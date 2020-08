Cătălin Apetrei este unul dintre acei oameni cărora chiar le pasă de locul în care s-au născut. Și nu se manifestă doar declarativ, ci concret, prin acțiuni și inițiative. Iar cea mai bună dovadă a faptului că iubește comuna în care a văzut lumina zilei este că a ales să trăiască aici, alături de soție și cei doi copii. Ar fi putut să plece, la fel ca mulți alții, dar a ales să rămână și să pună umărul la dezvoltarea comunei Racova. Gospodar și energic, implicat și devotat, Cătălin Apetrei încă mai crede că nu este totul pierdut. Este viceprimar al comunei, iar pentru că nu a fost lăsat să muncească a decis să candideze. Iar oamenii îl vor!

– Domnule Apetrei, comuna Racova chiar este o comună frumoasă, situată între Buhuși și Bacău, se vede cu ochiul liber că oamenii sunt harnici, gospodari. Totuși, parcă lipsesc cam multe, iar pe străzi nu prea vezi tineri. Ce se întâmplă, de fapt?

– Suntem, într-adevăr, o comună frumoasă, iar oamenii sunt, exact așa cum spuneți, gospodari, harnici și pricepuți. Eu, personal, nici nu aș concepe să plec de aici, atât de mult îmi plac aceste locuri. Dar, mulți au plecat și nimeni nu-i poate condamna. Când un loc nu-ți oferă oportunități, când vezi că te lupți cu morile de vânt, când vezi că alte localități prosperă, se dezvoltă, iar comuna ta bate pasul pe loc, alegi să pleci, ce să faci? Mergi unde e mai bine, pentru că ai familie, copii, vrei să le oferi ce e mai bun. De altfel, asta este și o mare durere a racovenilor, că mulți au plecat, iar părinții, bunicii au rămas singuri. Dar, sperăm ca lucrurile să se schimbe.

– Sunteți viceprimar, știu că aveți multe inițiative și idei, dar nu prea sunteți lăsat să vă faceți treaba. Care este situația?

– Vedeți dumneavoastră, eu, când am fost ales viceprimar, chiar am crezut că voi face echipă bună cu actualul primar, Vlad Toader. Am spus gata, campania electorală s-a încheiat, hai să vedem ce putem face bun pentru comuna noastră, hai să ne apucăm de treabă. Doar că, nu știu din ce motive, primarul s-a supărat, și numai partener nu este. Și a început așa, o competiție pe care eu nu am înțeles-o niciodată. A încercat să mă atragă în tot felul de înțelegeri, să mă momească cu diverse, doar că erau lucruri suspecte, la un pas de încălcarea legii. Și, firește, am refuzat. Iar drept răzbunare, de două ori mi-a retras atribuțiile, a încercat să mă izoleze, să mă marginalizeze. Doar că oamenii mă cunosc și au încredere în mine, iar mulți tot la mine vin pentru diverse probleme. Cu alte cuvinte, nu-mi poate pune piedici, cât pot eu să muncesc. Și mai trist este că nu se înțelege cu nimeni, eu sunt al patrulea viceprimar cu care nu se înțelege. Din păcate pentru comuna Racova, actualul primar nu este un om de echipă.

– Pare, așa, că domnul primar s-a cam supărat pe toată lumea…

– În 2016, PNL a reușit să câștige majoritatea în Consilul Local. Și am încercat să impunem un ritm de dezvoltare, am propus mai multe investiții, am aprobat bugete, am depus proiecte. Faptul că domnul primar Toader este supărat nu ar fi o problemă, doar că suferă comuna. Pentru că nimic din ceea ce am propus și am votat nu vrea să pună în aplicare. Așa se face că nu avem rețea de apă și canalizare în niciunul din cele patru sate – Racova, Gura Văii, Ilieși, Hălmăcioaia, nicio locuință nu este racordată la gaze, deși magistrala trece prin comuna noastră, și avem și o Stație de Reglare și Măsură. Suntem obligați să dăm apă copiilor până la 4 ani de la primărie.

– Este destul de trist ceea ce spuneți, mai ales că, într-adevăr, alte comune se dezvoltă. Se atrag fonduri europene, guvernamentale, se scriu proiecte. La dumneavoastră care este situația?

– Dezastruoasă, aș putea spune. S-au pierdut 37 de miliarde de lei vechi, bani de la Consiliul Județean pentru asfaltarea drumului Racova – Hălmăcioaia. Actualul primar nu a reușit în șase luni să se țină de treabă, a pierdut și cheltuielile de proiectare. Apoi Curtea de Conturi a descoperit plăți ilegale pentru lucrări neefectuate: șanțuri betonate de la Racova Centru către Runc și tot pentru șanturi betonate pe strada Țuguiești, și-l obligă pe domnul primar să dea înapoi circa 60.000 lei. Și tot Curtea de Conturi i-a mai imputat alți 40.000 de lei, pentru că a angajat ilegal pe post de consilier personal un prieten de-al lui, fără ca postul să fie trecut în organigramă. Vorbiți de fonduri europene? S-a scris un proiect pentru dispensarul de la Gura Văii, un fiasco, un eșec total. Și atât. Și nu e greu să atragi fonduri europene, doar că trebuie să faci licitații corecte, nu mai poți favoriza nicio firmă prietenă.

– Atunci, de unde bani pentru dezvoltare?

– Păi, domnul primar a ales calea cea mai simplă. A vrut să majoreze taxele și impozitele oamenilor. Numai că, vă spuneam, PNL are majoritatea în Consiliul Local, iar noi am votat ca taxele să fie doar indexate cu rata inflației, deși domnul primar voia taxe și impozite mult mai mari, cum a reușit la taxa pentru gunoi. Deși am propus subvenționarea unui procent din tarif, a făcut ce a făcut și aproape a dublat taxa de gunoi. Cred că și de asta s-a supărat și nu vrea să comunice și să facem echipă. În fine, sunt multe de spus, multe de făcut în comuna Racova.

Cătălin Apetrei provine dintr-o familie respectabilă, de profesori. Părinții săi au educat multe generații de racoveni, iar oamenii le poartă un respect aparte. Una din marile dureri ale lui Cătălin Apetrei este când trece pe lângă Căminul Cultural din Gura Văii, aproape dărâmat. Nu poate uita ce plin de viață când director era tatăl său. Astăzi, din păcate pentru racoveni, nici măcar în centrul comunei nu este un loc dedicat culturii, pentru că în comună nu există apă.