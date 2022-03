Aleșii județeni, întruniți în ședință luni, 28 martie, au aprobat realizarea unor investiții de amploare în municipiul Onești, dar și în alte localități din județ – Zemeș, Moinești, Corbasca, Dofteana etc. În plus, Consiliul Județean se va implica în dezvoltarea învățământului dual, prin înființarea unui cluster de educație, în parteneriat cu municipiul Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” și o serie de agenți economici importanți din județ.

Un pasaj rutier va fi amenajat pe DN 11, la intrarea în municipiul Onești, în apropiere de podul feroviar de peste râul Trotuș. Proiectul a fost aprobat în unanimitate de aleșii județeni în cadrul ședinței Consiliului Județean, derulată la începutul săptămânii. Construcția va fi executată peste calea ferată Adjud – Siculeni, din apropiere, sau pe sub aceasta, în funcție de soluțiile pe care le vor întocmi specialiștii. Propunerea a fost făcută de primarul municipiului de pe Trotuș, Laurențiu Neghină, care a arătat că investiția este necesară în contextul în care traficul auto în zonă este deseori îngreunat de mașinile de tonaj, și nu numai, care traversează orașul. Și asta atât ca urmare a circulației trenurilor, care impune oprirea traficului rutier, cât mai ales a lipsei unei variante ocolitoare care să devieze traficul, în condiții de siguranță, la ieșirea din municipiul Onești spre Bacău, sau la intrarea spre Brașov, respectiv Pasul Oituz. De altfel, oneștenii și nu numai își amintesc de blocajele care s-au creat mai ales în perioada când se executau lucrări la reabilitarea podului rutier de la intrarea în municipiu (intersecția drumurilor DN 11 Brașov – Onești – Bacău cu DN 12A Miercurea Ciuc – Comănești – Onești). De reținut că ideea amenajării unui pasaj rutier în zonă este mai veche, însă din rațiuni necunoscute proiectul a fost stopat. „Este un deziderat mai vechi al oneștenilor, intenția de a se face acest pasaj a apărut prima dată în anul 2000, când CL Onești aprobă PUZ-ul. Este un obiectiv în interesul a miilor de șoferi care circulă pe drumul european unde trec zilnic între 3.000 și 8.000. Vreau să dau o mână de ajutor celor care se vor ocupa de proiect, anunțându-i că deja există un studiu de fezabilitate, încă din 2009, care, evident, poate fi actualizat. Este stabilită o valoare în jurul a 9,5 milioane de lei. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că s-au făcut pași importanți, trecându-se deja la expropierea terenurilor din zona intrării și ieșirii din viitorul pasaj. Este un proiect potrivit pe care-l susținem cu toată convingerea”, a declarat Cezar Olteanu, liderul grupului PNL din cadrul CJ Bacău. Necesitatea edificării pasajului este cu atât mai mare cu cât drumul național DN 11 care traversează municipiul Onești se suprapune cu Drumul European E 574, o cale secundară a transporturilor rutiere din Europa, care face legătura între Regiunea Centru și Regiunea Nord-Est a României. Deocamdată, nu se știe la cât se va ridica întregul cost al construcției. „Cred că trebuie făcut un nou studiu de fezabilitate, pentru dacă facem doar o actualizare vom merge doar pe soluțiile constructive de la acel moment. Pe de altă parte, eu zic să încercăm ambele variante ale soluției constructive – aerian, subteran. Este atributul UAT-ului să facă studiul de fezabilitate. Vom vedea ce va ieși, după ce vom afla valoarea acestui proiect, pentru că, e clar, vorbim despre un proiect amplu, costisitor, dar foate necesar”, a arătat la rândul său vicepreședintele CJ, Gelu Panfil, oneștean la origine. Cert este că 95% din suma necesară elaborării documentației tehnico-economice de proiectare vor fi asigurate de către Consiliul Județean, diferența fiind o obligație a municipiului Onești. Tot în zona Oneștiului, consilierii județeni au aprobat investiția de reabilitare a 2,5 kilometri din Calea Caraclăului, situată la ieșirea din municipiu, arteră care asigură legătura comunei Bârsănești cu importante obiective instituționale (școli, unități spitalicești, administrative și de apărare). În plus, localitatea Bârsănești adăpostește un important lăcaș de cult – Mănăstirea Caraclău. Odată reabilitat, drumul va putea asigura și o variantă ocolitoare, în cazul apariției unei situații imprevizibile în zonă. În prezent, porțiunea de drum este prevăzută cu o structură rutieră pietruită, care prezintă un grad avansat de degradare, drumul nefiind dotat cu facilități de scurgere a apei pluviale. Pe traseu, există și un podeț, la fel de degradat, subdimensionat în raport cu debitul de ape. Execuția lucrărilor de reabilitare vor fi suportate financiar, în procent de 95%, de la bugetul Consiliului Județean Bacău.

Parc de distracții la Zemeș

Investiții importante se vor face și în localitatea Zemeș, unde, în scurt timp, se va amenaja un parc de distracții, denumit „Escapada Zemeș Parc”. Inițiativa apare în contextul în care activitatea petrolieră din zonă este în continuă scădere, autoritățile locale fiind nevoite să gândească un nou model de dezvoltare regională, bazată pe crearea unor obiective turistice care să fie incluse în identitatea zonei și care să poată asigura promovarea acesteia atât la nive local, cât și la nivel regional. Astfel, prin realizarea acestui obiectiv ce se anunță a fi „inedit și spectaculos” se urmărește „resuscitarea zonei prin reducerea tendinței ocupaționale monoindustriale și inițierea unor alte activități economice și ocupații diverse care să solicite întreg spectrul economic potențial al localității, de la resurse până la servicii”. Contribuția comunei Zemeș la acest proiect va fi de doar 5%, prin punerea la dispoziție a terenului pe care va fi edificat parcul de distracții, cheltuielile cele mai mari fiind suportate de la bugetul județului Bacău.

Pași importanți spre învățământul dual

În cadrul întâlnirii de luni, consilierii județeni au aprobat participarea județului la înființarea unui cluster de educație, în parteneriat cu municipiul Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” și o serie de agenți economici importanți din județ – Dedeman, Aerostar, Barrier și Barleta. Ideea înființării unei astfel de structuri vine în contextul dispariției, în ultimii 30 de ani, a unităților de învățământului profesional și tehnic, timp în care numeroase firme din domeniu s-au confruntat cu o lipsă acută de personal specializat. Prin urmare, clusterul va avea marea contribuție de a așeza laolaltă mediul de afaceri cu instituțiile de învățământ și cercetare (universități, institute de cercetare, agenții guvemamentale, centre de pregătire profesională etc.) din anumite ramuri industriale. „Este un proiect important. Sperăm ca prin acest cluster să atragem fonduri europene și să facem ca educația să servească pieței de muncă din județ. De aceea avem un parteneriat cu mediul privat, în așa fel încât solicitările acestora să se suprapună cu ceea ce se va dezvolta la nivelul învățământului. Știm foarte bine că este o lipsă acută de oameni bine pregătiți, mai ales ingineri și tehnicieni”, a arătat Valentin Ivancea, președintele CJ Bacău. De altfel, încă din toamna trecută, au avut loc dese întâlniri pe marginea oportunității înființării acestei asocieri. Cert este că învățământul dual, ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, tripartită, se va fudamenta pe un contract de parteneriat între operatorii economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială, precum și pe contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ. „Situația generată de pandemia cu coronavirus a demonstrat, o dată în plus, nevoia coagulării tuturor actorilor locali, reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău, ai Municipiului Bacău, ai Inspectoratului Școlar Județean și ai Universității «Vasile Alecsandri», într-o Asociație pentru conectarea educației cu mediul economic și de business. Viziunea Clusterului de Educație este cea a unui ecosistem educațional conectat și competent, care pune în centrul proceselor educaționale elevul/studentul, asigurându-i acestuia instrumentele și dezvoltarea abilităților care îl vor transforma într-un membru al societății empatic și participant activ la structurarea comunității”, se arată în nota de fundamentare a proiectului. În cadrul Clusterului, se va dezvolta și dota un campus profesional integrat, liceal și universitar, creat ca o infrastructură socială și educațională care să deservească deopotrivă învățământul dual preuniversitar și universitar tehnic. Pentru acest proiect, Consiliul Județean va aloca suma de 22.500 lei.

Consiliul Județean premiază excelența în învățământ

Consilierii județeni au aprobat premierea elevului Luca Vartolomei, de doar 12 ani, care a reușit marea performanță de a se clasa pe primul loc la Competiţia Internaţională de Aritmetica Mentală Horus de la Dubai, unde a concurat cu 455 de copii din 13 ţări. Micuțul geniu, membru al Centrului de Aritmetică Mentală SmartyKids Bacău, coordonat de profesorul Mirela Păduraru, a avut de rezolvat 160 de exerciţii (operaţii de scădere, adunare, înmulţire şi împărţire cu 10 termeni) în doar 10 minute. „Este o normalitate să premiem excelența în învățământ. Nu facem decât să ne încurajăm copiii să învețe și să obțină performanțe la nivel județean, național și internațional. Este remarcabilă această performanță a elevului Luca Vartolomei”, a declarat președintele Valentin Ivancea. Prin urmare, Consiliul Județean va recompensa cu 5.000 de lei remarcabila performanță a elevului băcăuan. Reușita elevului este cu atât mai valoroasă cu cât, se știe, aritmetica mentală, pe lângă faptul că aduce copilului o dezvoltare intelectuală de excepție, presupune și un antenament cognitiv impresionant, bazat pe o tehnică ce necesită folosirea ambelor mâini simultan, timp în care sunt activate cele două emisfere cerebrale. Astfel, pe parcursul rezolvării calculelor pe abac, sunt folosite la extrem atenția, concentrarea, memoria, precum și viteza de gândire a copilului, manipularea biluțelor devenind un automatism pentru acesta.