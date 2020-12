În contextul pandemiei actuale viața artistică a avut enorm de suferit. Cel mai la îndemână este să te plângi și să cauți vinovați în stânga și-n dreapta. Mai mult, oamenii de știință au descoperit că omul poate găsi scuze pentru orice în maxim 5 secunde. Însă atitudinea sănătoasă este să căutăm și să implementăm soluții pentru a rămâne alături de public și de emoțiile lui.

Gabriel și Mihai Gherghelaș sunt doi tineri băcăuani care au ales să urmeze acest plan și astfel să poată oferi tuturor, prin intermediul internetului, un concert special de Crăciun cu invitați deosebiți și multă muzică bună. Cei doi frați se pot mândri cu multe proiecte muzicale realizate în țară și străinătate însă sufletul lor este legat de proiectul „Pentatonica” un grup muzical compus din 6 instrumentiști (nai, clarinet, vioară, violă, contrabass și pian) grup cu care au obținut cele mai înalte performanțe muzicale.

În anul 2011 au reprezentat România la ceremonia de căsătorie a prințului Sandor von Habsburg-Lothringen, un eveniment la care au participat reprezentanți ai tuturor caselor regale europene, personalități mondene și importanți lideri religioși. În anul 2017, la împlinirea a 150 de ani a celui mai vechi sindicat din Austria (Gewerkschaft Bau-Holz) au susținut un concert unde a fost prezent președintele țării alături de membri ai guvernului și diferite personalități ale țării. Începând din anul 2010 și până în anul 2018 au susținut în fiecare an un concert de Crăciun în Kolomani Saal, Stift Melk, concert ce a fost transmis de fiecare dată, în Ajunul Crăciunului (24 decembrie,ora 20) de Radiodifuziunea Austriacă(ORF).

„Bucuria noastră cea mai mare este că am cântat în sala unde a cântat Wolfgang Amadeus Mozart, o satisfacție și o amintire pe care nu o vom uita niciodată, au mărturisit cei doi frați. Experiențele muzicale anterioare ne-au dat ideea acestui concert pe care îl vom prezenta în mediul online. Am susținut în străinătate foarte multe concerte, gale sau baluri de Crăciun pentru firme mari cum ar fi Raiffeisen, Kiwanis, RWA, Rotary, Wienerberger, BMW, Lions etc. Și iată că a sosit momentul să facem acest lucru și acasă. Pandemia ne-a oprit să fim din nou în turneu, dar, totodată, ne-a ajutat să putem organiza un concert cu muzică tradițională pentru cei de acasă. Un rol important în dezvoltarea și cristalizarea acestei idei îl are solista de muzică populară Georgiana Păduraru care ne-a suținut și a fost mereu aproape de acest proiect”.

Alături de Gabriel și Mihai Gherghelaș vor fi pe scenă Cristina Tabac – Galați, Anastasia Ciobanu – Bacău, Costel Murariu- Roman, Georgiana Păduraru – Bacău și Fetele din Botoșani. De asemenea, acest eveniment are și un scop caritabil, acela de a susține copiii defavorizați ce participă în proiectul „Fii tu șansa mea!” al Fundației „Sfântul Ioan Bosco” din Bacău.

„Acest concert nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul Imagecenter Bacău și Directsound Bacău cărora vrem să le aducem mulțumiri speciale. Spunem un mare «Mulțumesc» tuturor celor care s-au implicat in acest proiect, și vă așteptăm pe toți în seara de 20 decembrie, orele 20 pe pagina de Facebook Frații Gherghelaș pentru a ne bucura împreună de colinde tradiționale, invitați speciali și șansa de a contribui la formarea unei lumi mai bune”.

Gabriel și Mihai Gherghelaș

Proiectul „Fii tu șansa mea” al Fundației „Sfântul Ioan Bosco” din Bacău

Când spui „Don Bosco” în Bacău, gândul te duce rapid la oratoriul unde peste 600 de copii și 200 de tineri își petreceau vacanța mare participând la Școala de vară – Vara Împreună, la curtea imensă plină de jocuri și activități gata să le stârnească celor mici imaginația și celor mari pasiunea pentru educație, dar și la valorile și modelul pedagogic promovate de Sfântul Ioan Bosco, fondatorul operei saleziene. Însă, poate prea puțini cunosc faptul că, la Bacău, Fundația „Sfântul Ioan Bosco” și-a început activitatea cu tinerii și copiii în anul 2000, când s-a pornit construcția clădirii, urmând ca în luna iunie 2001 să aibă loc inaugurarea în mod oficial. Situată în cartierul nord al Bacăului, Fundația are ca scop educația non formală a copiilor și a tinerilor în toate aspectele ei. Dintre modalitățile prin care face acest lucru, pot fi amintite petrecerea timpului liber și activitățile de voluntariat, participarea la cursurile de formare cu caracter socio-ocupațional (Curs de specializare animator socio-educativ, perfecționare Formator, ECDL, lucrători cu tineret) și la Centrul privind dezvoltarea deprinderilor de viață independentă a tinerilor, sprijinirea copiilor de la Centrul de zi „Dominic Savio” cu programul de școală după școală și de la Clubul lui Don Bosco. Principiile educative ale Fundației se inspiră din figura Sfântului Ioan Bosco, preot, care și-a dedicat întreaga viață educării și formării tinerilor defavorizați. Obișnuia să spună deseori:

„I-am promis lui Dumnezeu că până la ultima mea respirație voi fi pentru voi, tinerii. Eu pentru voi studiez, pentru voi muncesc, pentru voi sunt dispus să-mi dau și viața”. Nu e greu de înțeles așadar de ce o categorie dragă Fundației este cea formată din copiii care nu au acces la educație din cauza dificultăților financiare pe care familia le întâmpină. Tocmai din acest motiv s-a născut și ideea proiectului „Fii tu șansa mea”, inițiat oficial în 2017. La început, proiectul a vizat două tipuri de beneficiari. Primii sunt copii din familii defavorizate, care nu își permit participarea la un program de școală după școală. Pentru aceștia, Fundația oferă posibilitatea de a lua parte la un astfel de program, la care se adaugă și asigurarea mesei de prânz. Până acum au fost ajutați în jur de 60 de copii. O a doua categorie de beneficiari este formată din liceeni și studenți din mediul rural, care nu reușesc să își acopere cheltuielile inerente studiilor (abonament, chirie, taxe școlare sau universitare, alte cheltuieli). Fundația le oferă burse de studiu care să le permită continuarea studiilor. În acest moment sunt sprijiniți 2 studenți și 2 liceeni.

În plus, odată cu pandemia, a ieșit la iveală o nouă nevoie la care proiectul „Fii tu șansa mea” încearcă să răspundă: pentru copiii din mediul rural, care nu au acces la școala on-line din lipsa dispozitivelor de conectare, Fundația se angajează să le pună la dispoziție tablete care să le permită prezența la orele on-line.

Cu alte cuvinte, principalul scop al proiectului „Fii tu șansa mea” este prevenirea abandonului școlar, venind în sprijinul copiilor și al familiilor care se confruntă cu această realitate. Fondurile acestui proiect au fost strânse de la binefăcători care își doresc să investească în educație, fie prin sponsorizări, fie prin achiziționarea de obiecte specifice Crăciunului și zilei de 8 Martie, realizate de voluntari în cadrul Laboratorului de lucru manual. Tot pentru a susține proiectul „Fii tu șansa mea” s-a născut și ideea unui Concert de Crăciun caritabil, organizat de frații Gherghelaș, care va fi difuzat on-line duminică, 20 decembrie, de la ora 20.00. Don Bosco spunea că „educația este o lucrare a inimii”. Pe această cale, dorim să le mulțumim fraților Gherghelaș și tuturor susținătorilor, cei care dovedesc astfel că și pentru ei educația a devenit o lucrare a inimii.

Cei care doresc să susțină acest proiect o pot face donând în contul deschis la Banca Comercială Română – Bacău:

Lei – IBAN RO11RNCB0026030894820001 – cu precizarea: „Fii tu șansa mea”

Euro – IBAN RO81RNCB0026030894820002 – cu precizarea: „Fii tu șansa mea”

Vă mulțumim!

Pr. Ilieș Iosif, președintele Fundației „Sfantul Ioan Bosco”