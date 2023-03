Competiția în sporturile virtuale: evenimente pe care poți paria în 2023

Dacă la începutul jocurilor de noroc, acestea se refereau doar la sloturi, odată cu trecerea timpului oferta industriei s-a diversificat. De la un simplu joc s-a ajuns treptat la un portofoliu vast cu multiple opțiuni de joc. Acum poți juca poker online împotriva jucătorii profesioniști, poți paria în timp ce vizionezi meciul și poți paria chiar și pe competițiile de sporturi virtuale.

Jocurile de noroc au ajuns să aibă o altă perspectivă. De la clasicele jocuri de masă s-a ajuns la sloturi în cazinourile stradale, apoi la competiții vaste la care participă cei mai mulți pricepuți jucători. Atmosfera este intensă, iar premiile oferite motivează jucătorii în atingerea performanței.

Competiții importante în sporturile virtuale în 2023

Jocurile de tip slot, cele de masă și pariurile sportive sunt doar o parte din oferta prezentă a cazinourilor din mediul online, dar și offline. În afară de faptul că în prezent poți juca sloturile preferate la aparate online, mediul online a cazinourilor a devenit mult mai ofertant.

Sporturile virtuale au luat amploare, ajungându-se să fie organizate numeroase competiții în care cei mai buni jucători să se întreacă. Am studiat oferta acestei ramuri pentru anul 2023 și am selectat câteva din aceste competiții ce vor avea loc în vara acestui an.

Unsplash

Competițiile din iunie 2023

În prima lună a verii vor avea loc 2 competiții majore de sporturi virtuale: Apex Legends (8 iunie) și Counter-Strike: Global Offensive (7 iunie).

La turneul Apex Legends premiul cel mare va fi de 5.000.000 de dolari, iar la competiție vor participa concurenți din peste 79 de țări. Turneul va fi de fapt compus din 3 evenimente live în care cei mai pricepuți jucători își vor demonstra abilitățile.

Counter-Strike: Global Offensive e unul din cele mai iubite sporturi virtuale. Jocul ce a fost lansat inițial în 1999, a devenit celebru odată cu creșterea numărului de jucători. Astăzi, jocul are mai mult de un milion de jucători.

Competițiile din iulie 2023

În cea de-a doua lună a verii, se vor desfășura 4 competiții importante în sporturile virtuale: Counter-Strike: Global Offensive (13 iulie, 25 iulie), Dota 2, Fortnite (20 iulie) și Rocket League (6 iulie).

Dota 2 e un alt joc care e aproape la fel de popular precum CS:GO. Jocul implică o multitudine de personaje fantastice și arme care mai de care mai puternice. Se vor întrece ligi din toate colțurile lumii, iar premiile vor fi pe măsură.

Fortnite e un alt joc care intră pe lista competițiilor importante din sporturile virtuale. În competiția majoră din 2023 concurenții se vor întrece pentru premii cu o valoare totală de 10.000.000 de dolari.

Rocket League e un eveniment al cărui fond de premiere se ridică la 6.000.000 de dolari. Concurenții se vor întrece pe multiple circuite virtuale.

Unsplash

Competițiile organizate în august 2023

Ultima lună din sezonul cald vine cu 3 evenimente în sporturile virtuale. Acestea continuă turneele începute în lunile anterioare, fiind organizate mai exact competiții de Counter-Strike: Global Offensive – sezonul 8 (15 august), League of Legends – finala (1 august) și Rocket League – Campionatul Mondial (4 august).

Campionatele de sporturi virtuale: o nouă atracție în jocurile de noroc

Odată cu creșterea popularității sporturilor virtuale, au căpătat o nouă amploare și pariurile sportive. Sporturile clasice au fost completate de varianta lor virtuală, dar și de competiții care se desfășoară la un cu totul alt nivel. Dacă o persoană joacă un anumit joc, poate urmări competițiile și poate paria pe echipa preferată prin intermediul cazinourilor online.