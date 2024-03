CARMEN BARCAN, TERAPEUTUL CARE ADUCE LUMINĂ ȘI STRĂLUCIRE ÎN VIEȚILE NOASTRE

Scriu acest articol sub imperiul unor copleșitoare emoții, pentru că nu am mai scris pentru un ziar local de mai bine de 15 ani, pentru că am foarte mulți oameni dragi la Bacău, care știu că vor citi acest articol, însă cele mai mari emoții le am pentru că scriu despre Carmen Barcan. Credeți-mă, îmi tremură degetele pe tastaură pentru că o iubesc și pentru că simt că nu pot aduna la un loc toate cuvintele care să reflecte cum este omul Carmen Barcan.

Pentru mine, această femeie minunată, această Wonder Woman este o personalitate și cred că tot așa este percepută și de către băcăuani. Știu că în orașul Bacău este la fel de iubită cum este și aici în capitală.

Mi-ar plăcea să cred că în viața oricărei femei există o Carmen Barcan. Într-o lume ideală, în viața fiecărei femei ar trebui să existe o Carmen Barcan, un Om puternic și hotărât, care să creadă în tine mai mult decât poți crede tu însuți, care să vadă dincolo de barierele pe care ți le impui, care să îți arate că limitele de orice fel sunt doar în mintea noastră, că nu există nu se poate.

Așa a făcut Carmen cu mine și așa a făcut cu multe dintre femeile care îi trec pragul și toate spunem despre ea: „Carmen mi-a schimbat viața!”. Și nu suntem doar femei cele care spunem asta, sunt și câțiva bărbați!

Ce putere minunată să poți să schimbi vieți în bine. Ce super putere!

Emoția mea este și pentru că am transcris gândurile câtorva oameni care strălucesc fie pe scenă, fie pe micile ecrane și în spatele cărora este în ultimul timp nu doar profesionistul Carmen Barcan, ci și OMUL Carmen Barcan, un adevărat mentor și un reper moral și profesional.

Așadar, câteva gânduri despre OMUL Carmen Barcan:

MONICA ANGHEL : „Carmen este un om foarte determinat, un om extraordinar de muncitor, foarte serioasă. Este o femeie rafinată și elegantă”.

BUSU : „Carmen este omul care mi-a schimbat viața. Pur și simplu mi-a schimbat viața. A reușit să mă întinerească practic cu vreo zece-cincisprezece ani, a reușit să aducă greutatea mea la una optimă și a reușit să mă facă să mă iubesc din nou pentru că până acum nu prea aveam sentimentul acesta despre mine. Carmen Barcan este o femeie extraordinară, care știe cum să facă aceste lucruri.”

LORA : „Sunt foarte recunoscătoare că te-am cunoscut în această viață. Ador totul la tine și iubesc prietenia noastră, chimia pe care am avut-o din prima secundă, faptul că m-ai încurajat să fiu femeia care sunt. Sunt lucruri atât de prețioase și sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru tine și pentru tot.

De când te cunosc, viața mea s-a schimbat în bine. Ai schimbat viața fiecărui om care ți-a trecut pragul și îți doresc mulți, mulți ani înainte să faci asta. Mi-ai fost sprijin, mi-ai dat curaj și ai crezut în mine mai mult decât am făcut-o eu. Te iubesc și te prețuiesc, femeie magică!”.

STELIANA SIMA: „Carmen este maestra mea dragă. Este un om special cu suflet cald și generos! Carmen, îți mulțumesc că exiști, îți mulțumesc pentru modul în care ai reușit să îmi schimbi percepția despre cum trebuie să fie și să arate o femeie, despre cum trebuie să gândească o femeie, despre cum trebuie să se prioritizeze o femeie, îți mulțumesc pentru tot! Carmen este perfecționistă și asta îmi place, jumătățile de măsură nu există atunci când vorbim despre Carmen Barcan. Este o minune de om. A reușit să mă motiveze să slăbesc mai mult decât îmi propusesem eu inițial.”

ANDREEA MARIN : „Carmen mi-a schimbat viața. În momentul în care am întâlnit-o, am înțeles din nou și într-un alt fel ce înseamnă feminitatea. Am învățat enorm de la Carmen într-un timp relativ scurt și la o vârstă la care eu credeam că le cam știu pe toate. Am astăzi 49 de ani, pe Carmen o știu de la 48. Sunt atâtea informații de calitate despre sănătatea femeilor, despre frumusețe, despre dezvoltare personală și ceea ce ne face să ne respectăm pe noi înșine și să ne prețuim așa cum merităm. Lucruri pe care le știam poate doar teoretic sau chiar deloc și pe care în orice caz nu le aplicam în viațamea. Carmen are acea putere de convingere, acea înțelepciune și acea frumusețe interioară care te molipsește. Eu cred că aparițiile sale în medii din ce în ce mai largi, dintr-o rubrică unde scrie la ziar, apoi drumul ei în capitală și apoi aparițiile sale la televiziune, toate acestea lărgesc un orizont, dar nu neapărat orizontul ei, ci vorbesc de orizontul nostru, al femeilor care avem nevoie de ea. Este moldoveanca aceea pe care o iubești pentru că e și harnică, și deșteaptă și înțeleaptă și un om frumos de sus până jos. Mulțumesc, Carmen!”.

CORNELIA REDNIC : „Carmen Barcan a intrat în viața mea exact când eu aveam nevoie de un om special ca ea. Îmi doream de foarte mult timp să slăbesc, dar nu reușeam. Mergeam până într-un punct după care mă blocam și nu reușeam și iată că așa a făcut bunul Dumnezeu ca prin intermediul prietenei mele Greta să o cunosc pe Carmen. Nu am cunoscut doar un terapeut extraordinar, un terapeut care după foarte mulți ani de experiență și-a creat propria linie de tratament pentru slăbit, am cunoscut și un om aparte, un om deosebit, un om bun. Carmen este un om cu un suflet plin de lumină, un om care are o vorbă bună pentru fiecare, un om empatic, un om care te simte când nu ești bine sau ai o zi bună. Un om care te înțelege și are mereu o vorbă bună. Și nu doar eu spun asta despre Carmen, ci toate doamnele care merg la ea spunem același lucru: «Am întâlnit și a pus Dumnezeu în viața noastră nu doar un terapeut extraordinar, ci și un om extraordinar». Este mare lucru în ziua de azi ca oamenii să lase din grijile lor, din problemele lor și să se apropie de tine, să se aplece spre nevoile tale. Este absolut minunată și îmi doresc din suflet ca această prietenie să dureze și peste ani. O iubesc din tot sufletul și îmi doresc pentru ea să fie împlinită și să se bucure de frumoasa ei familie, îmi doresc pentru ea tot ce e mai bun ca sufletul ei să fie fericit. O iubesc din tot sufletul!”.

FRANCISCA : „Drumul meu spre transformare și către cea mai bună variantă a mea nu ar fi fost la fel de luminos fără prezența uimitoare a ei! Carmen Barcan nu a fost doar un ghid în lupta mea cu kilogramele în plus; a fost farul care mi-a luminat întunericul, mama ce mi-a șoptit cu încredere că pot reuși și prietena ce a fost alături de mine în fiecare lacrimă și zâmbet. Sunt profund recunoscătoare pentru toate emoțiile autentice și clipele unice pe care le-am împărtășit. Carmen este o forță, o muză și totodată un înger păzitor pentru oricine îi calcă pragul cabinetului. «La mulți ani!» celei care m-a ajutat să pierd în greutate și să găsesc în mine forța să devin cea mai bună versiune a mea!”.

Cu certitudine, atunci când frumusețea întâlnește feminitatea, bunătatea, inteligența, voința, ambiția și îndârjirea, atunci o ai în fața ochilor pe Carmen Barcan. Este fantastică, iar puterea exemplului ei, dedicarea și încrederea pe care le are fac din ea o super femeie. Este puternică prin tot ce face, prin faptul că s-a reorientat în carieră când alții nu mai au curajul să o facă, pentru că face performanță în ceea ce îi place, pentru că trăiește frumos și sănătos și are puterea să arate tot ce e mai frumos în oameni.

Carmen este precum zâna bună din basmele copilăriei mele. Este omul care mi-a adus nu doar lumină în viață, ci și strălucire.

Am gândit acest articol ca pe un cadou adresat doamnei Carmen Barcan, dar el ar putea să fie în egală măsură un cadou pentru toți cititorii ziarului, femei și bărbați deopotrivă. Un cadou pentru toți cei care simt nevoia unei schimbări în viața lor, un cadou sub forma unor „trucuri” pe care le-am învățat de la omul Carmen și care mi-au schimbat viața. Mi-ar fi plăcut să le știu la 18-20 de ani, însă ele pot fi aplicate cu succes la orice vârstă.

Așadar, decalogul pentru o viață frumoasă :

Nu mănânci nimic din ceea ce nu aduce un beneficiu corpului. (Asta a fost WOW de conștientizat, așa am reușit să nu mai mănânc multe din lucrurile care nu mă ajutau). Fii atent la ce mănânci, la aportul nutrițional și ajută-ți corpul cu vitamine și minerale. Fă din odihnă o prioritate! Fă mișcare zilnic pentru corpul tău și pentru starea ta de bine. Nu exagera cu apa, nu exagera cu mâncarea, tu ești stăpânul minții tale. Fiecare zi este o ocazie să te placi, așa că îmbracă-te să-ți placă ție, iar ceilalți te vor admira. Ceea ce spui să pui în practică în toate aspectele vieții. Bunătatea este mai presus de orice. Felul în care simți ceva pentru un om și felul în care îl tratezi sunt două lucruri total diferite. Poți iubi un om, însă asta nu înseamnă că nu îi pui limite. Prețuiește-te, valorizează-te, dacă nu o faci tu, în primul rând, să nu te aștepți să o facă alții pentru tine. Viața e făcută din alegeri! (cel mai profund și realist motto de viață, care mă face conștientă zi de zi de orice lucru pe care îl fac).

Știu că viețile multor oameni sunt mai frumoase datorită ție și asta te face să ai un loc special în inimia fiecăruia. Tu ești un adevărat dar pentru toți cei care te au aproape.

LA MULȚI ANI, CARMEN BARCAN!

Laura Lezis