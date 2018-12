Colegiul de Artă, partener în două Proiecte ERASMUS+

Colegiul National de Arta ‘’George Apostu’’Bacau este partener in 2 Proiecte ERASMUS+, Actiunea cheie 2, parteneriat pentru invatare:

‘’Good Life Dynamics; Help, Empathy, Awareness, Respect,Tolerance, Sincerity’’ cu acronimul ‘’GOLD HEARTS’’, nr. Contract 2018-1-TR01-KA229-058972_4 incheiat intre Colegiul National de Arta ‘’George Apostu’’Bacau si Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale si se va derula in perioada 1 septembrie 2018-31 august 2020, fiind coordonat de SARAR KIZ ANADOLU IMAM HATIP LISESI din TURCIA si parteneri institutiile scolare: Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău;ZsepolSzkol nr. 6, w Rybniku din Polonia; EidikoEpaggelmatikoGymnasioKavalas din Grecia; OZKAN HALAC EGITIM MESLEKI EGITIM MERKEZI din Turcia;

2.‘’Model Teachers for the Future’’, nr. Contract 2018-1-PL01-KA229-050547_4 4 incheiat intre Colegiul National de Arta ‘’George Apostu’’Bacau si Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, ), coordonat de ZespolSzskol Nr. 49 (Polonia)și parteneri instituțiile școlare: Colegiului Național de Artă „George Apostu” Bacău, Ies Gerardo Diego din Spania, Agrupamento de EscolasConde de Qurem din Portugalia; 5o GymnasioVoloudin Grecia,InstitutoComprensivoPerri-Pitagora din Italia, ce se va derula în perioada 1 decembrie 2018-30 noiembrie 2020, în conformitate cu formularul de aplicație aprobat și înregistrat cu nr. de referință2018-1-PL01-KA229-050547_4.și conform contractului nr. 2018-1-PL01-KA229-050547_4, încheiat între Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale în octombrie 2018.