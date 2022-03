De câteva zile se vorbește de un proiect de lege pe care îl pregătește Guvernul, care prevede ca bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani să intre în rezervă, în caz de război.

Propunerea noului proiect de lege vine în contextul invaziei Ucrainei de către trupele rusești. Astfel se vorbește de introducerea „situației de criză”. Conform draftului de act normativ, „situaţia de criză” e definită drept situaţia în care societatea se confruntă cu dificultăţi generate de incidente pe teritoriul naţional sau internaţional. De asemenea, sunt în vedere şi ameninţările riscurile sau vulnerabilităţile care perturbă condiţiile de viaţă ale cetăţenilor, stabilitatea politică şi economică, relatează Gândul.ro. Proiectul de lege mai prevede ca voluntarii care nu au un stagiu militar deja efectuat, vor trece mai întâi printr-un instructaj. Conform draftului de act normativ, ministrul Apărării va putea decide dacă

CSAT impune situaţia de criză.

În această situație am încercat să aflăm și opinia câtorva băcăuani care s-ar putea regăsi în această speță. Așa cum ne-am așteptat, cei puțini care au dorit să discute subiectul cu presa nu și-au declinat identitate și nici nu au fost de acord să se lase fotografiați. Toți au spus că în caz de ceva nu vor să aibă probleme cu autoritățile.

„Eu am făcut armata înainte de Revoluție, la o unitate de tancuri din Baia Mare. Nu mai am mult până fac 60 de ani și poate scap (râde). Nu mi se pare normal să aprobe o astfel de lege. Noi, de la o anumită vârstă nu mai suntem buni de stat cu arma în mână decât dacă își dorește cineva să fim carne de tun. Eu cred că s-a greșit foarte tare când s-a renunțat la obligativitatea stagiului militar. Acum nu mai avem armată și cred că de asta vor să dea legea asta. Dar să vedem câți se vor conforma. O să fugă românii în străinătate și nu se duc pe front.”

„De ce să mă duc în armată? De ce să mă duc să lupt? Pentru ce? Pentru care țară? A făcut ceva țara pentru mine? Să se ducă cei care au să își apere afacerile și familiile bogate. Ăia sunt mai șmecheri și pleacă iar noi fraierii să murim. De când am terminat școala, și sunt aproape 10 ani de atunci, un capăt de ață nu mi-a dat țara, mă rog, statul. Am prieteni în străinătate care au zis clar că nu se întorc să lupte pentru țara care le-a dat un șut în fund să plece. Despre ce vorbim?”

„Adică să mă duc să lupt și să mor? Pentru ce? Pentru ca ăia care au huzurit în politica românească să o ducă la fel de bine în continuare? Și noi, proștii, să luptăm pentru ei? Nuuu… Să-i văd pe ei și pe copiii lor de bani gata în linia întâi. Politicienii stau în birouri și fac planuri cum să o ducă ei bine, nu țara. Ei să lupte! Sincer, îmi iese pașaportul zilele astea și paa! Asta-i viața. Știți cum se zice: cum îți așterni, așa dormi. Iar eu nu mai vreau să îmi astern pe aici. Chiar nu mai am pentru ce.”

Majoritatea celor cu care am stat de vorbă nu sunt de acord cu faptul că ar trebui să lupte să își apere țara. Am spus „majoritatea”, pentru că am întâlnit și doi băcăuani care au spus că sigur că ar lupta, că e de datoria noastră. Numai că, sincer nu știu cum cei doi ar putea să lupte în caz de ceva, pentru că, după aprecierile noastre ar avea peste 60 de ani. Totuși, să aflăm și alte prevederi din noul proiect.

Cetăţeni cu obligaţii în îndeplinirea îndatoririlor militare sunt cei care îndeplinesc serviciul militar sau în rezervă şi cei incorporabili, cu vârsta cuprinsă între 20 şi 35 de ani, dar şi cei între 35 şi 63 de ani. În proiect se mai prevede ca pe timp de pace cetăţenii cu vârsta între 18 şi 35 de ani care nu au făcut serviciul militar activ sau în rezervă, să poată solicita Ministerului Apărării Naţionale participarea la programul de pregătire militară de bază. Durata unui astfel de program s-ar putea desfăşura pe parcursul a patru luni, în calitate de militar voluntar în termen.

„Guvernul nu intră, deci, în starea de criză pentru că aceasta nu există în nomenclatorul constituţional. Criza există, iar noi va trebui, după ce starea de alertă va dispărea, va trebui să facem nişte adaptări legislative pentru a putea să mergem mai departe cu unele lucruri care ţin şi de dezvoltările care vin dinspre Ucraina, managamentul refugiaţilor şi alte lucruri, dar şi legate de COVID în continuare. Pentru a putea detaşa medicii într-o parte sau alta pentru a folosi spitalele militare. Este nevoie de câteva noi reglementări printr-un proiect de lege care va fi dezbătut în Parlament. Construim o bază administrativă pentru această situaţie. Pentru situaţia de criză din acest moment”, a declarat Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale.