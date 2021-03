Organizată la inițiativa Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, Conferința internațională „Le français à l’ére numérique” („Franceza în era digitala”) a avut loc pe 19 martie 2021, fiind destinată profesorilor de limba franceză, dar și profesorilor francofoni care predau alte discipline. Evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei, sărbătorită în fiecare an pe 20 martie, este parte a unui proiect mai amplu al colegiului nostru, proiectul „Centenar Alecsandri”. Promovat inițial în rândul profesorilor de limba franceză din județul Bacău și din țară, prin intermediul rețelelor de socializare și al internetului, evenimentul a căpătat amploare internațională, reunind 138 de participanți, de pe 4 continente, toți motivați de dorința de a-și îmbunătăți tehnicile de predare prin integrarea aplicațiilor IT în cadrul orelor de curs.

Remarcăm prezența unor invitați de seamă, cunoscuți în spațiul francofon internațional, precum: domnul Yann Librati, directorul Organizației Francofonia din Nice, Franța, domnul Hicham Essadi, profesor formator Limba franceză din Maroc, doamna Monique Malique, profesor de franceză din Franța și inițiatoarea unor proiecte educaționale francofone în spațiul virtual. De asemenea, au participat cu intervenții extrem de interesante, doamnele conf. univ. dr. Maricela Strungariu și conf. univ. dr. Simina Mastacan, de la Universitatea Vaile Alecsandri din Bacău, dar și conf. dr. Imème Chaïf, din Algeria, doamna prof. dr. Elena – Sofica Dumitrașcu, de la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, prof. Nicoleta Grozav, de la Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacau, încununând astfel demersurile organizatorilor: inspector școlar de Limba franceză, prof. Angela Sterpu – ISJ Bacău,directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, prof. dr. Adriana Măcincă și director adjunct al Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, prof. Marinescu Georgeta -Limba franceză.

Actualitatea temei în contextul pedagogic actual este demonstrată de diversitatea zonelor de proveniență a cadrelor didactice participante: Franța, Italia, Spania, Macedonia, Croația, Cipru, Republica Moldova, Rusia, Bulgaria, Gabon, Algeria, Maroc, Mexic, Japonia, România (profesori de franceză din județele : Bacău, Suceava, Galați, Arad, Dâmbovița, Sibiu, Râmnicu Vâlcea și Municipiul București). Unii participanți au ales participarea indirectă și au trimis articole pe această tema, articole care vor fi adunate într- o revistă electronică care va fi publicată cu ocazia Centenarului Colegiului.

În cuvântul său din deschiderea Conferinței, directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, prof.dr. Adriana Măcincă, director, a vorbit despre bogata tradiție a Colegiului în ceea ce privește studiul limbii franceze și a subliniat rezultatelenotabile obținute cu elevii la Olimpiade și concursuri județene și naționale, precum și desfășurarea unor activități de amploare inițiate de departamentul de Limba franceză dedicate Francofoniei de-a lungul anilor, ceea ce face din Colegiul Național „Vasile Alecsandri”„un promotor al valorilor Francofoniei și al interculturalității”.

În prezentarea sa, domnul Yann Librati a adus în discuție viitorul limbii franceze, o limbă a valorilor umaniste. Învățarea limbii franceze este asemeni unei călătorii, o călătorie în care profesorul, în universul sălii de clasă, gestionează o lume întreagă, prin valorile pe care le transmite, ajutându-i pe elevi să se integreze în această lume. Astfel, în acest nou context al crizei Covid-19, subliniază necesitatea unei „pedagogii a interculturalității, a solidarității și a dezvoltării etice și durabile din punct devedere economic în lumea francofoniei”, o francofonie care va deveni ”mai frumoasă și mai puternică, prin împărtășirea exemplelor de bune practici”.

Inspectorul de Limba franceză, prof. Angela Sterpu, a subliniat faptul ca „România este unul din pilonii Francofoniei în Estul Europei dar și pe plan mondial, un membru activ în cadrul Organizației Internaționale a Fracofoniei” și a insistat asupra necesității derulării a cât mai multor proiecte educaționale în limba franceză mai ales în spațiul vitual, Internetul oferind aceată posibilitate a schimburilor educaționale.”

Concluzia conferinței a fost formulată de prof. Marinescu Georgeta: „ În fața provocărilor internetului și a folosirii aplicațiilor la ora de curs , în cadrul școlii online, au fost puși profesorii din lumea întreagă, nu numai cei din Bcaă sau din România. Cu toții a trebuit să ne reinventăm, să găsim metodele și mijloacele cele mai bune, atractive și motivante pentru elevi în continuarea studiului limbii franceze. Datorită internetului, întâlnirea profesorilor din toate colțurile lumii a fost posibilă, iar schimbul de idei și bune practici a fost constructiv. Simt ca în fața acestei noi provocări a unui alt tip de predare nu sunt singură, ci fac parte din marea familia a francofoniei, în cadrul căreia, cu profesori din lumea întreagă, putem face din studiul limbii franceze un ambasador al respctului pentru valori și interculturalitate.”

În intervalul 15 – 19 martie, departamentul de Limba franceză din cadrul Colegiului Național ”Vasile Alecsandri” a derulat și alte activități coordonate de prof. Aura Arminia, prof. Anca Bogdănel, prof. Ghiuș Elena, prof. Ioana Turcea, prof. Grințescu Ioan și prof. Elena Manoliu, activități care au adus în plin plan valorile promovate de către Francofonie: desene și colaje ale elevilor alecsandrieni, gastronomia franceză și francofonă, concursuri pe teme lingvistice, quizz-uri despre francofonie,dar și o întâlnire online cu cântăreața Ella Vincent din Franța, în timpul căreia elevii au putut lua un interviu acesteia. Toate activitățile au fost dedicate Zilei Francofoniei și Centenarului Alecsandri, expresia tradiției, calității și continuității.

Prof. Marinescu Georgeta, director adjunct

„En général, j’ai apprécié la conférence. Il était intéressant d’entendre comment les gens du monde entier travaillent pour l’éducation et surtout pour le développement de la langue française, en proposant de nombreux projets à cette fin. Il était également intéressant d’avoir un aperçu des nouvelles plateformes et, dans cette courte conférence, j’ai déjà reçu un aperçu de la diversité culturelle du monde, ce qui était assez nouveau pour moi. De temps en temps, à mon avis, il y avait quelques déviations par rapport au sujet réel, mais dans l’ensemble, je peux dire que la conférence était intéressante et bien organisée.” Malloth Miriam

„En fait, j’ai beaucoup apprécié. C’était intéressant d’écouter des gens de différents pays.Il était intéressant d’entendre un “bon” français mais il était souvent assez difficile comprendre quelque chose. De temps en temps, il y avait une interruption de l’internet mais c’était très excitant d’entendre de nombreuses opinions différentes.” Jaqueline Gurschler

„Moi personnellement, je pense que cette conférence internationale concernant la Francophonie était vraiment intéressante et enrichissante. Selon moi ils existent beaucoup de pays où on parle le français et donc c’est aussi avantageux d’étudier le français et d’être en contact avec d’autres personnes. Selon moi, apprendre le français veut dire découvrir une culture et une communauté et communiquer avec des autres. J’ai aussi trouvé très bon que n’a pas parlé seulement une seule personne mais qu’il y avait beaucoup de participants qui ont été intégrées à la réunion. Ce dont je me souviens le plus, c’est quand quelqu’un a dit qu’aussi pendant cette pandémie de Covid-19 il faut créer des liens avec des pays francophones et partager et discuter de thèmes qui nous font penser – cela peut être particulièrement avantageux pour nous jeunes. Pour conclure, je voudrais dire que même si les réunions en ligne sont souvent fatigantes parce qu’il faut se concentrer devant l’ordinateur pour beaucoup d’ heures, cette réunion internationale était vraiment intéressante et une toute nouvelle expérience pour moi.” Koblad Lena

„Je dois dire que cette expérience était intéressante. Il était intéressant d’écouter la langue française avec les différents accents. Tout le monde était très sympathique et informatif. Surtout Yann Librati, Mdm. Dimitrascu et Hicham Essaadani m`ont beaucoup plu. Ils étaient très informatifs et j’ai compris beaucoup. Ils ont parlé du matériel didactique intéressant, par exemple le journal scolaire qu’on fait avec les élèves, qui vont chercher les photos et des textes. Ou bien chanter et regarder des films peut aider à étudier la langue. J’ai aussi vu que la langue est difficile mais belle si on est capable de parler.” Platzer Anna

„Pour moi, c’était une nouvelle expérience, car je n’avais jamais participé à une réunion où tant de personnes sont présentes et où tout le monde parle français. Je pense que c’est génial que tant de personnes de différents pays soient présentes. Il a été varié car une grande variété de personnes a présenté quelque chose. On a appris beaucoup de nouvelles choses, même s’il m’a été difficile de tout comprendre. Il est également très intéressant de voir à quel point la prononciation des personnes de différents pays était différente. Il était également intéressant de voir à quel point les présentations des personnes étaient différentes. En général, c’était une réunion intéressante, où j’ai beaucoup appris, car je ne connaissais pas grand-chose à ce sujet au départ.” Stecher Theresa

„Pour moi, cette expérience a été très intéressante et informative. C’était un bon changement par rapport aux cours habituels. J’ai surtout trouvé positif que des personnes de différents pays y aient contribué. Entre autres choses, j’ai particulièrement trouvé les paroles de Yann Libratti très convaincants et fascinants. Je ne savais pas auparavant qu’il y avait tant de pays francophones et que le français est parlé dans tant de cultures différentes. Je trouve formidable que la langue française soit si répandue et j’ espère qu’elle le restera à l’avenir. C’est pourquoi nous devrions tous y contribuer !” Stocker Franziska