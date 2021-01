În dezordinea produsă după liberalizarea pieței de energie electrică, Consiliul Concurenței anunță lansarea unui comparator de oferte, pe pagina proprie de internet. Consumatorii casnici care nu au optat încă pentru un furnizor de energie electrică de pe piața concurențială pot consulta ofertele celor … 86 de operatori existenți în acest moment (5 furnizori de ultimă instanță, 22 producători care și vând cu amănuntul, iar 59 care doar comercializează). Noul comparator de pe site-ul autorității de concurență www.consiliulconcurentei.ro apare în contextul în care aplicația similară pusă la dispoziție de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a fost suprasolicitată, după liberalizarea pieței de energie, nefăcând față numeroaselor accesări.

Cu ajutorul comparatorului pus la dispoziție de Consiliul Concurenței, consumatorii pot studia ofertele furnizorilor (de energie electrică, dar și de gaze naturale), putând obține, centralizat, date legate atât de propunerile acestora, cât și de documentele necesare încheierii contractelor, precum și varianta de transmitere a acestora către firme. Datele și informațiile din aplicație sunt furnizate de ANRE, dar tot are un caracter exclusiv informativ, acurateţea rezultatelor căutării depinzând de informaţiile introduse de furnizorii de energie electrică în baza de date, corectitudinea lor fiind în exclusivitate responsabilitatea acestora.

Oferte …

Am încercat o simulare, folosind acest nou comparator și, spre deosebire de rezulatele obținute, inițial, pe site-ul ANRE, unde abia reușeam să primesc 12 variante, de data aceasta au rezultat nu mai puțin de 42 de oferte, însă dintre care lipseau cele ale unor furnizori de ultimă instanță (CEZ, E.On și Electrica). Am introdus în aplicație datele de pe o factură recentă a unui consumator casnic real, cea mai mică din sezonul de iarnă (alegând prețul fix, nediferențiat, cu frecvență lunară de emitere a facturii, la fel și la citirea contorului, termen de plată de 30 de zile, pe o perioadă contractuală de un an). Astfel, la cea mai bună ofertă de preț afișată, am obținut o reducere a costului lunar de 6,67 de lei (117,33 lei, față de 124 de lei cât era factura folosită ca model). Energia vândută de acest furnizor este obținută în sistem clasic, convențional (folosind cărbune, petrol, gaz sau energie nucleară). La respectivul furnizor, prețul pentru fiecare kWh este de 0,23930 lei. Atenție, însă, căci nu sunt include tarifele reglementate de transport, distribuţie şi servicii de sistem, certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA şi acciză). Altfel, prețul final ajunge la 0,6518 lei/kWh. Însă, chiar și în aceste condiții, factura este cu 6,67 de lei mai mică, așa cum enunțam mai sus.

…și oferte

La capătul opus, cel mai scump serviciu, oferit de o companie care furnizează energie electrică din surse 100 % regenerabile (solare, eoliene, hidro etc), a determinat o creștere a facturii cu … peste 81 de lei (205,11 lei față de 124 de lei, factura folosită ca model de comparație). În acest caz, prețul energiei este 0,65000 de lei/kWh, dar adăugând și celelalte componente (tarife de transport, distribuţie, certificate verzi, TVA, acciză etc), în final, se ajunge la 1,13952 lei/kWh.

De ținut seama

Rețineți, exemplul de mai sus este unul orientativ, calculul efectuat având la bază o factură reală, emisă în ultima lună a anului trecut, înainte de liberalizarea pieței de energie electrică. Prin urmare, pentru fiecare consumator în parte, prețul final poate fi diferit, la stabilirea acestuia ținându-se cont atât de componentele fixe (tarife de transport, distribuţie, TVA, acciză) cât și de cea variabilă – certificatele verzi. Prin certificatele verzi, tranzacţionate între producătorii şi furnizorii de energie electrică şi facturate consumatorilor de energie electrică, sunt sprijiniţi investitorii în energie verde (regenerabilă).