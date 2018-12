A mai rămas foarte puțin timp până la startul ediției a doua a evenimentului „Gătim pentru oamenii străzii”. Acțiunea se va derula duminică, 16 decembrie, și luni, 17 decembrie, și va fi organizată de către Asociația Bronx, în colaborare cu Complex Regens, Instituția Prefectului Bacău și Direcția de Asistență Socială Bacău. Invitat special va fi Chef Petrișor, cunoscut publicului de la diverse emisiuni culinare de televiziune.

„Colaborarea mea cu Bronx a început acum șase ani, când Daniel Zodian m-a rugat să îl ajut cu recomandări și logistică să împartă cadouri de Crăciun copiilor din familiile nevoiașe din comuna Nicolae Bălcescu. În fiecare an am acceptat cu mare plăcere să particip la proiectul SHOEBOX, iar anul trecut, din dorința de a face ceva mai mult, am îmbrățișat ideea de a-mi pune la dispoziție localul pentru desfășurarea proiectului «Gătim pentru oamenii străzii», un proiect care s-a dovedit a fi unul complex, dar și generator de mari satisfacții. Am avut șansa de a colabora cu oameni inimoși, care au pus umărul la reușita evenimentului, gătind personal, cu simplitate și dăruire, în bucătăria restaurantului nostru. Doamna prefect Maricica Coșa, domnul Vasile Oprișan, comandantul Poliției, doamna Carmen Diaconu și multe alte persoane cu suflet mare, care și-au adus contribuția fără rezerve, ne-au încurajat să reiterăm și în acest an acest evenimentul, cu speranța de a-l transforma într-o tradiție de Crăciun. Evident, nimic nu ar fi fost posibil fără curajul și generozitatea lui Daniel Zodian, inițiatorul proiectului.

În acest an vom începe de duminică pregătirile pentru prepararea alimentelor. Doamna prefect Maricica Coșa, alături de alți reprezentanți ai instituțiilor statului, vor intra din nou în bucătărie, pentru a prepara sandwich-urile ce vor constitui gustarea rece, urmând ca luni dimineață, de la ora 7.00, Chef Petrișor, împreună cu angajații Complexului, Ionuț Zamfir, Georgiana Maria Ferica și, nu în ultimul rând, domnul Daniel Zodian, să pregătească masa caldă pentru prânz pentru 250 de persoane. De asemenea, trebuie menționat că duminică, 16 decembrie, la ora 14.00, îi așteptăm pe copiii din comuna Nicolae Bălcescu la Complex Regens, pentru a-și primi cadoul din cutia de pantofi, dar și o gustare caldă, ambele fiind oferite de sponsorii evenimentului.”

Bebi Cojan, proprietar Complex Regens

Realizarea acestui eveniment este posibilă cu ajutorul unor oameni și unor instituții, respectiv persoane juridice private, care au răspuns pozitiv la nevoia oamenilor străzii: Complex Regens, Prefectura Bacău, Direcția de Asistență Socială, Auchan Bacău, Agricola Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, Simba Invest, Pizza Hut, Celyem, Phylaxia Pharmarom, Global Security Group și voluntarii Bronx alături de părinții lor. Cei care doresc să se alăture acestui proiect sunt rugați să aducă pături sau haine groase pentru oamenii străzii, luni, 17 decembrie, începând cu ora 13.00, la cortul din fața stadionului.