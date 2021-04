Au încercat, întâi, cu o șmecherie: au băgat focarele înapoi în calculul incidenței, după ce le scoseseră ca să poată face alegerile. Nu prea le-a ieșit. Au băgat, e drept, câteva orașe în carantină, dar au fost nevoiți să se retragă după proteste. Acum încearcă altceva. Au modificat criteriile după care o localitate se carantinează. Au făcut niște criterii atât de ușor de îndeplinit încât toate orașele cu peste 100.000 de locuitori pot fi băgate imediat în carantină. Criteriile nici măcar nu sunt independente; pot fi manipulate din pix iar unele sunt absurde. Pentru un oraș ca Bacăul, dacă nu face timp de o săptămâna un număr de teste cel puțin egal cu 1% din populația localității, se primesc 10 puncte de penalizare. Și e nevoie de doar 60 de puncte pentru a băga orașul în carantină.

Criteriul acesta este absurd pentru că penalizează localitățile cu populație sănătoasă. Testele se fac dacă sunt persoane cu simptome; dar dacă nu sunt?! Dacă lumea se însănătoșește, penalizăm localitatea?! Pe urmă, dacă cel puțin 5% din teste sunt pozitive, iarăși 10 puncte de penalizare. Știm că testele nu sunt sigure și rata de eroare e de cel puțin 30%, da?! Asta o spune OMS! Cinci la sută din 100 sau din 1.000 de teste, nici nu contează! Pe urmă, jumătate din punctele de penalizare – 30 – vin numai dintr-o rată de incidență de peste 3 la mie. Bacăul o are. Deja e pe jumătate în carantină.

În județ ai peste 90 la sută grad de ocupare la ATI? Alte 10 puncte de penalizare. Aici sunt o mulțime de discuții. Ne putem aminti de pacienții veniți din alte județe, pentru că la ei nu mai erau locuri. Ce facem, îi punem la socoteală sau nu? Pe urmă, numărul de paturi ATI este stabilit din pix. Fiecare unitate medicală și-a desemnat un număr de paturi ATI pentru pacienții COVID. Cum s-a făcut acea desemnare? Nu știm. Alte 10 puncte de penalizare se câștigă dacă numărul de cazuri din focare e mai mic decât numărul celorlalte cazuri. Încă 10 puncte se obțin dacă numărul de paturi destinate pacienților COVID depășește 90% din numărul total de paturi. Dacă în ultimele 2 săptămâni e un trend crescător – poate fi și o creștere de numai 1% – se dau 20 de puncte de penalizare.

Pentru localitățile sub 100.000 de locuitori sunt numai 5 criterii și trebuie obținute minim 70 de puncte pentru a fi declarată carantina, dar acest lucru e foarte simplu: 30 de puncte dacă are peste 3 la mie, 30 de puncte dacă trendul este crescător și încă 10 dacă sunt ocupate peste 90% din paturile ATI la nivel de județ și avem carantină! Bă, ăștia care veniți cu idei din astea crețe! Nu vreți voi să vă dați foc?! Vă vom ridica statui, vom face festivaluri in cinstea eroismului de care ați fi dat dovadă. Numai plecați dracului, lăsăți-ne în pace! Nu mai încercați să rezolvați lucruri pentru că e clar că habar nu aveți pe ce lume trăiți. Nu vă pricepeți la nimic dar vă dați experți. În afară că ați urlat măscări în piață nu ați știut și nu veți ști să faceți nimic. Hai, bă, marș, jivinelor, înapoi sub pietre, unde vă făceați veacul!