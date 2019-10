Suntem puși la încercare atunci când temători, extenuați sau ispitiți căutăm cu disperare răspunsul corect. Ce alegere să facem? Acționăm imediat, cedăm, renunțăm la visurile noastre sau respectăm în mod egal valoarea, obiectivul și succesul?

Determinare, standarde… sunt primele cuvinte care izvorăsc dinlăuntrul nostru. Gândirea profundă, plină de înțelepciune nu este niciodată limitată de șansa corectă pe care o primim. De regulă, oamenii de succes sunt cei care se numără printre cele mai modeste și mai sincere persoane.

Așadar, dacă nu reușești să iei o decizie de unul singur, sfătuiește-te numai cu oamenii de încredere, care sunt exemple de viață atât pentru tine, cât și pentru ceilalți. Nu le permite oamenilor care gândesc negativist să te tragă în jos, la nivelul lor! Rămâi în preajma oamenilor care gândesc progresist și avansează odată cu ei! Cei mai mulți sfătuitori, așa-zișii “liber-cugetători”, care întotdeauna știu “cu ce se mănâncă” orice în viață și sunt mereu prezenți să-ți spună cum stau lucrurile, de fapt, pot fi o piedică în luarea celei mai bune decizii. De câte ori nu ai fost sfătuit greșit sau de câte ori nu ai regretat că nu ai luat TU decizia? Încrede-te în instinctul și în judecata ta! Doar atunci când nu ești sigur de părerea ta cere sfatul omului potrivit!

Împrietenește-te cu oamenii care se ridică deasupra lucrurilor mărunte, lipsite de importanță. Fă-ți prieteni care sunt interesați de aspectele pozitive ale vieții, prieteni care vor să te vadă reușind în viață.

“Învățătorii din vechime erau profunzi și subtili. Prudenți, aidoma celor care traversează un pârâu pe timp de iarnă și prevăzători aidoma celor conștienți de prezența pericolului”.

De cele mai multe ori tu ești singurul responsabil pentru reușita țelurilor pe care ți le stabilești. Veștile sunt extraordinare, deoarece fiecare dintre noi e capabil să-și depășească limitele, dând ce e mai bun din el, la nivel de performanță. Cineva a spus că eșecul definește slaba performanță. Totuși, poți să devii performant în aria visurilor tale dacă nu lași dezamăgirile să-ți înnăbușe dorința de reușită.

Armonizează-ți scopul cu pasiunea și vei cunoaște performanța! Cu alte cuvinte, vei avea o viață care să te împlinească întru totul… și așa vei avea pe chip o strălucire care îi va face pe oameni să se întrebe ce lucruri minunate ți se întâmplă. Este de fapt strălucirea care se naște odată cu îndeplinirea scopului pentru care te-a destinat viața, strălucirea din sufletul tău curat. Și așa, se naște încrederea în sine. Încrederea înseamnă că știi că acțiunea pe care ai ales-o va genera obținerea de rezultate pozitive. Ai reușit în cele din urmă să identifici cea mai bună soluție pentru tine.

De obicei, cele mai multe tentative de a face lucruri noi, nu produc imediat rezultate bune. De aceea, atunci când nu reușești din prima încercare, vei învăța și mai bine care este calea spre reușită și cu atât mai încrezător în tine vei deveni. Reține astfel un lucru cert: persoana care te-a sfătuit greșit nu este înțeleaptă și nici pe departe un exemplu bun pentru tine. Persoanele productive și de succes practică în mod constant acțiuni admirate de către noi toți.

Cei mai buni sfătuitori din viața noastră sunt cei care te îndrumă bine în orice împrejurare. Este de prisos să spui “nu am știut că sfatul meu este greșit, de fapt acum am o altă părere!” Aceste justificări sunt inutile, mai degrabă fructificăm timpul încercând să facem lucruri care necesită atenția noastră.

Oameni minunați sunt peste tot în lume. Important este să-i descoperim și să-i ținem aproape de noi.

Este simplu atunci când ești atent la detalii și te încrezi în instinctul și judecata ta. Să facem lucruri simple, dar într-un mod extraordinar!

Dacă izbutești din prima, încearcă să-ți ascunzi uimirea! Dacă nu reușești de la început, încearcă să muncești și mai mult! Astfel te vei bucura cu adevărat de succes, numai după ce ai depus multă muncă și mult suflet!

Eu am înțeles că, pentru a reuși în viață, trebuie să ai răbdare și să perseverezi, două lucruri pe care nu le poți dobândi peste noapte.

Viața m-a învățat că există anumite forme de reușită, care țin strict de părerea mea personală, deoarece pentru mine, adevărata împlinire este să simt că Dumnezeu este mulțumit de mine și că familia mea este sănătoasă și fericită. În lipsa acestor lucruri, nimic din ce-aș putea realiza nu m-ar reprezenta cu succes.

Determinare, standarde… Gândirea profundă, plină de înțelepciune nu este niciodată limitată de șansa corectă pe care o primim. Când acest lucru se va întâmpla, voi putea să spun: „eu sunt responsabilă de tot și îmi asum”. Din nou revin la ideea că ceea ce facem și susținem în sinea noastră joacă un rol uriaș în contextul a ceea ce ajungem până la urmă să trăim.

Acesta este de fapt răspunsul pe care eu îl consider corect la întrebarea „Când spunem Da?”

Carmen Barcan, terapeut