Primari unităților administrativ-teritoriale care sunt membre în Filiala județeană a Asociației Comunelor din România (ACoR) s-au întâlnit luni, 5 februarie, în sala mică a Consiliului Județean. Ordinea de zi a adunării generale a cuprins aprobarea bilanțului financiar pe anul 2017, a bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții, ale AcoR Bacău pe 2018 și înființarea unei direcții de audit intern. Edilii au mai discutat și despre faptul că UAT-urile care au excendent bugetar vor primi bani mai puțini de la Ministerul Finanțelor Publice. Există, totuși, speranța că problema se va soluționa deoarece Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a explicat că sumele primite drept avans pentru investiții nu trebuie considerate excedent, lucru pe care AFIR l-a comunicat și Ministerului Finanțelor. „Am aprobat acordul de cooperare în vederea organizării și exercitării activității de audit public intern deoarece o comună, individual, nu-și poate permite să plătească doi auditori. Au participat reprezentanții a 46 de comune, din care 34 sunt semnatare ale acordului și plătitoare .Fiecare primar va supune acest acord aprobării Consiliului Local.”

Valentin Manea, primarul comunei Săucești și președintele ACoR.

