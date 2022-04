Începând de astăzi, magazinul specializat în vânzarea de biciclete și schiuri Happy Sport vă așteaptă într-un spațiu mai generos și cu o ofertă mult mai mare. Prezent în Bacău încă din 2015, Happy Sport este un magazin care a apărut din pasiunea pentru biciclete și schiuri a băcăuanului Florin Cristea, cel care a transformat pasiunea în business. „Totdeuna mi-am dorit ca atunci când clientul intră în magazin să găsească produse potrivite pentru fiecare în parte, Happy Sport să fie magazinul preferat al băcăuanilor”, a mărturisit creatorul brandului Happy Sport. Așa că Florin Cristea, în cei șapte ani de Happy Sport și-a propus să stea de vorbă cu împătimiții de biciclete și schiuri și să le propună variante pe care să le probeze și să aleagă ceva potrivit. De-a lungul timpului lucrurile au evoluat.

„Când am deschis prima dată, aveam un magazin pe 20 metri pătrați iar acum cu această extindere am ajuns la o suprafață de 145 de metri pătrați. Pot spune că este cel mai mare magazin specializat de biciclete și schiuri din Bacău, în care găsești toată gama de biciclete, accesorii potrivite pentru biciclete, suporți pentru transport biciclete, și pe timpul sezonului de iarnă, schiuri, clăpari și tot ce este nevoie pentru schi, și foarte important, sfaturi tehnice pentru alegerea corectă. În plus față de tot ce am spus, facem service în garanție și post-garanție pentru toate produsele cumpărate de la noi și nu numai. Mai precis, dacă, clientul vine cu o bicicletă pe care dorește să o repare sau pregăti pentru a se folosi de ea în această perioadă îl așteptăm la noi, din timp, pentru a-și face revizia și service-ul la această bicicletă”, a explicat Florin Cristea, administratorul Happy Sport.

E bine de știut că, la început de sezon, e recomandată revizia la bicicletă, pentru că, veți observa că bicicleta va funcționa mult mai bine. Plus că, în acest fel, durata de viață și funcționarea bicicletei va fi mult mai mare, exact ca și la mașină. Orice lucru amânat, nefăcut la timp, generează ulterior costuri suplimentare. Revenind în magazinul Happy Sport, în urmă cu șapte ani, atunci când s-a deschis prima dată, în magazin au fost doar 10 biciclete, patru de adulți și restul de copii. Încet-încet s-a creat trafic, chiar dacă Happy Sport nu este într-o zonă comercială, și au început să vină oameni din tot județul. Pe parte de schiuri, fiind singurul magazin specializat din zonă, vin oameni din toată regiunea Moldovei.

„Avem un plus: suntem singurul service profesional de schiuri regiunea Moldova. La noi, toate operațiunile se fac manual”, a întărit Florin Cristea. Apoi, lucrurile au evoluat, în timp au fost semnate contracte cu alți furnizori, și cu cei mai mari importatori de biciclete și accesorii din țară. Dacă la început au fost doar 10 biciclete, acum sunt la expunere aproximativ 60 de biciclete, atât pentru adulți cât și pentru copii.

Sistemul buy-back

„Un avantaj foarte util pentru clienții noștri, cei care își cumpără bicicletele de copii de la noi, pot să le aducă înapoi atunci când rămân mici copiilor lor, bicicleta va fi evaluată, vor pune diferența și vor putea achiziționa următoarea bicicletă. În felul acesta nu vor pierde bani”, a explicat Florin Cristea. Bicicletele ajunse în acest fel la Happy Sport vor fi servisate și vor fi reintroduse în vânzare cu 12 luni garanție.

Biciclete de închiriat

Din 2014 a fost deschis la Happy Sport și un centru de închirieri cu mai multe categorii de biciclete, ceea ce în timp a crescut apetitul băcăuanilor de a merge pe bicicletă. Asta a făcut ca, mulți dintre cei care închiriau biciclete să ajungă clienții Happy Sport.

Astăzi, Happy Sport sărbătorește inaugurarea extinderii magazinului, ocazie cu care Florin Cristea ne-a explicat ce înseamnă pentru el și pentru magazin această realizare.

„Ne bucurăm că am reușit să facem investița aceasta și am mărit suprafața de expunere pentru că acum produsele sunt mult mai bine expuse, gama de produse pe care o putem achiziționa este mult mai mare și avem unde să discutăm cu clienții, să prezentăm produsele, ceea ce considerăm noi, e un pas înainte pentru comunitatea de bicicliști din Bacău.”

Ca planuri de viitor, primul pas este dezvoltarea magazinului online după care gândurile vor fi îndreptate către deschiderea unui nou punct de lucru.

„Mulțumesc colegilor mei, pentru implicare în construirea brandului Happy Sport”, a ținut să precizeze Florin Cristea.

Important!

Astăzi, 8 aprilie, și mâine, 9 aprilie, la Happy Sport puteți beneficia de promoții cu prețuri speciale. Mai exact, bicicletele de adulți au o reducere de 150 de lei iar cele de copii au o reducere de 100 de lei. Pe lângă toate acestea, bicicletele cumpărate în această perioadă, vor avea service gratuit în acest sezon.

Echipa Happy Sport vă așteaptă cu drag!