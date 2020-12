Scriam într-o ediție precedentă despre reușita tinerilor din Cleja care au reușit să aducă în comunitatea lor titlul de „Sat European de Tineret”, proiect pe care îl vor derula până în decembrie 2021. Pentru că acest proiect este coordonat în exclusivitate de tinerii din Cleja, ne-am propus să cunoaștem azi pe unul din membrii Grupului de Inițiativă a Tinerilor din Cleja, să ne povestească despre însemnătatea acestui proiect și despre activitățile pe care le vor desfășura pe perioada în care Cleja este „Sat European de Tineret”.

Laura Benchea este coordonatorul Grupului de Inițiativă și are rolul de a aduce tinerii la un loc, să propună întâlniri și să se asigure că ele se întâmplă. „Noi ne-am numit Asociația Tinerilor din Cleja, ATC, în schimb, încă nu suntem o asociație cu acte în regulă, dar dorim să devenim pe parcursul acestui an”, ne-a spus Laura Benchea, studentă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, domeniu Științe ale Comunicării, absolventă a Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, promoția 2020.

-De cât timp faci voluntariat?

-Am început să fac voluntariat la Fundația „Sf. Ioan Bosco” din Bacău, din clasa a IX-a. Făceam voluntariat la after-school în timpul anului școlar, iar vara în cadrul programului „Vara împreună”, unde am fost coordonator de voluntari-animatori.

-Să vorbim despre proiectul „Sat European de Tineret” pe care l-ați obținut de curând.

-Nu suntem la prima candidatură. Am încercat și anul trecut, dar nu am reușit să obținem acest titlu. Anul acesta am candidat din nou, pentru că altfel, candidatura de anul trecut ar fi fost… degeaba. Nereușita de atunci a fost un impuls, ne-a ambiționat și, spre fericirea noastră, anul acesta am reușit să preluăm acest titlu.

-Ești liderul acestui Grup de Inițiativă. Ce ne poți spune despre această structură?

-Sunt coordonatorul grupului… În grupul lărgit, să spun așa, suntem cam 30 de membri. Dar acum, când ne întâlnim, suntem 15. Noi nu avem un loc al nostru, un spațiu unde să ne întâlnim. Ne vedem între noi, undeva, la cineva acasă. Eu sunt coordonator pentru că așa am decis noi, împreună.

-Înțeleg că nu aveți un sediu. Este acest lucru un obstacol în desfășurarea activităților voastre?

-Este un impediment, pentru că de multe ori ne dorim să ne întâlnim mai mulți, sau ne dorim să facem și alte activități, poate un team building sau ceva asemănător și nu avem un spațiu adecvat. Când era cald, avem în localitate, în centru, o scenă, și ne întâlneam acolo sau pe terenul de fotbal. În schimb, acum, ne este mai greu, și se întâmplă să amânăm întâlniri pentru că nu totdeauna ne putem vedea la cineva acasă. Deci este un impediment, dar sperăm că, și urmare a acestui titlu, îl vom depăși și poate că autoritățile locale vor fi un pic mai conștiente de această nevoie a noastră.

-Ați făcut un demers în acest sens?

-Nu am făcut niciun fel de cerere în acest sens, dar, atunci când am depus candidatura la acest titlu, a trebuir să avem niște pași, niște proiecte clare le vom desfășura, iar printre acestea se numără și nevoia de un spațiu.

-Dacă ai pomenit de proiecte, ce tip de activități veți derula în perioada în care dețimeți titlul de „Sat European de Tineret”?

-Ne-am concentrat, într-un fel, pe patru proiecte, pe care le-am numit „proiecte umbrelă”. Acestea sunt „Educație pentru Sport și Sănătate”, „Cleja-comunitate conectată”, „Arta pe uliță” și „Antreprenoriat la sat”, proiecte care conțin mai multe activități.

-Grupul de Inițiativă conține un număr de 15-20 de membri, dar voi trebuie să strângeți toți tinerii în jurul vostru…

-Da. Acesta este doar grupul de inițiativă, dar… Noi încă din 2018, de când am început să facem activități, în jurul nostru veneau mulți alți tineri, participau, dar nu rămâneau să facă parte din grup. Numărul participanților a fost și în funcție de tipul de activitate desfășurat. Când am făcut Youth Fest în 2018 am avut peste 100 de participanți.

-Putem vorbi și de Youth Fest?

-Este festivalul nostru pe care l-am organizat prima dată în 2018, și am mai avut o ediție și în acest an, 2020. Este un festival cu activități educaționale și culturale care să respecte dorința și viziunea tinerilor. Anul acesta am desfășurat festivalul la pădure și am avut activități sportive, pescuit, artă, pictură, muzică.

-Traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere sanitar. Cum v-a afectat pe voi această situație?

-Chiar dacă a fost un an dificil, tot am desfășurat activități, mai mult pentru comunitate. În acest sens am dus pachete la persoanele în vârstă, ne-am văzut mai mult online, dar am avut și evenimente în aer liber, am organizat Ziua Iei și un Carnaval pe 1 iunie, de ziua copilului. Am avut și ateliere educaționale și lecții digitale pentru 80 de copii din Cleja, în cadrul unei școli de vară, și multe altele. Dar trebuie să precizăm că, în cadrul activităților noastre am avut în vedere măsurile sanitare impuse prin lege.

-Ce înseamnă pentru tine acest proiect prin care Cleja este „Sat European de Tineret”?

-Pe mine mă ajută. Pentru că până să împlinesc 18 ani, mereu m-am văzut plecată de aici. Nu vedeam nici o oportunitate de dezvoltare personală sau profesională și eram decisă să plec. Din 2018, de când ne-am întâlnit prima oară, la o consultare cu tinerii care a fost parte dintr-o inițiativă a Consilului Tineretului din România, a cărui vicepreședinte era o tânără din Cleja, mi-a deschis ochii. Pur și simplu mi-am dat seama că se poate, iar prin prima candidatură, nereșită, și cea de-a doua prin care am obținut acest titlu, pot spune că au fost niște primi pași pe un drum la capătul căruia se vedea scris mare „tu stai acasă, în Cleja”. Și atunci, eu sper și îmi doresc să continuăm și să avem activități în care să îmi dezvolt niște abilități, antreprenoriale, profesionale, care să îmi arate că pot să rămân în Cleja.

-Cu alte cuvinte, vrei să pui umărul la dezvoltarea comunității și vrei să te întorci acasă, pentru că fără voi, tinerii, societatea se stinge.

-Așa este. Eu văd viitorul în comunitatea noastră și noi trebuie să o dezvoltăm și să o ducem mai departe.