La data de 09 august a.c., polițiști din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Traian au depistat în flagrant un tânăr, de 28 de ani, în timp ce conducea un autoturism, sub influenţa alcoolului.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

La data de 10 august a.c., polițiștii din Oneşti au depistat în flagrant un bărbat, de 69 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, sub influenţa alcoolului.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

La aceeaşi dată, poliţiştii băcăuani au depistat în flagrant un bărbat, de 32 de ani, din judeţul Neamţ, în timp ce conducea un autoturism, sub influenţa alcoolului.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Conducerea sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe se pedepsesşte cu închisoarea de la unu la cinci ani sau cu amendă.