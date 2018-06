Ce facem în weekend?

Premiere cinematografice:

„Jim Button and Luke the engine driver”, un film fantastic de aventură, în regia lui Dennis Gansel.

„Taxi 5”, un film de acțiune, aventură, comedie cu Franck Gastambide, Malik Bentalha și Bernard Farcy în distribuție. Regia: Franck Gastambide.

Teatru:

vineri, ora 11.00, „Aventurile lui Habarnam”,

adaptare după „Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi”, de Nikolai Nosov; dramatizare Laurențiu Blaga.

duminică, ora 19.00, „Amphitrion 38”, după Jean Giraudoux, regia Horia Suru.

Spectacole, concerte

vineri, ora 18.00, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”,

„E-o lume minunată!”, spectacol organizat de soprana Gabriela Iștoc și Asociația „Mi-e drag acasă!”.

sâmbătă ora 20.00 concert Adrian Sarmasan live la Villa Borghese; Adi Mihăilă (The Hitman) și Lucian Bărbulescu revin în Bacău să facă mare SHOW cu cel mai tare PARTY din oraș de la ora 22.30 în Club The One.

Sport:

vineri, ora 10.00, maraton pentru copii în Parcul Cancicov.

vineri, sâmbătă și duminică, la baza sportivă a SCM Bacău se dispută meciurile din cadrul competiției „Trofeul Municipiului Bacău” la tenis.

vineri, sâmbătă și duminică, la Centrul de Afaceri și Expoziții se desfășoară ediția a II-a a concursului internațional de dans sportiv Bacău Dance Open.

Florin Ștefănescu