O zi mult așteptată de cei mici, 1 Iunie. Numai că, anul acesta totul s-a desfășurat altfel din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Dacă din punct de vedere calendaristic ar trebui să fie vară, anotimpul fierbinte pare încă foarte departe. Cu toate acestea sărbătoarea copiilor a fost la cote înalte.

1 Iunie la Școala „Spiru Haret”

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, alături de colegii lor de la Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău și Inspectoratul Județean de Jandarmi Bacău, au fost prezenți luni, 31 mai, în mijlocul elevilor de la Școala Gimnazială „Spiru Haret”, sărbătorind în avans ziua de 1 Iunie.

În curtea școlii, copiii au fost împărţiţi pe laboratoare astfel încât fiecare echipă să poată vedea materialele pregătite special pentru ei.

Specialiştii din cadrul Serviciului Criminalistic au prezentat copiilor laboratorul criminalistic, trusele necesare prelevării mijloacelor materiale de probă şi modul în care persoanele sunt amprentate sau se iau amprentele de la fața locului. Poliţiştii de prevenire și de la Biroul Siguranță Școlară au purtat discuții directe cu copiii privind comportamentele pe care trebuie să le adopte, pentru a nu deveni victime și nici autori de infracțiuni. La activitate au participat și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale care le-au prezentat elevilor echipamentul și tehnica din dotare. Activitățile de informare au vizat în special violența, modul de sancționare a acesteia și identificarea celor mai eficiente măsuri pentru adoptarea unui comportament non-conflictual și evitarea agresiunilor de orice fel.

Alte teme abordate de polițiști au fost educația rutieră, siguranţa pe internet, traficul de persoane, consumul de alcool și tutun, măsuri de prevenire a tâlhăriilor și furturilor, consecinţele nerespectării acestora și implicațiile legale. O altă atracție pentru copii a fost autospeciala de poliție, cu semnalele acustice și luminoase, pe care cei mai mici le-au pornit spre încântarea și amuzamentul lor. Cea mai impresionanră activitate a fost demonstrația cu câinii de serviciu dar și tiroliana montată în curtea școlii care a fost încercată și de unii copii. Celor mici le-au fost luate și amprentele după care au primit legitimații de jandarm pentru o zi. În acest fel, polițiștii și jandarmii băcăuani le-au făcut un cadou elevilor școlii cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor.

„Acești copii au suferit timp de un an și chiar au simțit lipsa unor astfel de activități. Fiind în preajma zilei de 1 Iunie, ne-am gândit să facem această activitate, împreună cu Poliția și Jandarmeria. Atât copiii cât și noi, am simțit nevoia să socializăm, pentru că dacă am suferit ceva în ultimul aproape un an, de asta am suferit. De lipsa de empatie, de socializare. E greu să fii empatic având un monitor în față. Noi vom încerca să mai facem și alte activități până la sfârșitul anului școlar”, a declarat prof. Codrin Ciuchi, directorul Școlii Gimnaziale „Spiru Haret”.

De Ziua Internațională a Copilului în centrul orașului

Copiii Bacăului au fost sărbătoriți și de municipalitate. Timp de cinci zile, în Piața Tricolorului, s-au desfășurat o serie întreagă de activități și spectacole, toate fiind organizate împreună cu O.N.G.-uri, asociații și cluburi din oraș. Atunci când vremea a fost neprielnică, o parte dintre spectacole au fost susținute la Teatrul de Vară „Radu Beligan”.

“Acești elevi talentați reprezintă viitorul nostru. Alături de ei, părinții și bunicii au retrăit din plin clipele celor mai frumoși ani ai copilăriei. Aceștia au încântat publicul cu recitaluri de muzică populară și ușoară, parada florilor, scenete de teatru, demonstrație de judo, educație rutieră, îndemânare pe bicicletă și karting, desene pe asfalt, expoziție de fotografie, mozaicuri de capace. A fost o zi extraordinară, plină de zâmbete, voie bună și fericire deplină oferită de copiii minunați ai Bacăului!”

Lucian Daniel Stanciu Viziteu, primarul municipiului Bacău

1 Iunie la Buhuși

Și copiii din Buhuși s-au bucurat de sărbătoare. Ziua lor a debutat cu o paradă a păpușilor gigant și a personajelor Disney (Mikey Mouse, Shrek și Fiona, Dinozaur, Tigru și Motanul Garfield). Din cauza ploii, restul activităților s-au derulat pe scena Casei de Cultură „Elisabeta Bostan”, unde au avut loc spectacole de dans oferite de grupele Școlii de Dans Adamas Buhuși, demonstrații de karate ale copiilor de la clubul Geido și un moment „Lumea copilăriei” susținut de grupul „Mugurașii”.

Evenimentul s-a încheiat cu un moment de magie al Magicianului Christianis, cel care a fost amfitrionul sărbătorii copiilor la Buhuși.

Zâmbete și picuri de ploaie

Puntea n-a fost să fie. Cea cu ziua de luni liberă. Traficul s-a redeschis, prin centru, de Ziua Copilului. Ploaia bat-o vina! Asta nu înseamnă că organizatorii acestei provocări, de a ne face să mai răsuflăm puțin după restricțiile impuse de pandemie, nu s-au ținut de program. Vremea târzie de primăvară, care se vrea tot cochetă – cu toate că i-a cam trecut timpul, nu i-a ținut pe părinți în case.

Dacă în parc umbrelele au răsărit, ca în povestea cu Mary Poppins, după primele picaturi de ploaie, și sportivii au avut aleile libere pentru antrenament, alături, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, spectacolele pentru copii s-au ținut lanț.Cu multe aplauze la scena deschisă. Compensând cumva, prin căldura palmelor, umezeala și vântul de afară. Rămâne totuși o neîmplinire, în special în drumul spre împlinire al micilor artiși. De mulți ani nu s-a mai întâmplat așa ceva! Cum să lipsească șotroanele, desenele pe asfalt?



New Press

Membrii Cercului de Jurnalism de la Palatul Copiilor au avut expoziție și atelier de fotografie în Piața Tricolorului. Semnăturile lor le găsiți în fiecare vineri în pagina 7 din Deșteptarea și pe site la rubrica New Press.

