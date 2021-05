Băcăuanii amatori de lucruri bune la preț la fel de bun pot participa la licitația online pe care Ambasada SUA în București o va organiza săptămâna aceasta. Este vorba despre bunuri aflate în proprietatea Guvernului Statelor Unite scoase la vânzare, cum ar fi autovehicule, piese de mobilier, electrocasnice (frigidere, congelatoare, mașini de spălat, filtre de cafea, aspiratoare, radiatoare etc), unelte electrice (mașini de găurit, polizoare, ciocane de găurit, freze pentru tăiat, cutii pentru scule ș.a.) echipamente IT (notebook-uri, IPAD-uri, monitoare, scannere, imprimate, camere video, switch-uri, tastaturi, mouse, etc), echipamente de sală etc. Printre bunurile afișate am regăsit chiar și detetctoare de metale pentru intrări în diferite spații. Licitația va fi organizată începând de joi, 27 mai, la ora 8:30 a.m, până duminică, 30 mai 2021, la ora 17:00. Bunurile scoase la vânzare pot fi vizionate pe pagina de internet a Ambasadei: https://online-auction.state.gov. Dacă aveți drum prin Capitală, puteți chiar inspecta personal, la poarta ambasadei, autovehiculele scoase la mezat. Puteți face asta, joi, 27 mai, și vineri, 28 mai, între orele 9:00 și 16:00. În cazul adjudecării vreunui produs, plățile se vor face doar în lei, în termen de trei zile – 31 mai, 1 şi 2 iunie 2021.

„Câştigătorul trebuie să îşi ridice obiectul adjudecat luni, 7 iunie, sau marţi, 8 iunie, 2021, în intervalul orar 8:30 – 16:00, la poarta de serviciu a Ambasadei, de pe bulevardul Dr. Liviu Librescu nr. 4-6, sector 1, Bucureşti”, precizează organizatorii licitaţiei.