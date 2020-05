A fost o perioadă destul de dificilă în cele două luni cât a fost în vigoare starea de urgență, greutățile fiind resimțite și în rândul locuitorilor orașului Buhuși. Pentru a avea o radiografie a ce s-a întâmplat în cele două luni la Buhuși, am purtat o discuție cu primarul localității, Vasile Zaharia.

Edilul buhușean a precizat din start că această stare a fost gestionată bine în primul rând pentru că epidemia nu i-a prins nepregătiți, și a fost bine pentru că au avut puține cazuri. Mai exact 8 și un singur deces. Iar primarul Zaharia a subliniat că aceasta se datorează în primul rând cadrelor medicale care au acționat ca la carte. Este știut că la Buhuși, de aproape o lună sunt tratate cazurile ușoare și medii de infectați cu COVID. Faptul că la Buhuși au fost puține cazuri se datorează și populației care, potrivit afirmațiilor primarului, s-a conformat tuturor recomandărilor făcute de autorități, Vasile Zaharia mulțumindu-le și chiar felicitându-i pe buhușeni pentru modul în care s-au comportat în situație de criză.

Măsuri simple dar eficiente

„Noi am luat câteva măsuri simple, dar eficiente. Zilnic am dezinfectat de două ori toate străzile din oraș. Am dezinfectat 230 de scări de bloc în două rânduri și urmează o a treia operațiune. Am montat dinspensere la scările de bloc, care au fost alimentate cu dezinfectant, dar apelat și la populație să își completeze rezervele pentru că mi se pare normal să contribuie și cetățenii la propria lor protecție”, a declarat primarul orașului Buhuși, Vasile Zaharia, care a spus că la început au fost probleme cu achiziționarea materialelor de luptă anticoronavirus, dar că situația a revenit la normal din acest punct de vedere. Tot la începutul crizei, peste o sută de persoane s-au întors din țări cu focar COVID, situație în care a fost destul de dificil să fie cu toții monitorizați și carantinați. Dar au fost și persoane care s-au întors și nu s-au declarant și nu au apărut pe lista de la Direcția de Sănătate Publică. Au existat însă alți cetățeni care au informat Primăria de aceste cazuri, autoritățile luând măsuri de izolare a acestora.

A scazut infracționalitatea

„Una peste alta, noi zicem că am trecut cu bine peste starea de urgență. Am intrat însă în starea de alertă și cred că măsurile trebuie să continue la același nivel, ba chiar trebuie să fim cumva mult mai atenți având în vedere că s-au deschis mai multe servicii și trebuie în continuare să ne protejăm”, a afirmat primarul Zaharia care a subliniat că urmează o perioadă în care fiecare cetățean trebuie să fie vigilent și să se protejeze, lucruri simple dar foarte importante. Dacă pe la începutul situației primarul Vasile Zaharia a avut o oarecare temere cu privire la creșterea fenomenului infracțional, paradoxal, acest indicator a scăzut în această perioadă. Edilul a precizat că forțele de ordine au fost în stradă într-un efectiv important, acesta fiind probabil motivul scăderii fenomenului infracțional. „S-au dat și amenzi, mai ales în prima parte a perioadei, dar nu aș putea să vă spun câte. Cred că oamenii au înțeles și probabil că și aceste sancțiuni au contribuit la comportamentul regulamentar al cetățenilor în situația de urgență”, a mai spus primarul din Buhuși care face un apel către toți locuitorii orașului să se conformeze în continuare măsurilor instituite de autorități pentru a ajunge cât mai curând la normalitate.