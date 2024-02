Companiile din România și Ungaria, printre cele mai afectate de creșterea semnificativă a prețurilor la energie în Uniunea Europeană

Un raport anual privind piața unică și competitivitatea, publicat miercuri de Comisia Europeană, dezvăluie că companiile din România și Ungaria se confruntă cu cele mai mari costuri la energie din întreaga Uniune Europeană. Prețurile la energie au crescut considerabil în UE în ultimii doi ani, în special după debutul invaziei rusești în Ucraina.

Conform documentului, prețul mediu plătit de o companie de talie medie din UE a înregistrat o creștere semnificativă, ajungând la 0,21 euro pe kilowatt-oră (KWh) în 2023, comparativ cu 0,18 euro în 2022. Totuși, companiile din România plătesc cel mai mare preț la electricitate din UE, cu 0,33 euro per KWh, urmate de cele din Ungaria, care suportă un cost de 0,30 euro per KWh. În schimb, firmele din Finlanda și Portugalia beneficiază de cele mai mici tarife, având prețuri de doar 0,10 euro per KWh.

Raportul Executivului comunitar a subliniat, de asemenea, că Marea Britanie a înregistrat creșteri dramatice ale prețurilor la energie, în timp ce în Statele Unite, tarifele au rămas la un nivel redus.

În ceea ce privește sursele regenerabile, raportul indică o creștere a ponderii acestora în Uniunea Europeană, atingând 23,02% în 2022. Comparativ, în 2020, ponderea energiei din surse regenerabile în UE era de două ori mai mare decât în SUA și Japonia, conform ultimelor date disponibile.

Uniunea Europeană și-a propus să atingă un obiectiv ambițios până în 2030, și anume ca 42,5% din energia utilizată să provină din surse regenerabile. Evoluția pieței energetice în Europa rămâne un subiect de interes și preocupare, cu implicații semnificative pentru mediul de afaceri și strategiile energetice la nivel regional.