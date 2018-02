Trei proprietari care și-au vândut pământurile în această iarnă au încurcat planul municipalității băcăuane de a expropria mai multe terenuri de pe strada Aeroportului, cu scopul de a lărgi șoseaua de la două la patru benzi. Consiliul local votase la finele lunii decembrie a anului trecut declanșarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică iar proprietarii terenurilor au fost înștiințați să se prezinte la Primărie pentru a depune actele care le atestă dreptul de proprietate. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.