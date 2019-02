Fără îndoilală avem un weekend plin de dragoste aflat sub influența lui Cupidon care a făcut legea de Valentine’s Day. În aceste circumstanțe majoritatea evenimentelor au tendințe tematice spre romantism, și vor avea loc vineri, după următorul program: de la ora 20.00, concert folk cu Florin-Paul Camen la Villa Borghese; de la ora 20.00 Greek 4U în Mauro’s Pub & More, o seară cu muzică grecească autentică menită să-ți aducă aminte de concediile de pe plajele elene. Membrii formației: Giannis – voce; Giorgos – voce; Iraklis – bouzouki; Giorgos – clape.

De la ora 22.00 Valentin/a Party în Mixology Pub, concert live cu trupa Dreams de Valentine’s Day în Braseria Cafea cu Lapte, un „zbor cu parapanta” marca Maximilian într-un super concert în clubul The One. Atracția serii va fi, probabil, întâlnirea cu Cristi Minculescu, care împreună cu Valter Popa și Boro vor spune din nou „Bună seara, prieteni!” în berăria Valhalla, acolo unde vor poposi de la ora 22.00 cu turneul „Învingători”.

Sâmbătă, petrecerile vor debuta la ora 21.00 în The Stage cu o seară THSTG w.VID & M-Phunk ALTa pARTe w.Dominic & Cazimir. De la ora 22.00 Dance All Night Long în Mixology Pub cu COMETE ak MVTEO, iar în club The One va fi Jimmy Dub în concert.

Pentru duminică, trecem în revistă spectacolul de stand up comedy cu Banciu,Mincu și Maria Popovici, programat de la ora 19.00 în Valhalla.