CFR Călători va anula de la 1 martie aproape 100 de trenuri în toată țara pe motiv că sunt nerentabile, fiind prea puțini călători interesați de aceste curse. Unele trenuri vor fi anulate numai în week-end dar 25 vor fi anulate complet. CFR Călători susţin că "din anularea garniturilor la care traficul de pasageri este redus, sub 10 pasageri/tren, și a căror circulație nu se justifică financiar, vor rezulta vagoane care pot fi redistribuite în compunerea trenurilor care circulă pe rute solicitate." În județul Bacău vor fi anulate următoarele trenuri: R 5402 Bacău-Mărășești se anulează permanent R 5403 Mărășești-Bacău se anulează permanent R 5471 Bacău-Bicaz se anulează în relația PiatraNeamț-Bicaz în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale (va circula în relația Bacău-Piatra Neamț cu alt număr) R 5472 Bicaz-Bacău se anulează în relația Bicaz-Piatra Neamț în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale (va circula în relația Piatra Neamț-Bacău cu alt număr) R 5473 Bicaz-Bacău se anulează în relația Bicaz-Piatra Neamț în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale (va circula în relația Bacău-Piatra Neamț cu alt număr) R 5474 Bicaz-Bacău se anulează în relația Piatra Neamț-Bacău în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale (va circula în relația Piatra Neamț-Bacău cu alt număr)

