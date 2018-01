Întrebare de la un cititor la câteva minute după finala Australian Open, pierdută de Simona Halep cu 6-7(2), 6-3, 4-6 în fața danezei Caroline Wozniacki. Așadar: „De ce nu poate Halep să câștige și ea un turneu de Grand Slam?”. Tema e la ordinea zilei. Numai că abordarea este greșită. OK, Halep a jucat sâmbătă, la Melbourne, a treia finală de Grand Slam din carieră. Și da, a pierdut-o. La fel cum s-a întâmplat cu precedentele două, de la Roland Garros. Dar cine pune această finală pe același taler cu precedentele două greșește. În 2014, Simona s-a izbit de Maria Șarapova. Iar la acea vreme, Șarapova era Șarapova. Halep, în schimb, de-abia așeza schelele. Apoi a venit 2017, Ostapenko și barosul ei. Acolo, într-adevăr, constănțeanca are ce-și reproșa. Mai ales în ceea ce privește lipsa de reacție. Un eșec demolator. A fost, s-a dus. Și nu se mai întoarce. Acum, la Australian Open, a fost însă altfel. Simona a făcut o semifinală magică în compania nemțoaicei Kerber. Și a jucat un tenis bun spre foarte bun în finala cu Wozniacki. De ce nu a câștigat? Poate din cauza gleznei, poate din cauza oboselii… Sigur, din cauza lui Wozniacki. Daneza, aflată și ea pe zero înaintea celei de-a treia finale de Grand Slam din carieră, a avut o prestație de senzație. Amintiți-vă numai de loviturile sale din alergare! „Nu a pierdut Simona, ci a câștigat Wozniacki”, a sintetizat Cristian Tudor Popescu. De fapt, acesta este adevărul. La fel de adevărat este că această a treia finală pierdută nu o transformă pe româncă într-o eternă perdantă. Sigur, înfrângerea de la Melbourne doare. Dar nu va lăsa urme. Până la urmă, Australian Open nu este altceva decât o altă cărămidă așezată temeinic în cariera Simonei. „#1 nu se câștigă, se construiește”, pentru a cita un spot al Companiei Dedeman, sponsorul celei care, până sâmbătă la prânz, a fost nr. 1 WTA. Urmează sezonul de zgură. Noi provocări, în frunte cu Roland Garros. Simona Halep își poate pregăti rachetele. Și cărămizile. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.