Costa Popovici (CSM Bacău), favoritul 1 la cucerirea trofeului King Kahekili

La finalul săptămânii, sportivul antrenat de Adrian Gavriliu va participa în Noua Zeelandă la ultima etapă a sezonului Red Bull Cliff Diving, având șanse mari de a deveni primul român care își adjudecă prestigioasa competiție

Mult a fost: cinci etape plus o întârziere de două luni. Puțin a mai rămas: în weekend, la Auckland, în Noua Zeelandă va avea loc runda finală a Red Bull Cliff Diving World Series 2023. Programată inițial în noiembrie, această etapă care va stabili cei doi câștigători, la masculin și feminin, ai sezonului 2023 a fost amânată, din motive de ordin ecologic, pentru data de 28 ianuarie.

Iar așteptarea nu a făcut decât să crească suspansul. Și, evident, interesul, etapa de la Antipozi urmând să atragă zeci de mii de spectatori din întreaga lume. Ca să nu mai amintim de sutele de mii, poate chiar milioanele de pasionați ai săriturilor în apă de la mare înălțime, ce vor urmări întrecerile de la distanță. În acest autentic vertij sportiv și mediatic, România, Bacăul și CSM Bacău se află la loc de frunte. Astfel, după disputarea celor cinci etape de până acum, primul loc la masculin este deținut de săritorul în apă al CSM Bacău, Constantin Popovici.

Câștigător al primelor două etape de la Boston și Paris, plasat pe locul secund în rundele derulate în Italia și Japonia și ocupant al locului 5 la Mostar (Bosnia Herțegovina), în toamnă, Costa Popovici este lider autoritar al întrecerii. Sportivul de 34 de ani antrenat de Adrian Gavriliu totalizează 832 de puncte și are șansa de a deveni primul român din istorie care își adjudecă râvnitul trofeu King Kahekili. „CSMeul” are 133 de puncte în plus față de principalul său contracandidat la titlu, britanicul de 21 de ani Aidan Heslop și dispune de mai multe variante pentru deveni campion al Red Bull Cliff Diving World Series. Calculele arată că în cazul în care Heslop s-ar impune la Auckland, Costa Popovici nu are voie să coboare mai jos de locul 5 în ierarhia de etapă pentru a-și păstra poziția de lider la general.

„Să câștig Red Bull Cliff Diving World Series este un vis. Îmi doresc ca visul să se împlinească”, a mărturisit Popovici, care vine după un 2023 fantastic, în care și-a adjudecat atât Cupa Mondială, în Statele Unite, cât și Campionatele Mondiale din Japonia, în ambele competiții triumfând în proba de platformă 27 metri. Costa se prezintă la Auckland după recentul cantonament asigurat de Comitetul Olimpic Sportiv Român la una dintre cele mai moderne baze de profil de pe mapamond: Aquatic Center, din Fort Lauderdale (Statele Unite ale Americii).

O problemă de ordin muscular a făcut ca în cele două săptămâni în care s-a pregătit la Aquatic Center, campionul mondial la sărituri la mare înălțime să nu forțeze pentru a nu risca o accidentare mai gravă, însă stagiul și-a găsit utilitatea, așa cum remarca și antrenorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu. Una din țintele de bază ale lui 2023 pentru Costa o reprezintă Mondialele de sărituri în apă ce se vor derula la Doha în perioada 2-18 februarie.

În capitala Qatarului, Costa Popovici va concura atât în proba de platformă 27 metri (la care, așa cum aminteam, deține titlul mondial), cât și la cea de 10 metri, aceasta din urmă constituind și criteriu de selecție pentru Jocurile Olimpice din vară, de la Paris. Până la Doha, urmează însă Auckland. Și marea șansă de a cuceri, în premieră pentru România, trofeul King Kahekili. Sari după el, Costa!