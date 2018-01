Chiar dacă elevii s-au întors în bănci pentru reluarea cursurilor din anul școlar 2017-2018, nu același lucru s-a întâmplat la colegiul băcăuan care poartă numele poetului național, acolo unde săptămâna a început cu Zilele Colegiului „Mihai Eminescu”. Activitățile au debutat ieri dimineață cu o slujbă și un parastas pentru merele poet organizate de profesorul de religie pr. Iustinian Cimpoeru. De la ora 11.00 s-au derulat în holul liceului activități cultural artistice prezentate de elevii colegiului la care au participat mai mulți invitați, între care viceprimarul Constantin Scripăț și consilierul local Ilie Bîrzu. „Este îmbucurător faptul că elevii au reacționat încă din vacanță și au răspuns pozitiv la chemarea profesorilor pentru a pregăti un program cultural-artistic închinat poetului nepereche”, a declarat prof. Constantina Hulea, directorul Colegiului „Mihai Eminescu”. O oră mai târziu, în amfiteatrul colegiului au avut loc colocviile revistei „Orizonturi Noi”, numărul 20 din seria nouă, la care invitatul special, părintele proptopop pr. Costică Busuioc a purtat discuții cu elevii pe tema cultură și religie în opera lui Eminescu. Activitățile dedicate poetului național vor continua și astăzi, urmând ca de mâine și până vineri în colegiul băcăuan să se deruleze programul „Școala altfel”, în care elevii împreună cu profesorii lor vor lua parte la diferite activități interactive, între care se numără vizite la diferite instituții, unități militare, agenți economici și chiar excursii. 4 SHARES Share Tweet

