Careul de decari. Patru medii de 10 (zece), locul III pe țară la rata de promovare

Emoțiile absolvenților de liceu au luat sfârșit. Ieri, 8 iulie, s-au afișat primele rezultate la Bac. Iar județul Bacău stă foarte bine. Cu o medie de promovare de 75,96 la sută, suntem pe locul III la nivel național, după Cluj (80,76 la sută) și Iași (76,38 la sută). Totodată, patru absolvenți de liceu din județul nostru sunt în topul listei, cu media 10 (zece), respectiv: Mateea Țacu, absolventă a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, Mălina Ghebu, absolventă a Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău, Teodora Mihai, absolventă a Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău și Andrei Badea, absolvent al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” Onești.

Statistici

2.803 candidați admiși

În sesiunea de vară a Bacalaureatului 2019 au fost prezenți în examen 3.690 de candidați, din cei 3.830 de înscriși (140 au absentat), iar dintre aceștia au promovat 2.803 de absolvenți (au fost prezenți la toate probele, atât cele orale, cât și cele scrise, au luat cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și au avut în final o medie generală peste 6, acestea fiind cele trei condiții pentru ca un candidat să fie declarat admis). Statistici care duc la o rată de promovare pe județul Bacău de 75,96%, calculată ca procent între candidații admiși și cei prezenți efectiv în examen, nu înscriși (!). O rată mai mică față de anul trecut (78,85%, finală, după contestații) și față de anul 2017, când a fost de 84,53 %, tot după contestații, când am fost pe locul I la nivel național.

Tot ieri a fost și ziua în care candidații nemulțumiți de rezultate au putut depune și contestații. Recorectarea lucrărilor va avea loc în alt județ. Notele finale vor fi afișate pe 13 iulie.

Mateea Țacu, absolventă a Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău

În urmă cu aproape două săptămâni, Mateea Țacu era prezentă în paginile ziarului nostru din poziția de șefă de promoție, cu nota 10, a Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău. Între timp examenul de Bac, sesiunea de vară 2019, a întors încă o filă, iar Mateea este tot în pole-position, evident tot cu 10. Nici nu avea cum să fie altfel la câtă siguranță are pe ea. Înainte să ne spună cum a fost la examenul de Bac am întrebat-o dacă a avut vreodată nota 9. „Am mai avut și 9. Și în gimnaziu, și în liceu. Dar în final tot 10 a ieșit”, ne-a spus Mateea Țacu. Cât despre examenul de Bac, nu a fost lipsit de emoții pentru ea. „Emoțiile au început în ultima lună, când simți că inspiri și expiri materiile de Bac, când ziua începe și se termină cu una dintre ele și când realizezi că ziua are doar 24 de ore, ceea ce ți se pare foarte puțin, iar discuțiile cu prietenii se transformă în glume și schimburi de informații în legătură tot cu acest examen. Cele mai multe emoții le-am avut la proba de Limba și literatura română pentru că ea dădea acel «start» și cred că pe cea pe care am așteptat-o cu brațele deschise a fost Istoria, unde aveam și cele mai mari așteptări”, a povestit Mateea Țacu, care a realizat, la un moment dat, că stresul e inutil. Apoi ne-a dezvăluit cum a primit vestea: „Când s-au afișat rezultatele eram în camera mea și nu mă așteptam să le văd așa devreme. Prima oară am văzut zecele la Istorie și m-a cuprins un sentiment de mulțumire, apoi pe cel la Română unde am verificat de două ori, recunosc, și după aceea la Logică, argumentare și comunicare. A durat puțin să realizez că e adevărat și că nu visez, iar acum simt că mi-am recăpătat energia pentru admiterea la Facultatea de Drept din Cluj, ce are loc în două săptămâni. Ea a devenit noul meu scop, dar înainte vreau să sărbătoresc alături de familia și prietenii mei, ce reprezintă întotdeauna o prioritate pentru mine”, a încheiat Mateea. (Florin Ștefănescu)

Mălina Ghebu, absolventă a Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău

A muncit foarte mult iar acest examen nu ar fi trebuit să fie o problemă pentru ea. Și nici nu a fost. Doar emoțiile inerente i-au dat ceva bătăi de cap. Mălina Ghebu a fost foarte aproape să fie șefă de promoție la Colegiul Național „Ferdinand I”, unde a avut media generală de 99.25, exact ca sora sa geamănă, Miruna Mihaela. Dacă toată viața au fost ca două picături de apă, Bacalaureatul 2019 le-a diferențiat.. un pic. Mălina a luat 10 pe linie, iar Miruna 9,80. Nu știu câte lucruri s-ar mai putea spune în aceste condiții. Cum au aflat notele la Bac cele două gemene? „Ne-am uitat pe edu.ro dimineată. Vreau să spun că am explodat de fericire. M-am uitat de mai multe ori să văd dacă e adevărat. Sinceră să fiu, m-am așteptat. Am muncit enorm și mă bucur că toate eforturile au fost răsplătite”, ne-a povestit Mălina Ghebu, care a precizat că prima persoană pe care a sunat-o a fost mama ei. Apoi au început telefoanele de felicitări. Următorul pas este admitrea, Mălina dorind să studieze mai departe la Facultatea de Drept din Iași. „Mereu mi s-a părut o facultate interesantă și de aceea îmi place. Miruna va merge la Istorie. Tot în Iași”, a mai spus performera de la Bacalaureatul 2019. (Florin Ștefănescu)

Teodora Mihai, absolventă a Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău

Finis Coronat Opus – Finalul încununează efortul

Pe Teo am cunoscut-o încă de când termina clasa a VIII-a. Și atunci era pe lista celor mai buni elevi, având media 10 pe linie la admiterea în liceu. A crescut, a performat, a muncit, ambițioasă fiind, s-a perfecționat, a perseverat, iar acum culege rezultatele. Cele mai bune! O las pe ea să vorbească:

„Aduc slava Bunului Dumnezeu pentru această deplină realizare, care mă umple de o supremă bucurie, demnă de un învingător. Anii de liceu au fost ani de dezvoltare morală și profesională, guvernați din start atât de laurii notei de 10, cât și de performanțele obținute la olimpiadele naționale și internaționale de Limba Latină (Premiul I, III, Mențiune MEN la Olimpiada Națională de Limba Latină, Premiul I la Concursului Național cu deschidere internatională «Ovidianum Ponticum», participarea la etapa internațională a Olimpiadei de Latină «Certamen Ciceronianum Arpinas” din Arpino, Italia), de implicarea în proiecte de tipul Bacău MUN și EYP, în cadrul cărora am activat ca delegat, dar și în poziția de chairperson. Simt că succesul meu validează toate eforturile de peste ani, munca, perseverența și ambiția, seriozitatea și sacrificiile, dar înseamnă și garanția că această străduință nu se va risipi, ci, dimpotrivă, mă va ajuta în următoarea dimensiune a existenței mele. Doresc să păstrez încrederea și seninătatea că totul va fi excelent și pe mai departe, că nimic nu va fi prea greu dacă am terminat la Vrănceanu….

Succesul are o accepție diferită pentru fiecare, dar calea sigură pentru a-l atinge este trăirea întru visare, credință și luptă. Fiecare e unic, extraordinar și are un dar special, lumina și puterea sunt în interiorul nostru și de noi depinde cât de mult strălucim. Eu îndrăznesc să visez și să privesc dincolo de obstacole, îmi activez forțele interioare prin vointă, muncă și încredere, am curajul să-mi ascult inima și intuiția, am credință nestăvilită în Dumnezeu. Nihil Sine Deo!

În acest moment fericit și binecuvântat, gânduri pline de mulțumire și considerație se îndreaptă către profesorii mei, care, cu vastă experiență, cu profesionalismul, competența și eficiența dumnealor, cu răbdare și tact, cu înțelegere și prietenie mi-au oferit darurile înțelepciunii și ale științei, repere solide care m-au învățat să fac alegerile ce mă vor reprezenta pe viitor. Mă înclin cu venerație și profundă gratitudine în fața distinsei doamne profesoare de Latină, Florentina Neculau, un veritabil mentor și o maestră a limbilor clasice, exemplu de dedicare și determinare, de putere de muncă și exigență, de demnitate și verticalitate. Pentru bagajul de cunoștințe împărtășite, pentru fiecare sfat, pentru fiecare încurajare, pentru fiecare revelare a acelui mos maiorum, constituit din valorile incontestabile ale Antichității- pietas, bonitas, libertas, iustitia, audacia (respect, bunătate, libertate, justiție, curaj), pentru fiecare vis îndeplinit, pentru fiecare culme a excelenței atinse la concursurile și olimpiadele nationale și internaționale de limbi clasice îi port o nețărmurită prețuire, dragoste și recunoștință!

Aduc mii de multumiri și scumpilor mei părinți, pentru încrederea și sprijinul acordat, atât fizic, cât și moral! Sunt un exemplu de forță, o sursă de energie, un stimulent permanent, sunt cei mai buni părinți pe care ar fi putut să mi-i dăruiască Dumnezeu! M-au impulsionat constant să mă autodepășesc și să mă las călăuzită de visuri, căutând să devin cea mai bună versiune a mea, să tind să-mi folosesc la maximum potențialul. Voi merge fără frică tot înainte, cu același motto care mi-a călăuzit pașii până în momentul de față: Per aspera ad astra!” (Roxana Neagu)

Andrei Badea, absolvent al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” Onești

A obținut singura medie de 10 (zece) la Bacalaureat din municipiul Onești. Este vorba despre Andrei Badea, absolvent al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” din localitate. O veste care a bucurat conducerea prestigiosului colegiu oneștean, pe profesorii, dar și pe colegii performerului Andrei. La câteva ore de la aflarea rezultatelor examenului de bacalaureat, Andrei Badea ne-a declarat: „Este ceva extraordinar de frumos și mulțumesc în primul rând profesorilor Colegiului Național «Dimitrie Cantemir», părinților și colegilor care m-au încurajat! Doresc să urmez cursurile Facultății de Automatică și Calculatoare București, unde voi susține două probe scrise cuprinse la examenul de admitere!” Prof. Aliana Ifrim, director al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” a ținut neapărat să-l felicite pe Andrei: „A fost un elev bun la învățătură, care s-a implicat foarte mult în activități extrașcolare, fiind un bun organizator! Sunt fericită de-a dreptul pentru că media 10 obținută de Andrei Badea e singura medie maximă din Onești, rezultat care vine după cele de la examenul de Evaluare Națională, unde doi elevi ai colegiului nostru au obținut media 10!”

Și pentru familia Emil și Roxana Badea, ambii cadre didactice, bucuria obținută de fiul Andrei a fost una inimaginabilă. „Noi l-am susținut în tot ceea ce a făcut și-l vom susține în continuare”, ne-a declarat prof. Emil Badea, profesor la Liceul Tehnologic „Petru Poni” din Onești.

Îndrumat și pregătit de profesorul antrenor Mircea Agapi, Andrei Badea a urcat și treptele succeselor sportive, ajungând de multe ori pe podiumul de premiere a numeroase competiții și în întreceri cuprinse în cadrul Campionatului Național de Badminton, ca sportiv al CSS Onești. (Ion Moraru)