Ediția a doua a competiției se va derula în perioada 12-13 iunie și va propune două probe: una cu adițiune de puncte, în centrul Bacăului și alta de fond, pe traseul Bacău- Răchitoasa

„Turul Colinelor” a intrat în zona AMR-ului. Prin urmare, au mai rămas nouă zile. Doar nouă zile până când competiția de ciclism organizată de ACS Rally Spirit Bacău va porni la drum. Și pe drum: drumurile Bacăului. Ajuns la ediția a doua, „Turul Colinelor” se va desfășura weekend-ul viitor, în perioada 12-13 iunie, sub egida Federației Române de Ciclism în parteneriat cu RoadGrandTour. Ca și în 2020, ediția din acest an se anunță una cu priză la public. Și tot ca în 2020, ea propune două zile de concurs.

În prima, sâmbătă, 12 iunie, concurenții vor avea de parcurs proba Criterium, ce va avea loc în centrul Bacăului, pe Calea Mărășești, pe un traseu cu o lungime de doi kilometri. Cursa va fi una cu adițiune de puncte: sportivi elite –o oră, sportivi amatori- 40 de minute, feminin Open- 40 de minute. Conform organizatorilor, ca o premieră pentru România, cursa va fi transmisă în direct atât de postul TV SportExtra, cât și pe pagina RoadGrandTour. Ziua de duminică, 13 iunie, este programată proba de fond, care însumează o distanță de 100 km pe ruta Bacău- Răchitoasa. Startul festiv se va da la ora 10.00, în Piața Tricolorului, startul ethnic va fi la ieșirea din oraș, iar finișul se va consuma la Mînăstirea Răchitoasa, la orele 13.00. Timpul de control, adică timpul maxim la care poate sosi ultimul concurent a fost fixat pentru ora 15.30.

„Ne bucurăm pentru succesul avut cu prima ediție Turul Colinelor și de aceea am propus în acest an Consiliului Județean Bacău organizarea a trei etape ciclistice care se vor desfășura pe raza județului Bacău, sub egida Federației Române de Ciclism, în parteneriat cu RoadGrandTour. Mulțumim încă o dată Consiliului Județean pentru implicarea totală în evenimentele organizate de noi, dar și partenerilor care ne sunt alături și fără de care nu am putea susține aceste competiții sportive”, a declarat președintele ACS Rally Spirit, Adrian Răspopa, care a ținut să amintească faptul că „partenerul nostru traditional care validează toate competițiile sportive pe care le organizăm, compania Dedeman, va fi și în acest an sponsor al Turului Colinelor”. Seria de evenimente ciclistice organizate de ACS Rally Spirit în 2021 în Bacău va continua pe 21-22 august, atunci când pe traseul Târgu-Ocna Dărmănești va avea loc Drumul Eroilor.

În fine, pe data de 2 octombrie este programat Gentleman s Bacău Tour. Până atunci, însă, „Turul Colinelor” numără zilele rămase până la start. AMR: 9.