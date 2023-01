CSM Bacău, reuniri la comun

Miercuri, trei dintre echipele clubului tutelat de municipalitate (prim-divizionara de handbal masculin, divizionara secundă de handbal feminin și voleibalistele de la CSM-Știința) și-au reluat pregătirile, întâlnindu-se și pentru o fotografie de grup, la început de an, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”

Premieră pentru CSM Bacău. Dat fiind că trei dintre echipele clubului aflat sub conducerea municipalității băcăuane și-au fixat reluarea pregătirilor la aceeași dată de miercuri, 4 ianuarie, s-a decis ca spre finalul zilei, această reunire la comun să includă și o fotografie de grup. Astfel, echipei de volei feminin CSM- Știința și celei de handbal masculin din Liga Zimbrilor, CSM Bacău, ale căror antrenamente s-au succedat în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, li s-au adăugat și tinerele handbaliste de Divizia A pregătite de Adi Brezan, care se reuniseră după prânz la Sala „Orizont”. La întrevederea de la Sala Sporturilor au absentat doar divizionara C de fotbal, CSM Bacău, antrenată de Cristi Popovici, care își va relua pregătirile pe 18 ianuarie și „satelitul” handbalistic de ligă secundă, pregătit de Adrian Petrea. Nu au lipsit, în schimb directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu și Gabriel Cojocaru, șeful de cabinet al primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, care au transmis sportivilor și antrenorilor prezenți ce se așteaptă de la ei în noul an. Întâlnirea a început cu un moment de reculegere păstrat în memoria profesorului Florin Grapă, de al cărui nume se leagă evoluția celei mai performante echipe din sportul băcăuan de după 1989, cea de volei feminin Știința.

Voleiul merge mai departe

Nimic nu l-ar fi făcut mai fericit pe antrenorul/ manager Florin Grapă decât să știe că echipa sa, CSM-Știința Bacău va avea un viitor și după 2022. Iar CSM-Știința va avea un viitor și în 2023 și, foarte posibil, chiar și după 2023 „Să fiți serioase, să vă pregătiți în mod profesionist și să vă înțelegeți cât mai bine între voi deoarece veți avea întregul nostru sprijin. Știu că multe dintre voi sunteți tinere și lipsite de experiență, dar aveți ocazia să salvați o echipă de tradiție, susținută de două cluburi importante, CSM și CS Știința, iar peste ani să vă puteți mândri cu faptul că datorită vouă, echipa aceasta a avut continuitate”, a fost mesajul directorului CSM Bacău, Adrian Gavriliu către cele 11 voleibaliste ale CSM-Știința antrenate de Vicențiu Dumitrescu și Crina Bălțatu. „Este de datoria voastră, dar și a noastră să ducem mai departe munca și crezul profesorului Grapă care, chiar și pe patul de spital, a fost preocupat până la sfârșit de volei și de echipa sa”, a mai spus Gavriliu. „În numele îndelungatei prietenii care m-a legat de Florin Grapă, voi fi alături de voi și de voleiul feminin băcăuan. Echipa aceasta va merge mai departe, indiferent de ce nume va purta: i-o datorăm lui Florin Grapă, dar și orașului”, a fost mesajul lui Gabriel Cojocaru, șeful de cabinet al primarului Stanciu Viziteu. Aflată pe locul 10 (din 11) la finalul turului Diviziei A1, CSM-Știința are ca obiectiv salvarea de la retrogradare, țintă care poate fi atinsă prin păstrarea actualei poziții din clasament. În intenția grupării băcăuane figurează aducerea a două jucătoare (o ridicătoare și fie o trăgătoare secundă, fie un universal) care să întărească lotul în vederea returului de campionat ce va începe weekendul viitor. Termenul limită al perioadei de transferuri este de 13 ianuarie, campionatul urmând să se reia pentru CSM-Știința, duminică, 15 ianuarie, cu meciul de la Pitești, contra lui FC Argeș, care va fi televizat de TVR3. Având în vedere și tratativele purtate de regretatul Florin Grapă, cel mai probabil, achizițiile de jucătoare vor veni pe filiera sârbească, la fel ca iarna trecută, atunci când Știința a adus-o pe Marija Skoric, sârboaica ale cărei evoluții foarte bune au permis studentelor permanența în A1.

Leonard Bibirig, noul antrenor secund al „CSMeilor”

Și prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacău s-a întărit în această iarnă, însă numai la nivel de staff. Astfel, alături de antrenorul principal Sandu Iacob și de antrenorul secund Alexandru Acsinte, a fost cooptat, ca al doilea „secund”, Leonard Bibirig. „O spun încă o dată, pentru a nu exista niciun fel de dubiu: antrenor principal al echipei este Sandu Iacob, iar toți ceilalți, atât ca staff, cât și ca jucători, i se subordonează lui”, a punctat directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu. Cu excepția lui Ivășchescu, care a suferit o intervenție chirurgicală și va sta departe de teren o perioadă mai lungă, echipa din Liga Zimbrilor a Bacăului a contat la reunirea de miercuri pe toți ceilalți 15 jucători ai săi. Aflați în grafic în campionat, unde ocupă poziția a opta (obiectivul fixat este locul 9), „CSMeii” vor debuta în 2023 pe data de 4 februarie, cu ocazia jocului din etapa a 16-a (a treia a returului), de la București, împotriva Stelei. Până atunci, CSM Bacău a antamat o „dublă” de pregătire cu CSM Odorheiul Secuiesc, pe 27 și 28 ianuarie. „Este posibil să mai avem și un joc de verificare cu Focșaniul. Am discutat cu ei, dar nu am bătut încă nimic în cuie”, a declarat antrenorul CSM Bacău, Sandu Iacob. „Având în vedere că reprezentați echipa fanion a clubului, avem și cele mai mari așteptări de la voi. În trecut au existat și unele probleme de comunicare- exacerbate de factorul politic- între Primărie și club, care au afectat și echipa de handbal masculin, dar acum totul este în regulă. Prin urmare, voi trebuie să trageți tare pe teren, iar noi, cei din Primărie și din conducerea clubului vom face cât mai bine treaba noastră, astfel încât echipa să aibă cele mai bune rezultate posibile”, a spus reprezentantul municipalității, Gabriel Cojocaru.

„CSMeoiacele” joacă duminică, în Cupă

Primele care revin, în mod oficial, pe terenul de joc în 2023 sunt handbalistele divizionarei A CSM Bacău. O fac cu prilejul turului 1 al Cupei României, care programează, în manșă unică, duminică, 8 ianuarie, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, confruntarea dintre CSM Bacău și CSM Slatina. „CSMeoaicele” au acces în turul 1 ca urmare a victoriei 25-21 (13-12), contra colegei de serie din Divizia A, CSM Iași 2020, repurtată pe 20 decembrie, în faza preliminară a competiției. De atunci, echipa antrenată de Adi Brezan nu a mai disputat niciun meci, spre deosebire de adversara sa de duminică, CSM Slatina care a bifat nu mai puțin de trei jocuri de campionat în Liga Florilor în această perioadă: 18-22 cu Dacia Mioveni, pe 22 decembrie, 22-28 cu SCM Râmnicu-Vâlcea, pe 29 decembrie și 30-33 cu CSM București, miercuri, în uvertura penultimei etape a turului. „Este clar că noi pornim cu șansa a doua. Chiar dacă Slatina ocupă penultimul loc în Liga Florilor, vom avea în față duminică o echipă matură, cu jucătoare mult mai bine cotate precum, ca să dau un singur exemplu, portărița Timoshenkova. În plus, spre deosebire de noi, care venim după o pauză, CSM Slatina a fost mereu în priză, cu jocuri de campionat. E clar că va fi greu, dar vom face totul pentru a face o figură frumoasă. În orice caz, o întâlnire oficială cu o formație de primă divizie, chiar și cu una din zona de jos a clasamentului, constituie o experiență utilă pentru noi”, a declarat antrenorul „CSMeoaicelor”, Adi Brezan. La reunirea de miercuri, au lipsit gemenele Daria și Dany Bârsan, convocate la o acțiune a naționalei juvenile, dar care se vor alătura echipei băcăuane sâmbătă, în preziua partidei de Cupă cu CSM Slatina. În campionatul Diviziei A, CSM Bacău ocupă, la finalul turului, locul 6 în Seria B, la egalitate de puncte, 15, cu formațiile de pe pozițiile 4-5, HCF Piatra Neamț și CSM Roman. Elevele lui Adi Brezan vor începe returul pe 21 ianuarie, cu o deplasare pe terenul penultimei clasate, CSM Făgăraș.