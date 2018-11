La data de 24 noiembrie a.c., o patrulă de poliție din Moineşti, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, au depistat în flagrant, un conducător auto în vârstă de 29 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism fără permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Conducătorul auto a refuzat testarea cu aparatul alcooltest Drager, precum şi recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere şi refuz de recoltare a mostrelor biologice de sânge.

La data de 25 noiembrie, în jurul orei 00.30, patrula mixtă formată din poliţist şi jandarm au depistat în trafic un bărbat din Slănic Moldova, care conducea un autoturism pe raza localităţii de domiciliu sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La aceeaşi dată, poliţiştii rutieri au depistat în trafic un tânăr de 24 de ani, din comuna Parincea, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Polițiștii din Oneşti au depistat un bărbat de 32 de ani, din judeţul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism, în comuna Mănăstirea Caşin, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

Conducătorul auto a refuzat testarea cu aparatul etilotest, precum şi recoltarea mostrelor biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice de sânge.