Sunt destul de realist ca să n-am pretenția la drumuri ca în Germania. Nici măcar n-am curajul să visez la așa ceva. Deși, what a hell!, de ce nu ne-am dori și noi condiții civilizate în traficul rutier, dacă tot suntem frați de Uniune…În fine, la drept vorbind, e și imposibil să ai o rețea de drumuri așa de bine pusă la punct ca cea a saxonilor lui Merkel. Drumurile noastre poate arată bine în hârtiile ministerului Transporturilor sau în proiectele de durată medie ale Primăriei. Păi, noi nu avem între blocuri drumuri sau alei mai acătării care, vorba aia, nici nu costă prea mult, darămite să mai speri la o centură ocolitoare. În schimb, centura este – trebuie să admit – un puternic agent electoral. Pentru unii. Sau pentru toți. Habar n-am. Îmi aduc bine aminte cum, încă de pe vremea lui Boc (2 sau 3, nu mai știu exact), oricum, prin 2011, s-a tot trâmbițat pe subiectul ăsta, firește, fără să se petreacă mai nimic în realitatea noastră. Și nu din lipsa banilor. Mai curând, din cauza lor, la mijloc fiind un camion de bani, dar și a incompetenței fostei administrații. Acum, dacă că tot e „fosta”, să rămână fostă…pe vecie. Problema e că, din toată tărășenia asta, tragem cu toții. Cine nu s-a enervat măcar odată pe felul cum se circulă în Bacău? Or, centura ocolitoare, în mod cert va descongestiona traficul rutier de la noi. O altă problemă – extrem de serioasă, aș îndrăzni să spun – rămân aceia care se tot înscriu la licitații, nu pentru că-i interesează neapărat proiectul, ci mai curând pentru a se pune împotriva progresului. Am văzut cu toții cât de mult le ia să pună în mișcare un proiect de amploare cum este acesta. Iar, când pornesc la treabă, fie dau faliment în mod subit, fie adaugă tot soiul de acte adiționale care să crească prețul execuției. Să nu uităm că abia după un cincinal s-au pus în mișcare lucrurile la centura noastră cea de toate zilele. Cu surle și trâmbițe, desigur. Și, taman, cu o lună înainte de alegeri. Chiar și așa, tot au pierdut „galbenii” și, poate, la fel vor păți toți cei care vor miza pe puterea proiectelor demarate în perioada preelectorală. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.