Comuna Filipești a rămas fără factori poștali

Situație dificilă la Filipești, acolo unde, de câteva zile localitatea a rămas fără poștași, lucru ce îngreunează plăților pensiilor sau a alocațiilor pentru copii dar și cursul firesc al vieții, pentru că astfel ajung mai greu și…facturile.

Povestea a început odată cu ieșirea la pensie a unuia din cei trei factori poștali pe care îi avea localitatea. Situația ne-a fost prezentată de Gabriela Pătrășcan, fostă oficiant rural la Filipești: „Eu aveam în subordine trei factori poștali: doi cu normă întragă și unul cu o jumătate de normă. Cel cu jumătate de normă a ieșit la pensie anticipat. Astfel a rămas o zonă neacoperită și am făcut demersuri pentru deblocarea unui post pentru patru ore. Am primit răspuns că nu se poate și că să împărțim norma la noi ceilalți. Lucru pe care noi nu l-am acceptat. Ne-am făcut lichidările la zi prin încetarea Contractului Idividual de Muncă și din 3 ianuarie am încetat activitatea.” Cei trei demisionari și-au justificat gestul și prin faptul că de foarte mulți ani nu au mai avut concedii de odihnă decât pe hârtie.

Acest fapt a stârnit rumoare în Filipești iar oamenii îngrijorați s-au întrebat cum își vor primi pensiile. Cu toate acestea, la începutul săptămânii, reprezentanții Poștei Române au trimis personal în zonă și s-au efectuat plățile de pensii.

Ce spune primarul

În aceste condiții, mulți cetățeni s-au dus la Primărie și s-au plâns primarului. Petrică Lungu, primarul din Filipești, apreciază ca grav ceea ce se întâmplă și încearcă să îi ajute pe localnici chiar dacă sunt aspect care nu țin de Primărie. „Am rămas fără oficiu postal și oamenii sunt derutați. Vin la noi să îi ajutăm. Sunt oameni bătrâni. Avem corespondență și facturi. Nu e problema noastră dar trebuie să îi ajutăm pe oameni. Avem 8 sate cu un total de 5.000 de locuitori. Trebuie găsită o soluție”, a declarat primarul Petrică Lungu.

Soluții de la Poșta Română Bacău

Situația este cunoscută la nivelul conducerii băcăuane Poșta Română care a luat măsuri pentru degrevarea situației. Liviu Ciumeti, directorul Poșta Română Bacău ne-a spus că în zonă este functională agenția de la Cârligi și că până săptămâna viitoare lucrurile se vor rezolva. „Știm ce s-a întâmplat la Filipești. Acolo nu este oficiu postal ci un ghișeu iar oamenii de acolo nu au mai vrut să lucreze. Am făcut demersuri pentru deblocarea posturilor și zilele aceste se clarifică toate lucrurile. Acum asigurăm toate serviciile de la Bacău cu o echipă mobile”, a mai precizat Liviu Ciumeti.