Decizia mea de a candida este glasul comunității băcăuane și nu o directivă a formațiunilor politice. Fiind Candidat Independent, mă bazez doar pe Dumnezeu, pe comunitatea băcăuană, pe echipa mea și pe mine.

Sunt Adrian Găzdaru. Sunt fiu, soț, tată. Sunt artist, dar un om de acțiune, sunt manager, antreprenor, un realist. Sunt Candidatul Cetățean, cel care cunoaște nevoile și dorințele reale ale băcăuanilor, speranțele și dezamăgirile lor. Mesajul meu nu este un discurs politic, electoral, ci o voce a realității vieții de zi cu zi în municipiul Bacău.

Realitatea este că băcăuanii pot avea o viață mai bună, decât au avut în ultimii ani, orașul poate fi un loc mai frumos, mai sigur și mai primitor, viața poate fi mai puțin costisitoare în Bacău. Nevoile băcăuanilor sunt nevoi firești: nevoia de hrană din surse naturale, nevoia de apă, nevoia de a ne crește copiii într-un mediu sigur, într-un oraș curat, nepoluat, nevoia de a avea locuri de muncă mai bine plătite, nevoia de a trăi o viață frumoasă, la noi acasă. Iar noi putem să transformăm împreună aceste nevoi de astăzi în realitățile de mâine, gândind, muncind, hotârând împreună astăzi pentru ce va fi maine. Pentru toți băcăuanii, indiferent de vârstă sau profesie, tineri sau pensionari, angajați la stat sau antreprenori, profesori, medici, oameni de afaceri sau muncitori, pentru noi toți… Azi e mâine!

Bacăul pentru mine are o semnificație profundă, fiind locul unde mi-am desăvârșit o etapă importantă a existenței mele, ca actor profesionist, ca om și ca leader Am maturitatea, experiența și capacitatea de a face ceva real pentru orașul care m-a format uman și profesional. Consider că prin experiența mea de manager, prin experiența de viață și cu dorința băcăuanilor de a trăi într-un oraș curat, ordonat, verde și frumos, vom putea relansa Bacăul și să-l transformăm într-un oraș puternic din punct de vedere social, economic, cultural și antreprenorial.

Pun în sprijinul orașului Bacău maturitatea gândirii mele, experiența câștigată prin muncă, responsabilitatea și onoarea, dobândite prin educație. Am moștenit de la bunicul meu o lecție după care m-am ghidat mereu în viață: ”Cinstea obrazului”. Credința, iubirea, respectul, onoarea și, nu în ultimul rând, ”cinstea obrazului” sunt atributele care m-au determinat să candidez. Sunt Candidatul Independent al cetățenilor din municipiul Bacău.

Sunt responsabil pentru fiecare cuvânt dat și conștient de datoria care vine odată cu el. Ca manager, m-am implicat doar în acțiunile pe care am fost capabil să le duc la bun sfârșit, doar în acțiuni care contează. Cred că provincia este o stare de spirit. Oriunde te-ai afla, ești în centrul deciziilor tale. Cred în ”Go big, or go home.”, atunci când te implici, fă ca implicarea ta să aducă schimbări semnificative.

Ca manager al Teatrului Municipal ”Bacovia”, pe care l-am condus timp de nouă ani, între 2005 și 2014, am creat un festival internațional de teatru, care a făcut din orașul Bacău un reper pentru lumea teatrală internațională. Băcăuanii au putut să vadă la ei acasă personalități mondiale ale artelor spectacolului, precum soprana Angela Ghiorghiu, care a concertat, în cadrul festivalului, pentru prima dată într-un oraș din regiunea Moldovei, sau actori de Hollywood.

Pentru băcăuanii proveniți din medii defavorizate, am creat, tot în calitate de manager al Teatrului Municipal ”Bacovia”, programul ”Bilet în așteptare”, prin care, împreună cu dumneavoastră, am oferit acces la cultură tuturor categoriilor sociale. La fel, și astăzi, cred că un oraș este al tuturor locuitorilor săi, nu doar al categoriilor privilegiate, și pentru toți gândesc să implementez, împreună cu dumneavoastră, și cu toți băcăuanii care vor dori să facă parte din echipa mea, proiecte și programe care să facă din Bacău un oraș în care viața să fie ușoară și frumoasă pentru toți locuitorii săi.

Bacăul poate deveni, din provincie, centru, dar numai când liderii au respect pentru locuitorii acestui oraș. Din respect pentru orașul care m-a format și în care mi-am crescut copilul, din respect pentru oamenii pe care i-am cunoscut sau lângă care am trăit, din respect pentru valorile în care am fost crescut, voi fi Primarul Cetățean, care își respectă orașul, pentru că îi respectă, în primul rând, pe locuitorii acestui oraș.

Programul meu include strategii care se bazează pe economisire și tot ce economisesc voi investi în confortul, nevoile și dorințele băcăuanilor. Proiectele pe care le propun vor aduce economii mari la buget, pentru că strategia mea de investiții se bazează pe multifuncționalitate.

Proiectele mele reflectă nevoile și dorințele cetățenilor. Programul meu ține cont de ceea ce ne dorim NOI, cetățenii! Și cu toții ne dorim siguranță, confort și respect!

În următoarele săptămâni îmi voi dezvolta public ideile, și mai ales, strategiile, metodele prin care am de gând să împlinesc acțiunile și proiectele pe care mi le-am propus pentru a face din Bacău, așa cum am afirmat de la început, ”Un oraș curat, ordonat, verde și frumos, ca o floare”.

Vă rog / vă invit să mă urmăriți aici, în ziarul Deșteptarea, pe pagina mea de Facebook Găzdaru Adrian , și mai ales, vă rog să mă ajutați să împlinim toate aceste proiecte, împreună!

Semnez, cu cinstea obrazului,

Al dumneavoastră Adrian Găzdaru

Azi e mâine!