CSM Bacău: banii întârzie, jucătorii pleacă

Din cauza bugetului insuficient, lotul antrenat de Cristi Popovici se subțiază de la o zi la alta. Lipsa fondurilor a dus și la anularea cantonamentului de la Vatra Dornei, „CSMeii” fiind nevoiți să se pregătească pe toloaca de la „Letea”. Singura speranță este legată de rectificarea bugetară anunțată de municipalitate luna aceasta

Buget „la jumate”

Situație critică la divizionara C de fotbal CSM Bacău. Gruparea antrenată de Cristi Popovici a fost nevoită să renunțe la cantonamentul de zece zile pe care trebuia să-l efectueze, începând de ieri, în apropiere de Vatra Dornei. Motivul? Lipsa banilor. Și tot din același motiv, lotul „CSMeilor” se subțiază de la o zi la alta. Dintre jucătorii aduși în această vară, portarul Matei Licsor a plecat deja, mijlocașul Sorin Săpunaru se pregătea să spună și el ieri „adio”, în timp ce permanența lui Claudiu Juncănaru este sub semnul întrebării. În aceste condiții, ideea promovării în Liga a II-a, fluturată intens în ultimele luni, inclusiv de primarul Lucian Stanciu-Viziteu, pare doar un banc prost. Având în vedere că din bugetul estimat la începutul lui 2023, secției de fotbal a clubului tutelat de municipalitate nu i-a fost aprobat decât 54%, singura speranță se leagă de rectificarea anunțată luna aceasta. În cazul în care banii nu vor veni sau vor întârzia, CSM Bacău riscă să redevină fantoma care se salva pe muchie de la retrogradare trei ani la rând.

Minunile lui Popovici

Pe rând acum. Ca să înțeleagă tot omul. Vara trecută, după trei sezoane petrecute de divizionara C cu apa la gât, plus un parcurs dezastruos în ultimele amicale, directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu recurgea la instalarea lui Dragoș Boboc ca director tehnic și la aducerea lui Cristi Popovici ca antrenor principal. Cu un lot încropit pe ultima sută de metri, speranțele se limitau la o clasare în zona neutră a clasamentului Seriei I. Acesta a fost, de altfel, și obiectivul fixat: locurile 6-8. Sub bagheta lui Popovici, „CSMeii” au întrecut însă toate așteptările. Echipa băcăuană a încheiat 2022 pe locul 3, la două puncte de locul secund, pe care l-a pierdut ca urmare a remizei interne cu lidera Foresta Suceava din ultima rundă a anului. Dintr-o formație care lua bătaie pe la Valea Mărului sau se chinuia cu alde Chișcani, CSM Bacău se transformase într-o adversară de temut pentru Foresta Suceava și Ceahlăul Piatra Neamț, principalele pretendente la promovare.+

Când Viziteu călărea valul

Neașteptata ascensiune din sezonul de toamnă le-a adus „CSMeilor” un capital de simpatie și de încredere și din partea primarului Stanciu Viziteu. Acesta a fost prezent la reunirea echipei din ianuarie și, pe lângă faptul că s-a băgat la o miuță cu fotbaliștii, edilul nu a ratat oportunitatea de a promite întreg sprijinul financiar. Fix în aceeași perioadă prinsese avânt proiectul reabilitării bazei sportive „Constantin Anghelache” (Letea), pentru care Primăria Bacău anunța că pune la bătaie aproape 6 milioane de euro. Se avea în vedere refacerea terenului de joc, modernizarea tribunelor și a celorlalte construcții din cadrul complexului sportiv, plus amenajarea a două terenuri sintetice și realizarea unei instalații de nocturnă. Totul pentru ca baza „Letea” să fie omologată pentru Liga a II-a. Limita era doar cerul.

Castele de nisip

Sezonul de primăvară a găsit-o pe CSM Bacău, în premieră, în play-off-ul Seriei I. În ciuda unor transferuri ratate în intersezon, Adăscăliței și compania și-au continuat turul de forță, aflându-se, până aproape de final, în cărțile pentru locul 2, care i-ar fi dus la barajul de promovare. Investițiile masive făcute de Ceahlăul Piatra Neamț au avut însă câștig de cauză în detrimentul băcăuanilor. Și nu doar a băcăuanilor, dovadă că Ceahlăul a promovat până la urmă în Liga a II-a. „Rămânem cu regretul că nu am prins măcar barajul. Dar, totodată, rămânem cu satisfacția că am înregistrat un progres vizibil și cu dorința de a ridica ștacheta sezonul viitor”, declara, la finalul ediției 2022-2023, antrenorul CSM Bacău, Cristi Popovici. Parcursul bun spre foarte bun al echipei, promisiunile primarului și proiectul legat de modernizarea bazei sportive păreau să constituie un bun fundament pentru viitor. Din păcate, totul a avut consistența unor castele de nisip.

Singura sursă de finanțare majoră

În această vară, Cristi Popovici a refuzat toate ofertele avute din alte părți. Și, împreună cu directorul sportiv Dragoș Boboc, a configurat un lot de jucători menit să asigure acea ridicare de ștachetă. Au plecat Grosz, Cîmpeanu, Priboi, Antal, Zaharia, Cozma, Ștefănescu și Alexandrescu și au venit portarii Ștefan Tomache (19 ani, împrumutat de la FC Botoșani) și Matei Licsor (19 ani, FC Voluntari), fundașii Claudiu Juncănaru (27 de ani, de la CS Dinamo București) și Alexandru Stroe (Bucovina Rădăuți), mijlocașul Sorin Săpunaru (29 de ani, CSM Focșani 2007) și atacantul Alexandru Aftanache (21 de ani, Bucovina Rădăuți). Pentru a fi semnate noile contracte, se aștepta doar unda verde din partea municipalității. „Toate echipele CSM Bacău sunt pe plus ca și clasări, iar dacă vrem să păstrăm această linie ascendentă, suntem dependenți de o rectificare bugetară pe măsură. Știu că evoluția bună a echipelor noastre exercită o presiune pe bugetul local, dar altă sursă de finanțare majoră nu există”, anunța, încă de acum două săptămâni, directorul Gavriliu.

„Nu putem să mințim jucătorii”

Timpul a trecut, banii nu au venit, iar contractele nu s-au putut înregistra. Luni, în prezența unor membri ai Consiliului de Administrație a CSM Bacău și a antrenorului Cristi Popovici, directorul sportiv Dragoș Boboc a avut o discuție cu jucătorii în care li s-a explicat întreaga situație. „Nu putem să mințim jucătorii, mai ales că urma să anulăm și stagiul de pregătire centralizată. Noi nu ne-am pierdut speranța că lucrurile se vor rezolva, dar nici nu putem ține jucătorii cu promisiuni deșarte, așa că le-am spus exact cum stă treaba”, a punctat Boboc. Incertitudinea financiară nu a rămas fără ecou. Astfel, lotul „CSMeilor” a început să se subțieze. Licsor a plecat, Săpunaru își făcea și el ieri bagajele, în timp ce Juncănaru este, la rândul său, tentat să-și găsească altă echipă. Și cine știe dacă lista nu rămâne în continuare deschisă…

Antrenamente pe toloacă

Așa cum aminteam, CSM Bacău ar fi trebuit să plece ieri într-un stagiu de pregătire centralizată vreme de zece zile la Vatra Dornei, însă lipsa fondurilor a anulat cantonamentul montan. În aceste circumstanțe, „CSMeii” au rămas să se pregătească acasă. Și cum gazonul de pe „Letea” a intrat într-un proces de refacere de-abia în această săptămână- deși se anunțase că el va fi modernizat încă din mai- CSM Bacău se antrenează pe toloaca de pe terenul doi al bazei „Letea”. „Ne adaptăm condițiilor existente. Ce altceva putem face?”, s-a mărginit să declare antrenorul Cristi Popovici. „Suntem cu toții foarte dezamăgiți. Numai eu știu cât am muncit pentru a asambla acest lot”, a declarat Dragoș Boboc, care a adăugat: „Cum speranța moare ultima, nu ne rămâne decât să așteptăm ca rectificarea bugetară anunțată să fie operată cât mai curând și să nu ocolească echipa de fotbal”. Ok, speranța moare ultima. Dar, în lipsa veștilor bune, moare și ea într-un sfârșit, chiar dacă este an pre-electoral.