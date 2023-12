România, o țară mică și necunoscută. Dar oare această țară își merită soarta? Ei bine, nu chiar. România are niște priveliști minunate, cum ar fi, de exemplu, Transfăgărășan, orașul Alba Iulia, Delta Dunării ș.a.m.d., are și mâncăruri gustoase, cum ar fi micii, ciorba rădăuțeană, mămăliga, etc.

Poate nu se compară cu alte țări prin aceste detalii, dar România se deosebește prin tradițiile ei numeroase, din care voi enumera acum doar trei: încondeiatul ouălelor de Paști, Hora Unirii, de 1 Decembrie, și colindatul, din Ajunul Crăciunului.

Dacă stați să vă gândiți la ce am spus mai devreme, poate vă întrebați: ”Ce defect are România?”. Ei bine, răspunsul la această întrebare este: economia. România n-are așa de mulți bani pentru a se dezvolta și de aceea pleacă mulți tineri din ea.

În concluzie, România nu este o țară perfectă, dar e o țară frumoasă. Așa că-i doresc României tot ceea ce a pierdut: aur, puțin din popularitate și, cel mai important, tineri care au plecat din această țară.

Andrei Prisacariu (clasa a VI-a), elev la Colegiul Național ”Gheorghe Vrănceanu” și la Cercul de jurnalism al Palatului Copiilor Bacău