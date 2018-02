Cristinel Manolache cere în instanță anularea ordinului privind excluderea sa din Colsiliul Local (CL), document emis de Instituția Prefectului județului Bacău la începutul lunii februarie. Conform ordinului prefectului Maricica Luminița Coșa, fostul consilier local Cristinel Manolache ar fi ocupat ilegal fotoliul din CL timp de un an de zile, fără ca nimeni să sesizeze acest lucru. Prefectul declara atunci că a emis ordinul în baza sesizării înaintate de Valentin Uricaru, secretarul general al PSRo (Partidul Social Românesc, n.r.) Filiala Bacău. În replică, Cristinel Manolache declară pentru Deșteptarea că acțiunea prefecturii nu ar fi tocmai legală. “Lucrurile sunt foarte clare! Având în vedere că această calitate de consilier local ți-o pierzi în cazul retragerii sprijinului politic din partidul din care faci parte și pe a cărui listă ai participat la alegerile locale, cred că la baza acestui ordin nu este nimic conform statutului. În funcție de rezultatul obținut de la instanță voi veni cu un răspuns ulterior. Contestația mea este depusă în termenul legal și aștept să văd când trebuie să mă prezinta în instanță. Eu doresc să vorbesc când am niște lucruri clare, concrete, temeinice, nu pe presupuneri”, declară Cristinel Manolache 1 SHARES Share Tweet

