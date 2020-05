În rubrica noastră din 1 aprilie a.c. publicam un material „Uzul şi abuzul de coronavirus”. La vremea aceea făceam trimitere la date statistice oficiale privind decesele şi îmbolnăvirile din anii precedenţi, care nu erau mai mari decât cele de acum. Ulterior din ce în ce mai multe publicaţii (nu cele ce primesc publicitate guvernamentală privind izolarea) au ajuns la aceleaşi concluzii. Probabil nu am fi revenit la acest subiect, dacă nu am fi văzut mesajul Grupului de Comunicare Strategică din 2 mai 2020 după care: „până acum, 755 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale, au decedat. Până astăzi, 2 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 12.732 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus).” Cifrele sunt sub valorile statistice oficiale din anii anteriori privind gripa sezonieră pe care le făceam publice acum o lună. Nu am încercat nici atunci şi nici acum nu o facem să minimalizăm efectul pandemiei, dar oare nu avem dreptul să facem comparaţii, să judecăm altfel decât în varianta oficială? În acelaşi material îmi exprimam o nedumerire, după care:„în România nu se mai moare de altceva decât de coronavirus. De asemenea, mi se pare ciudat că oficial nu se prezintă şi statisticile anilor trecuţi pentru a avea un termen de comparaţie asupra gravităţii stării actuale de morbiditate.”

Misterul e pe cale a se dezlega dacă accesăm situl oficial al Institutului de Sanătate Publică (INS) pe adresa https://www.cnscbt.ro, iar acolo găsim un material foarte interesant „Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19). Actualizare 28.04.2020”, care la fila nr. 4, cap. „Deces la pacient confirmat cu COVID-19” stabileşte metodologia de declarare a decesului după cum urmează: „Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli preexistente (de ex. cancer, afecțiuni hematologice etc.) și COVID-19 t rebuie (!!!!??? sub. n.) raportată ca și cauză a decesului, independent de condițiile medicale pre-existente care se suspectează că au favorizat evoluția severă a COVID-19. COVID-19 trebuie menționată pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat (!!!!??? sub.n.) sau a contribuit la deces.” Dar lucrurile nu se opresc aici. Astfel, ORDINUL M.S. Nr. 436/2020 din 13 martie 2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus (SARS-CoV2) copletează tabloul halucinant pe care nu ni-l puteam imagina cu ceva timp în urmă. Conform Ordinului: „În cazurile spitalizate pentru care în perioada internării în unitatea sanitară se confirmă (reconfirmă) diagnosticul de infecţie cu noul coronavirus (SARS-CoV2), evoluţia fiind urmată de deces, autopsia anatomopatologică a cadavrului pentru a confirma/preciza sau completa diagnosticul clinic de deces deja confirmat prin analize de laborator (teste specifice) nu mai este necesară şi este de evitat…. Decesul în unitatea sanitară cu paturi al persoanelor care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia COVID-19 şi diagnosticul de deces cu infecţie cu noul coronavirus (SARS-CoV2) pot fi declarate cazuri medico-legale strict în conformitate cu art. 185 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, ( acestea sunt cazurile de excepţie în care se face autopsierea respectiv, moarte violentă, ori moarte suspectă n.n.)…Prezentul protocol specific se aplică în mod similar şi următoarelor cazuri de deces, acestea fiind considerate decese ale pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus (SARS-CoV2), confirmate ca fiind pozitive:

a) persoanelor aflate în izolare la domiciliu, aflate în evidenţa direcţiilor de sănătate publică; b) persoanelor aflate în carantină, aflate în evidenţa direcţiilor de sănătate publică şi a altor instituţii ale statului.

În situaţiile de mai sus, atunci când nu se dispune autopsia medico-legală, în concordanţă cu prevederile art. 185 din NCPP, medicul de familie va elibera certificatul medical constatator al decesului, în baza fişei medicale a pacientului.

c) persoanelor internate în spital suspecte de infectare cu COVID-19, la care nu s-a efectuat testarea pentru confirmare.

În această situaţie, certificatul medical constatator al decesului va putea fi completat şi eliberat de către medicul curant al pacientului din secţia de spital. Toate cazurile “suspecte” vor fi considerate drept cazuri “confirmate” (sub n.) … Nerespectarea prevederilor prezentului protocol specific se sancţionează potrivit legii.”

Traducerea normei în limbaj profan ar fi că, nu contează cauza decesului. Dacă decedatul este virusat COVID ori suspect infectat, automat asta devine oficial cauza decesului. Prin ordin de ministru se interzice autopsierea (pt. a identifica reala cauză a morţii). Iar „Nerespectarea prevederilor protocolului se sancţionează potrivit legii”, adică… poate fi şi penal. Atfel statistica prezentată de Grupului de Comunicare Strategică are mai mult o relevanţă politică ce trebuie să justifice măsurile luate, decât o relevanţă medicală.

Jr. Adrian M. Ionescu