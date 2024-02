Costa Popovici, de și la Mondiale

Proaspăt câștigător al Red Bull Cliff Diving, sportivul antrenat de Adrian Gavriliu la SCM Bacău va reprezenta România la Campionatele Mondiale de la Doha, acolo unde va încerca să-și apere titlul cucerit anul trecut la 27 metri și va forța calificarea la Jocurile Olimpice în proba de 10 metri

Cel mai bun

E foarte greu să ajungi în vârf. Mai ales când trebuie să sari de acolo sus, din vârf. De la 27 de metri. Ca și de la 10 metri. Constantin Popovici știe cum este pe acoperișul lumii. A ajuns acolo pentru prima oară anul trecut. Mai întâi în calitate de câștigător al Cupei Mondiale la sărituri de la mare înălțime (27 metri), în Statele Unite ale Americii. Apoi, ca și campion al lumii la aceeași probă, 27 metri, cu prilejul Campionatelor Mondiale de Natație din august, de la Fukuoka (Japonia). Iar anul acesta, sportivul pregătit de Adrian Gavriliu la CSM Bacău a urcat din nou peste toți și peste toate. La finalul lui ianuarie, Costa a devenit primul român care a cucerit King Kahekili, trofeul cu care este premiat câștigătorul prestigioasei Red Bull Cliff Diving World Series. „CSMeul” în vârstă de 35 de ani a avut un sezon perfect (și) în Red Bull Cliff Diving. A câștigat trei din cele șase etape ale competiției (Statele Unite, Franța și Noua Zeelandă), iar în alte două (găzduite de Italia și Japonia) s-a clasat pe locul secund. Ultima victorie a fost obținută în runda finală, derulată pe 28 ianuarie, la Auckland, în Noua Zeelandă, acolo unde, cu 413 puncte, Costa l-a devansat „la mustață” pe compatriotul său Cătălin „Pascal„ Preda (411,65 p.), „blindându-și”, totodată, primul loc în clasamentul general, cu un total de 1032 de puncte, la o distanță considerabilă de următorii doi, britanicul Aidan Heslop (809 puncte) și spaniolul Carlos Gimeno (703p.). „Este cel mai bun an din cariera mea de sportiv. Și mă bucur că am putut realiza asta în familia CSM Bacău”, a mărturisit performerul nostru.

Cel mai greu

Da, e foarte greu să ajungi în vârf. Dar și mai greu este să te menții acolo sus. Iar Constantin Popovici știe foarte bine și acest lucru. Sau mai ales acest lucru. La nici două săptămâni de la splendida reușită de la Auckland, Popovici are parte de o nouă provocare… mondială. Alături de antrenorul său de club și de la lotul național, Adrian Gavriliu, Costa participă în această perioadă la Mondialele de Natație de la Doha. În Qatar, „CSMeul” are o dublă misiune. Foarte importantă, dar și foarte dificilă. Mai întâi, el va concura la sărituri în apă, în proba de platformă de 10 metri. Ținta? O calificare în semifinale, care ar echivala cu prezența la Jocurile Olimpice din vară, de la Paris. Apoi, Costa va încerca să-și apere titlul mondial la sărituri în apă de la mare înălțime (27 de metri). Între cele două probe diferența este foarte mare. Mai mare decât cei 17 metri ce separă cele două platforme. Iar parcurgerea cu succes a ambelor probe într-un interval de timp relativ scurt necesită nu doar un consum fizic și mental fantastic, ci și o îmbinare cât mai reușită a unor tehici de aterizare diverse. „Proba de 10 metri este diferită. Sunt alte sărituri pentru Costa Popovici față de cele de la 27 metri, unde este specialitatea sa. Sunt sărituri cu intrare în cap, iar adversarii săi de la Mondiale se pregătesc doar pentru aceste sărituri și doar pentru proba de zece metri. Asta în timp ce Costa se pregătește și participă și la 10 metri, și la 27 metri. E singurul din lume care face asta”, a specificat antrenorul lui Popovici, Adrian Gavriliu.

Cel mai mult

Pentru a ajunge și a te menține în vârf, trebuie să zbori mult, cel mai mult. La propriu și la figurat. Și acest lucru e greu, foarte greu. Constantin Popovici a ajuns la Doha weekendul trecut. Direct din Noua Zeelandă. De unde venise din Statele Unite ale Americii. Practic, în acest început de an, Costa a dat ocol globului pământesc. Mai întâi a zburat pe ruta București- Istanbul- Miami pentru a efectua un stagiu de pregătire decontat integral de Comitetul Olimpic Sportiv Român la unul dintre cele mai moderne centre de profil din lume: Aquatic Center, din Fort Lauderdale. Apoi, din Statele Unite s-a deplasat la Auckland, în Noua Zeelandă, pentru etapa de final a Red Bull Cliff Diving. Iar din Noua Zeelandă a ajuns la Doha, în Qatar, unde, în acest sfârșit de săptămână, va concura în prima sa probă de la Mondiale, cea de platformă 10 metri. E obositor doar să scrii această rută infinită, darmite să o și parcurgi în mai puțin de o lună. „Într-adevăr, organismul meu resimte oboseala, dar sper să mă pot adapta în așa fel încât în ziua și la ora competiției să fiu în cea mai bună formă. Pentru asta mă pregătesc, pentru asta particip”, a mărturisit campionul mondial la sărituri de la mare înălțime, care contează pe un moral ridicat după succesul din Red Bull Cliff Diving: „Sigur că o astfel de reușită îți dă o încredere foarte mare. Și aveam nevoie de ea pentru că veneam după o accidentare serioasă la ultima etapă, cea din septembrie, de la Mostar, unde luasem doar locul al cincilea”.

Cea mai mare

Acolo în vârf, presiunea este mare. Cea mai mare. O știe și Costa Popovici, o cunoaște și antrenorul Adi Gavriliu. „Presiunea este firească. Ca la orice competiție. Dar mă voi concentra ca și în trecut și voi încerca să fac ce știu mai bine. Îmi doresc enorm să câștig un nou titlu mondial la 27 metri și să intru în primii 18 la 10 metri, astfel încât să obțin calificarea la Olimpiada de la Paris. Simt că pot. Știu că pot. Știu, totodată, că la 10 metri va fi foarte greu, fiind mulți participanți, dar concursul e concurs și ne poate oferi orice”, a spus săritorul. „Această ediție a Mondialelor de Natație va fi, din punctul meu de vedere, diferită față de cea din vara trecută, de la Fukuoka. De ce? Simplu: de data aceasta ne prezentăm din poziția de campioni mondiali și toată presiunea e pe noi”, a subliniat antrenorul Gavriliu, care a adăugat: „Sezonul reușit de Costa vine în urma unui an în care toate s-au legat așa cum trebuie. A avut întreaga susținere necesară: antrenamente, sprijin moral și financiar, liniște pentru a se putea concentra pe ceea ce trebuie să facă. Acum, repet, presiunea a crescut, dar Costa are ca principală calitate o ambiție ieșită din comun. L-am văzut de multe ori strângând din dinți pentru a-și putea îndeplini visele”.

Cei mai mulți

Vineri, 9 februarie, Constantin Popovici își va relua, încă o dată, urcușul. De data aceasta, va urca pe platforma de 10 metri a Campionatelor Mondiale de Natație, probă care anunță o concurență impresionantă: nu mai puțin de 46 de sportivi. Din Italia, Singapore și Noua Zeelandă. Din Columbia, Canada și Marea Britanie. Din Mexic, Spania și Coreea de Sud, din Statele Unite, Ucraina și Germania, din Egipt, Cuba și Japonia, din Austria, China și Australia. Iar lista nu se încheie aici. Nu are rost să o parcurgem în întregime. Dar e necesar să spunem că pe ea se regăsește un singur român: Constantin Popovici. Și singurul săritor care participă la Mondiale, așa cum preciza și Adrian Gavriliu, atât la 10 metri, cât și la 27m. După cum aminteam, obiectivul lui Costa este de a-și asigura prezența la Olimpiada de la Paris, Mondialele dela Doha constituind, la 10 metri, criteriu de calificare la Jocurile Olimpice. Pentru asta, „CSMeul” trebuie să intre în semifinalele care vor avea loc sâmbătă. Adică în primii 18. Concret, să întreacă alți 26 de săritori care, spre deosebire de el, se pregătesc și concurează doar la platforma de 10 metri. E foarte greu, însă totul este ca la ora preliminariilor, Constantin Popovici să fie apt sută la sută din punct de vedere medical și să treacă, o dată în plus, peste accidentarea care l-a sâcâit în ultima jumătate de an. Noi îi ținem pumnii, în speranța că el va ține, din nou, steagul sus. Sus, în vârful lumii!