Ce facem în weekend?

Premiere cinematografice:

Creed II 2D. Genul filmului: dramă, sport. Distribuție: Tessa Thompson, Michael B. Jordan, Sylvester Stallone. Regia: Steven Caple Jr.

The Grinch 3D. Genul filmului: animație, comedie, familie.

Regia: Yarrow Cheney, Scott Mosier

Văduve (Widows 2D). Genul filmului: crimă, dramă, thriller.

Distribuție: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki. Regia: Steve McQueen.

Teatru

Duminică de la ora 11.00 Albă ca zăpada. Regia: Gheorghe Balint. Scenografia : Tunde Kovacs. Muzica: Ciprian Emil Manta Distribuția: Beatricee Teisanu, Giuseppe Torboli, Andreea Sandu, Laurențiu Budău, Marian Puiu Gheorghiu,

Tiberiu Gabor-Bitere, Ion Coșa, Neagu Alina Vasilica, Mihai Chihaia, Andi Andriuca.

De la ora 18.00, C R O C O D I L, de Elise Wilk. Regia: Horia Suru. Scenografia & grafică afiș: Romulus Boicu. Distribuția: Andreea Darie, Ștefan Huluba, Tudor Hurmuz, Mara Lucaci, Dumitru Rusu.

Concerte-Petreceri-Expoziții-Festivaluri

Vineri-duminică la Complexul Hotelier Decebal EXPO Vânătoare și Pescuit Nord Est 2018.

Vineri și sâmbătă, la Teatrul Bacovia, secțiunea Teatru a Festivalului Internațional de Teatru, Muzică și Dans pentru Copii „Neghiniță” ed a IX-a.

Vineri ora 20.00 concert Mircea Rusu la Villa Borghese

Sâmbătă, ediția a V-a a Festivalului Provocarea Talentelor în Mauro’s Pub & More; de la ora 23.00 Super Party Dare to be colourful J&B la Valhalla

Duminică ora 20.00 concert Mircea Vintilă la Mauro’s Pub & More.

Sport

Sâmbată de la ora 11.00, fotbal Liga a II-a Aerostar Bacău-Sportul Snagov, pe stadionul Aerostar.