pe o rețea de socializare acolo unde s-au discutat detalii despre începerea anului școlar. „Pe grup am comunicat părinților să pregătească uniformele celor mici, să pregătească ghiozdănelul, pentru că noi cu siguranță începem școala și că totul va fi bine”, a mai precizat Cristina Frigură, învățătoare la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Buhuși, localitate în care școala va debuta anul acesta sub semnul scenariului verde (adică toți copiii… la școală!).