– Domnule Doctor Galinescu, am văzut că urmează să organizați la Bacău Congresul Societății Naționale de Chirurgie Pediatrică. Ce ne puteți spune despre acest eveniment?

– Este adevărat! Suntem onorați că în perioada 13-15 noiembrie 2019 vom fi gazdele Congresului Național al Societății Române de Chirurgie Pediatrică – SRCP. La această manifestare științifică importantă vor participa nume importante ale chirurgiei și ortopediei pediatrice românești și internaționale și se vor dezbate teme de interes ale specialiștii noastre. Vor fi organizate și cursuri pre-congres atât pentru medici cât și pentru asistenții medicali care sunt membri importanți ai echipei operatorii.

Este o manifestare pentru care am militat foarte mult și cred că este o reușită faptul că putem să o organizăm în orașul nostru.

– Au mai fost evenimente de acest fel organizate în Bacău?

– Manifestări științifice medicale desigur că au mai fost organizate la Bacău dar, din ceea ce știu eu, niciodată la nivel de Congres. De obicei, un asemenea eveniment este organizat în centre universitare, cum ar fi București, Iași, Timișoara.

– Este dificil de organizat un așa eveniment?

– E foarte bună întrebarea. Să știți că pentru cineva care nu a mai făcut asta, este foarte dificil. Noroc că am reușit să mă asigur de colaborarea a multor oameni din comunitatea locală care mă ajută logistic, uman și material pentru a putea realiza un eveniment de calitate. Congresul este practic organizat de către Fundația Comunitară Bacău, care are experiență în organizarea de evenimente precum Swimathon-ul, Semimaraton-ul etc.

-Mai aveți și alți parteneri?

– Desigur. Există o implicare majoră a Spitalului Județean de Urgență, a Colegiului Medicilor din Bacău, precum și a unor firme private din Bacău, care ne-au ajutat în trecut și ne ajută și acum. Deoarece evenimentul înseamnă foarte mult pentru calitatea actului medical chirurgical la pacienții pediatrici sperăm și într-o colaborare cu industrie medicală.

– Intenționați să aveți o colaborare și cu autoritățile locale?

– Da, mizăm pe implicarea lor în acest eveniment. Deși inițial ne-am gândit că va fi un eveniment de dimensiuni mici, noi chirurgii și ortopezii pediatri nefiind chiar atât de mulți, s-a dovedit că există un mare interes manifestat de mulți chirurgi din străinătate (din Republica Moldova dar și din alte țări din Uniunea Europeeana). Se pare că numărul de participanți va fi undeva la 250 de persoane, dacă nu mai mult. Așa ca da, sperăm să se înțeleagă importanța acestui eveniment pentru comunitate și să ni se alăture că parteneri.

– Am discutat de mai multe ori cu Dvs despre proiectele desfășurate în Secția de chirurgie și ortopedie pediatrică a SJU Bacău sau cu privire la cazuri deosebite operate aici. Ce noutăți mai aveți?

-După cum bine știți, în secția noastră există un interes deosebit pentru rezolvarea minim invazivă, pe cale laparoscopică, a unei patologii variate, atât digestive cât și genito-urinare. Am continuat să ne dezvoltăm în această direcție, astfel încât acum, dotarea cu aparatură performanță a secției noastre și calificarea excelență a personalului ne permite abordarea cu succes pe cale laparoscopică atât a unor afecțiuni așa zis ”obișnuite’: apendicite, hernii, chisturi de ovar, testicul necoborat congenital, cât și a unor afecțiuni complexe cum ar fi peritonite, hidronefroze, splenectomii, ceea ce duce la o scădere a duratei de spitalizare a copiilor, scăderea semnificativă a durerilor postoperatorii și o recuperare mult mai rapidă. Secția noastră are acum în dotare și un braț C mobil , iar personalul nostru are calificarea și acreditarile necesare pentru a-l folosi. Efectuăm intervenții ortopedice minim invazive, osteosinteză cu tije de titan, ceea ce permite o recuperare postoperatorie mai rapidă și o suferință mult mai mică a copiilor cu patologie ortopedică.

– Cum ați obținut aceste dotări?

– Aceste dotări deosebite ale secției noastre au fost obținute atât prin fonduri alocate de către Spitalul Județean Bacău și Consiliul Județean Bacău, cât și prin implicarea multor oameni de afaceri din comunitatea băcăuanâ, care ne-au sprijinit în demersurile noastre.

-Am remarcat că secția Dvs a devenit din ce în ce mai activă online, în social media. Ce ne puteți spune despre aceasta?

-Într-adevăr, pentru că tot vorbeam de implicarea comunității băcăuane în sprijinirea activității noastre, am beneficiat de reînnoirea completă a designului site-ului secției noastre, sub denumirea www.pediatrica.ro, făcută cu ajutorul profesionist și complet benevol al firmei ISSCO. Cu ajutorul acestui instrument modern de comunicare sperăm să venim atât în ajutorul pacienților noștri, care vor găși acolo informații relevante și interesante, cât și al colegilor chirurgi și ortopezi pediatri care vor găsi acolo semnalate evenimente științifice naționale și internaționale de interes pentru ei. Avem, de asemenea, și o pagină de Facebook conectată cu situl www.pediatrica.ro, pagină a cărei denumire este ,,Spitalul de pediatrie”. Această este denumirea veche, de la lansarea site-ului, în urmă cu câțiva ani si care va fi schimbată cu pediatrica.ro.