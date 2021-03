Costul standard per elev, pentru anul 2021, a fost aprobat de Guvern, potrivit anunțului făcut de ministrul Educației la finalul ședinței Executivului, de la finele acestei săptămâni. Sorin Cîmpeanu a declarat, conform edupedu.ro, că pentru componenta de salarii costul standard a rămas neschimbat („nu crește, nu scade, 6.111 lei per elev”), după care a prezentat creșterile pentru componenta de cheltuielile cu pregătirea profesională, evaluarea periodică a elevilor, bunuri și servicii a acestui cost standard.

„Am adoptat în guvern un lucru, spun eu, esențial pentru școlile din România, care înregistrează două premiere la nivel de hotărâre de guvern – costul standard per elev rămâne la același nivel pentru cheltuieli salariale, nu crește, nu scade, 6.111 lei per elev. Însă noutatea este următoarea: pentru prima oară din anul 2012 de când finanțarea învățământului preuniversitar se face pe baza costului standard per elev, după ce am avut în fiecare an creșteri ale costului standard per elev destinat cheltuielilor materiale și pregătirii profesionale, accentuez, doar cu inflația în fiecare an, în acest an avem creșteri de 16%, 26% și 36%. Atenție! 16, 26, 36.”

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației